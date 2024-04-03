الدرة للمنتجات الغذائية تخطط لافتتاح مصنع جديد خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة الدرة للمنتجات الغذائية ، لافتتاح مصنع لإنتاج الطماطم المقشرة، ومعجون الطماطم، والفول، والحمص، بمساحة 30 ألف متر.
وقال وائل محمد النن رئيس مجلس الإدارة، إن المصنع الجديد يهدف التصدير 100% من إنتاج بعض المنتجات التى تلاقى طلبًا من دول أوروبا، مثل معجون الطماطم والذى يتم تصديره إلى المصانع باعتباره من خامات التصنيع.
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أوضح أنه من المنتظر أن تدخل الشركة بمنتجاتها للسعودية الشهر المقبل وذلك بعد موافقة هيئة سلامة الغذاء السعودية.
أضاف أن المصنع الحالي ينتج مخللات ومركزات الطماطم والمربي بطاقة 4 ملايين صندوق سنويًا ويتم توجيه 75% من إنتاجه للتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن الشركة تُصدر للعديد من الدول مثل أمريكا، والأردن والكويت وقطر والبحرين .
أوضح أن الشركة لم تصرف رد الأعباء التصديرية منذ عام 2017 ولديها متأخرات بنحو 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أهمية صرف مستحقات المصدرين ودعمهم لتوفير سعر جيد قادر على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
أشار إلى أن الشركة حريصة على المشاركة في عدد من المعارض المحلية مثل معرض”فود أفريكا”، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة بدول أفريقيا بجانب المعارض الدولية مثل” سيال وأنوجا وجلف فود”.
ذكر أن الشركة تنتج نحو 60 صنفا منها المخللات والمربى والصلصة والبهارات والتوابل، وأن الشركة لديها 3 مصانع مصر والأردن وسوريا.
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