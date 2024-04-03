الخامات تقفز بأسعار كعك العيد 30% للموسم الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال وليد سمير، مدير منطقة بشركة“لوكسير” للحلويات، إن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 35% من جميع أنواع الكعك ، والبيتي فور، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر.
أضاف أن الشركة توزع منتجاتها على أكثر من 20 فرعًا تابعين لها فى محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، ومعظمهم بنظام“الفرنشايز”.
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لفت إلى أن الشركة ركزت على التوسع فى الوجه البحرى أولًا ثم اتجهت للقبلى، وأن مبيعات الفروع تتراوح بين 250 ألفا و1.2 مليون جنيه للفرع الواحد.
أوضح أن الشركة تستورد 30% من المواد الخام مثل الزبدة وغيرها، وتدرس زيادة الاعتماد على المكون المحلى خلال الفترة المقبلة لتصل إلي 80% من المنتج النهائى.
وقال مدحت الفيومى، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، إن زيادة مكونات الإنتاج بنسبة تصل إلى 70% فى بعض الأصناف، دفعت إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائى.
أضاف لـ”البورصة”، أن هناك أصناف من الكعك لعلامات تجارية كبيرة تتخطى الألف جنيه للكليو الواحد، وتوجه لفئة معينة من المستهلكين، بينما متوسط الأسعار حاليًا بين 160 و230 جنيهًا للكيلو.
لفت إلى أن أبرز مدخلات الانتاج التى ارتفعت المسلى، والزبدة والذى تعتمد عليه صناعة الكعك بشكل أساسى ليسجل سعر الكيلو نحو 110 جنيهات، مقارنة بنحو85 جنيهًا.
وصعدت أسعار الدقيق لتسجل نحو 28 جنيها للكيلو، مقارنة بنحو 16 جنيها خلال العام الماضى، وارتفعت باقى المكونات من خميرة وملح بنسب تصل إلى 20%.
وقال سيد الحفناوى، مدير سلسلة سوبر ماركت أولاد الحفناوى، إن كيلو الكعك تبدأ أسعاره من 120 جنيهًا وتصل إلى 250 جنيهًا، مقارنة بنحو 80 و190 جنيها للكيلو العام الماضى، وذلك حسب الجودة والخامات المستخدمة.
ولفت إلى أن القدرة الشرائية للمستهلك خلال العام انخفضت مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم القساسية التى تشهدها البلاد.
أوضح أن شريحة كبيرة من المستهلكين لجأ لترشيد انفاقها، وبات يبحث عن أوزان تبدأ من نصف كيلو أو كيلو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار ملابس وأحذية الأطفال.
وارتفع سعر كيلو كعك إلى 230 جنيها مقابل 170 جنيها العام الماضى، وكيلو البسكوت السادة نحو 200 جنيه مقابل من 170 جنيهًا من 2023، فيما بلغ كيلو كعك عين الجمل نحو 290 جنيها مقابل 220 جنيها.
وسجل سعر كيلو كحك الفسدق 330 جنيها مقابل 240 جنيها، ووصل سعر كيلو الغريبة باللوز إلى 330 جنيها مقابل 230 جنيها، كما سجل كيلو بسكوت مشكل نحو 210 جنيهات مقابل 145 جنيها، ووصل سعر علبة البيتى فور إلى 250 جنيها مقابل 180 جنيها.
وقال أحد المسئولين بمحلات إيتوال للحلويات، إن الأسعار خلال العام الجارى شهدت ارتفاعات متأثرة بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والخدمات.
وأضاف أن نسبة الإقبال على شراء الكعك والبسكوت هذا العام لم تتأثر نتيجة إرتفاع الأسعار لكن كمية الشراء تأثرت.
وأوضح أن سعر كيلو البسكويت السادة 64 قطعة سجل 200 جنيه، وسجلت سعر علبة الغريبة السادة نحو 27 قطعة بـ 280 جنيها، وبيتي فور 64 قطعة سجل نحو 300 جنيه.
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