إيرادات ضرائب النفط والغاز في روسيا ترتفع 90% خلال مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News) تضاعفت عائدات ضريبة النفط والغاز في روسيا تقريباً في مارس مقارنة بالعام السابق، حيث قفزت الأسعار العالمية للنفط الخام في البلاد، وتكيّف منتجوها مع العقوبات.
قالت وزارة المالية يوم الأربعاء إن عائدات الميزانية من رسوم النفط والغاز ارتفعت بنسبة 90% الشهر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 1.31 تريليون روبل (14.1 مليار دولار).
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وساهمت الضرائب على النفط الخام والمنتجات النفطية – والتي شكّلت أكثر من 86% من إجمالي إيرادات النفط والغاز الشهر الماضي – بمعظم الزيادة، وفقاً لحسابات“بلومبرغ نيوز” المستندة إلى البيانات.
تعد إيرادات ميزانية مارس هي الأعلى في خمسة أشهر بسبب جدول سداد ضريبة النفط الروسية، والذي بموجبه يتم دفع الضريبة على أساس الربح بشكل أساسي أربع مرات في السنة: مارس، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر.
ويعد قطاع النفط الروسي مصدراً رئيسياً لإيرادات روسيا، التي لا تزال تحت ضغط وسط العقوبات الغربية وتكلفة الحرب في أوكرانيا. ومع دخول حرب موسكو عامها الثالث، استهدفت أوكرانيا صناعة الطاقة الحيوية في روسيا. وحتى الآن هذا العام، دمرت الطائرات المسيرة الأوكرانية 12 مصفاة رئيسية، ومحطتين صغيرتين، ووقع الهجوم الأخير هذا الأسبوع.
تأتي الزيادة في إيرادات الميزانية في أعقاب ارتفاع أسعار خام الأورال، وهو مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا. وبلغ متوسط سعره 47.85 دولار للبرميل في مارس 2023، بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على معظم واردات النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً من روسيا، والحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولاراً الذي فرضته مجموعة السبع.
مع قيام موسكو بتخفيف تأثير عقوبات الطاقة من خلال بيع نفطها لعملاء آسيويين، واستخدام أسطول ظِلٍّ ضخمٍ من الناقلات، ارتفع سعر خام الأورال من الموانئ الغربية الرئيسية في روسيا إلى متوسط 68.34 دولار للبرميل خلال معظم الشهر الماضي، وفقاً لحسابات“بلومبرغ” المستندة إلى بيانات من شركة“آرغوس ميديا” (Argus Media Ltd). يمثل هذا الرقم ما يسمى بتكلفة تسليم النفط الخام على متن السفينة، والتي لا تشمل تكلفة الشحن والتأمين اللازمة لتسليم النفط الخام إلى المشتري.
ارتفعت عائدات ضريبة استخراج النفط بنسبة 88% إلى 803 مليارات روبل في مارس، حيث زادت الدولة الضريبة تدريجياً، بينما خفضت في الوقت نفسه رسوم التصدير لإلغائها بالكامل اعتباراً من هذا العام. وارتفعت إيرادات الضريبة على أساس الربح، والتي تغطي نصف إنتاج النفط في البلاد، بنسبة 166% إلى 587.5 مليار روبل.
دعمت روسيا أيضاً مصافي النفط لديها الشهر الماضي بقيمة 164.4 مليار روبل، لتأمين الإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. وقد عوضت هذه المدفوعات، التي عادة ما تؤثر على عائدات النفط، شركات التكرير جزئياً عن الفجوة بين أسعار وقود السيارات في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108055412
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