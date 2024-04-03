إيرادات ضرائب النفط والغاز في روسيا ترتفع 90% خلال مارس

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت عائدات ضريبة النفط والغاز في روسيا تقريباً في مارس مقارنة بالعام السابق، حيث قفزت الأسعار العالمية للنفط الخام في البلاد، وتكيّف منتجوها مع العقوبات.

قالت وزارة المالية يوم الأربعاء إن عائدات الميزانية من رسوم النفط والغاز ارتفعت بنسبة 90% الشهر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 1.31 تريليون روبل (14.1 مليار دولار).

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وساهمت الضرائب على النفط الخام والمنتجات النفطية – والتي شكّلت أكثر من 86% من إجمالي إيرادات النفط والغاز الشهر الماضي – بمعظم الزيادة، وفقاً لحسابات“بلومبرغ نيوز” المستندة إلى البيانات.

تعد إيرادات ميزانية مارس هي الأعلى في خمسة أشهر بسبب جدول سداد ضريبة النفط الروسية، والذي بموجبه يتم دفع الضريبة على أساس الربح بشكل أساسي أربع مرات في السنة: مارس، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر.

ويعد قطاع النفط الروسي مصدراً رئيسياً لإيرادات روسيا، التي لا تزال تحت ضغط وسط العقوبات الغربية وتكلفة الحرب في أوكرانيا. ومع دخول حرب موسكو عامها الثالث، استهدفت أوكرانيا صناعة الطاقة الحيوية في روسيا. وحتى الآن هذا العام، دمرت الطائرات المسيرة الأوكرانية 12 مصفاة رئيسية، ومحطتين صغيرتين، ووقع الهجوم الأخير هذا الأسبوع.

تأتي الزيادة في إيرادات الميزانية في أعقاب ارتفاع أسعار خام الأورال، وهو مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا. وبلغ متوسط سعره 47.85 دولار للبرميل في مارس 2023، بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على معظم واردات النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً من روسيا، والحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولاراً الذي فرضته مجموعة السبع.

مع قيام موسكو بتخفيف تأثير عقوبات الطاقة من خلال بيع نفطها لعملاء آسيويين، واستخدام أسطول ظِلٍّ ضخمٍ من الناقلات، ارتفع سعر خام الأورال من الموانئ الغربية الرئيسية في روسيا إلى متوسط 68.34 دولار للبرميل خلال معظم الشهر الماضي، وفقاً لحسابات“بلومبرغ” المستندة إلى بيانات من شركة“آرغوس ميديا” (Argus Media Ltd). يمثل هذا الرقم ما يسمى بتكلفة تسليم النفط الخام على متن السفينة، والتي لا تشمل تكلفة الشحن والتأمين اللازمة لتسليم النفط الخام إلى المشتري.

ارتفعت عائدات ضريبة استخراج النفط بنسبة 88% إلى 803 مليارات روبل في مارس، حيث زادت الدولة الضريبة تدريجياً، بينما خفضت في الوقت نفسه رسوم التصدير لإلغائها بالكامل اعتباراً من هذا العام. وارتفعت إيرادات الضريبة على أساس الربح، والتي تغطي نصف إنتاج النفط في البلاد، بنسبة 166% إلى 587.5 مليار روبل.

دعمت روسيا أيضاً مصافي النفط لديها الشهر الماضي بقيمة 164.4 مليار روبل، لتأمين الإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. وقد عوضت هذه المدفوعات، التي عادة ما تؤثر على عائدات النفط، شركات التكرير جزئياً عن الفجوة بين أسعار وقود السيارات في الأسواق المحلية والعالمية.

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