هيئة السوق المالية السعودية: نمو غير مسبوق في صناعة إدارة الأصول بالمملكة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2023 وبنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019 والتي بلغت 2.7 مليار ريال.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار عبدالله بن غنام – وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) – أن الهيئة تولي صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، كما أنه أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.
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وأشار بن غنام إلى أن أبرز مؤشرات أداء صناعة إدارة الأصول حققت ارتفاعات تاريخية، حيث سجلت الصناديق الاستثمارية رقما قياسيا جديدا يُعد الأعلى تاريخيا بوصولها إلى 1,285 صندوقا استثماريا في عام 2023 مقارنة بـ 607 صناديق في عام 2019 مُرتفعة بنسبة 111.7%.
وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023 مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 251%، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا هو الأعلى تاريخيا.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108055413
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