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الصفوة للتنمية تطرح أيكون مول بمدينة بدر باستثمارات مليار جنيه

4/3/2024 2:25:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس عبد الجواد عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتنمية العمرانية، إن الشركة طرحت مشروع“أيكون مول” فى مدينة بدر، بإجمالى استثمارات مليار جنيه.

وأضاف عبدالجواد، أن المشروع عبارة عن مول تجارى إدارى طبى ترفيهى، ويقام على مساحة 6300 متر مربع، ويضم 300 وحدة.

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وأوضح أن المشروع يوفر وحدات بمساحات متنوعة تتراوح من 35 مترا إلى 400 مترا، ومن المخطط بدء التسليم بالمشروع خلال 3 سنوات.

وقال إن الشركة تقدم تسهيلات وأنظمة سداد تتناسب مع كافة العملاء، بمقدم 10% من إجمالى سعر الوحدة وتقسيط الباقى على 7 سنوات.

وأضاف أن الشركة تعاونت مع المكتب الاستشارى“IVC” ليتولى أعمال التصميمات بالمشروع، موضحا أن أسعار الوحدات تبدأ من 2.25 مليون جنيه.

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