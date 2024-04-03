هيئة السوق المالية السعودية: نمو غير مسبوق في صناعة إدارة الأصول بالمملكة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2023 وبنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019 والتي بلغت 2.7 مليار ريال.

وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار عبدالله بن غنام – وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) – أن الهيئة تولي صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، كما أنه أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.

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وأشار بن غنام إلى أن أبرز مؤشرات أداء صناعة إدارة الأصول حققت ارتفاعات تاريخية، حيث سجلت الصناديق الاستثمارية رقما قياسيا جديدا يُعد الأعلى تاريخيا بوصولها إلى 1,285 صندوقا استثماريا في عام 2023 مقارنة بـ 607 صناديق في عام 2019 مُرتفعة بنسبة 111.7%.





وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023 مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 251%، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا هو الأعلى تاريخيا.

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