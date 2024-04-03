الصفوة للتنمية تطرح أيكون مول بمدينة بدر باستثمارات مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس عبد الجواد عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتنمية العمرانية، إن الشركة طرحت مشروع“أيكون مول” فى مدينة بدر، بإجمالى استثمارات مليار جنيه.
وأضاف عبدالجواد، أن المشروع عبارة عن مول تجارى إدارى طبى ترفيهى، ويقام على مساحة 6300 متر مربع، ويضم 300 وحدة.
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وأوضح أن المشروع يوفر وحدات بمساحات متنوعة تتراوح من 35 مترا إلى 400 مترا، ومن المخطط بدء التسليم بالمشروع خلال 3 سنوات.
وقال إن الشركة تقدم تسهيلات وأنظمة سداد تتناسب مع كافة العملاء، بمقدم 10% من إجمالى سعر الوحدة وتقسيط الباقى على 7 سنوات.
وأضاف أن الشركة تعاونت مع المكتب الاستشارى“IVC” ليتولى أعمال التصميمات بالمشروع، موضحا أن أسعار الوحدات تبدأ من 2.25 مليون جنيه.
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