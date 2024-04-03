كيف أثر نمو المنطقة الجنوبية على منطقة اليورو ككل؟

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت دراسة أن أكبر 4 اقتصادات فى جنوب أوروبا تجاوزت ألمانيا بنحو 5% منذ عام 2017، مما يؤكد تعافى المنطقة سريعًا من الصدمات الأخيرة.

وأضافت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان مجتمعة أكثر من 200 مليار يورو إلى الناتج المحلى الإجمالى – وهذه قيمة أكبر من اقتصاد البرتغال بالكامل – بالشروط المعدلة حسب أسعار السوق خلال الستة أعوام الماضية، فيما نما الناتج المحلى الإجمالى لألمانيا بنحو 85 مليار يورو فقط، وفقًا لتحليل أجرته شركة الاستشارات“كابيتال إيكونوميكس” لصالح صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

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ولم ينمو اقتصاد ألمانيا كثيرًا منذ تفشى جائحة كورونا فى 2020 بعد تفاقم التباطؤ الحاد فى قطاع التصنيع الضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

فى المقابل، استفادت دول جنوب أوروبا من انتعاش السياحة بعد رفع القيود الوبائية، فضلاً عن انخفاض تعرضها لانكماش التصنيع وفقدان الغاز الروسى الرخيص.

تعليقًا على الأمر، قال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين فى شركة“كابيتال إيكونوميكس”، إن إنتاج أكبر أربع دول فى جنوب أوروبا يفوق نظيره فى ألمانيا الآن بأكثر من 5%.

لكن طفرة النمو المسجلة منذ 2017 لم تعوض بشكل كلى الخسائر التى تكبدتها الدول منذ الأزمة المالية العالمية 2008، والتى عانت بعدها العديد من اقتصادات منطقة اليورو من أزمات مصرفية واحتاجت إلى إنقاذ الديون.

وأوضح كينينجهام، أن التفوق النسبى لدول الجنوب يبدو وكأنه ساعد البنك المركزى الأوروبى فى الحفاظ على توافق واسع النطاق بشأن توقيت الخفض المحتمل لأسعار الفائدة، حيث أشار معظم واضعى أسعار الفائدة إلى أن الخفض سيبدأ على الأرجح فى يونيو إذا واصلت ضغوط الأسعار الانخفاض.

وأفاد:“على عكس معظم فترات العقد الماضى، من الواضح أن اقتصادات جنوب أوروبا ليست بحاجة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة من البلدان الواقعة وسط المنطقة.. إذا كان هناك شيء فقد يكون العكس هو الصحيح”.

ومن المتوقع أن تستمر دول الجنوب، مثل إيطاليا وإسبانيا – وهما ثالث ورابع أكبر اقتصادات فى منطقة اليورو – فى التفوق فى الأداء هذا العام، مع استمرارها فى النمو بقوة، فيما تظل ألمانيا واقتصادات الشمال الأخرى مثل النمسا وهولندا عالقة فى مأزق.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها البنك الهولندى“آى إن جى” أن النمسا وبلجيكا وفرنسا وهولندا فقدت قدرتها التنافسية فيما يتعلق بتكاليف العمالة بسبب نمو الأجور السريع فى الأعوام الأربعة الماضية، فيما تحسن الوضع فى إيطاليا وإسبانيا واليونان وأيرلندا نتيجة لتحسينات الإنتاجية، كما كانت القدرة التنافسية للعمالة الألمانية ثابتة.

وهناك عامل آخر يتمثل فى صندوق التعافى التابع للاتحاد الأوروبى، والذى تبلغ قيمته 800 مليار يورو، والذى استفادت منه دول الجنوب فى الغالب من مزيج من المنح والقروض الرخيصة فى مقابل الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو.

من جانبه، قال رافائيل دومينيك، كبير الاقتصاديين فى بنك“بى بى فى إيه” الإسبانى، إن النمو فى إسبانيا قد تعزز بسبب ارتفاع معدلات الهجرة التى رفعت قوتها العاملة بنسبة 1.1% خلال العام الماضى.

ولكنه حذر قائلاً:“نظرًا لانخفاض الاستثمار فى إسبانيا بالنسبة لعدد السكان فى سن العمل والانخفاض المتوقع فى نمو الإنتاجية، فأنا أشك فى أن هذا الفارق فى النمو قد يستمر فى المستقبل”.

وخفضت معاهد البحوث الاقتصادية الخمسة الرائدة فى ألمانيا الأسبوع الماضى توقعات النمو فى البلاد لعام 2024 من 1.3% إلى 0.1%، لكنهم توقعوا أن ينتعش النمو إلى 1.4% خلال العام المقبل.

وقال يانيس ستورناراس، رئيس البنك المركزى اليونانى، لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن الأداء المتفوق لدول الجنوب فى الآونة الأخيرة يعود إلى“تعديل ألمانيا لنموذج أعمالها ليتوافق مع الواقع الجديد” المتمثل فى زيادة تكلفة الطاقة وانخفاض الصادرات إلى الصين، لكنه أضاف“لا أعتقد أن هذا سيكون دائمًا”.

هناك عامل آخر يؤثر على نمو الاقتصاد الألمانى وهو التشديد الحاد للسياسة المالية لخفض عجز ميزانية الحكومة إلى ما يقرب من 2% العام الماضى للامتثال لعودة قاعدة كبح الديون التقييدية فى البلاد.

وفى المقابل، حافظت دول الجنوب على موقف مالى أكثر دعمًا، مع ارتفاع عجز الموازنة الإيطالية إلى 7.2% فى العام الماضى.

وتخطط إيطاليا للحد من الإنفاق لتلبية القواعد المالية للاتحاد الأوروبى التى تم استعادتها مؤخرًا، مما يعنى أنه من المتوقع أن يتلاشى أدائها المتفوق.

عن ذلك، قال كينينجهام إن معظم النمو المحقق فى إيطاليا منذ 2019 ينبع من الحوافز الضريبية“الكبيرة” المكلفة التى عززت البناء الخاص، لكن تقليص المخطط جعل مثل هذا التوسع“غير مستدام”.