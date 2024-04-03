الدرة للمنتجات الغذائية تخطط لافتتاح مصنع جديد خلال 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة الدرة للمنتجات الغذائية ، لافتتاح مصنع لإنتاج الطماطم المقشرة، ومعجون الطماطم، والفول، والحمص، بمساحة 30 ألف متر.

وقال وائل محمد النن رئيس مجلس الإدارة، إن المصنع الجديد يهدف التصدير 100% من إنتاج بعض المنتجات التى تلاقى طلبًا من دول أوروبا، مثل معجون الطماطم والذى يتم تصديره إلى المصانع باعتباره من خامات التصنيع.

موضوعاتانطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر صناع القرار 30 أبريل %25 نموًا بصادرات الملابس الجاهزة أول شهرين من 2024 ((عبداللطيف جميل)) يتصدر قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عائلية 2024

أوضح أنه من المنتظر أن تدخل الشركة بمنتجاتها للسعودية الشهر المقبل وذلك بعد موافقة هيئة سلامة الغذاء السعودية.

أضاف أن المصنع الحالي ينتج مخللات ومركزات الطماطم والمربي بطاقة 4 ملايين صندوق سنويًا ويتم توجيه 75% من إنتاجه للتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الشركة تُصدر للعديد من الدول مثل أمريكا، والأردن والكويت وقطر والبحرين .

أوضح أن الشركة لم تصرف رد الأعباء التصديرية منذ عام 2017 ولديها متأخرات بنحو 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أهمية صرف مستحقات المصدرين ودعمهم لتوفير سعر جيد قادر على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

أشار إلى أن الشركة حريصة على المشاركة في عدد من المعارض المحلية مثل معرض”فود أفريكا”، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة بدول أفريقيا بجانب المعارض الدولية مثل” سيال وأنوجا وجلف فود”.

ذكر أن الشركة تنتج نحو 60 صنفا منها المخللات والمربى والصلصة والبهارات والتوابل، وأن الشركة لديها 3 مصانع مصر والأردن وسوريا.

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