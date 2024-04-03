الخامات تقفز بأسعار كعك العيد 30% للموسم الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد سمير، مدير منطقة بشركة“لوكسير” للحلويات، إن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 35% من جميع أنواع الكعك ، والبيتي فور، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر.

أضاف أن الشركة توزع منتجاتها على أكثر من 20 فرعًا تابعين لها فى محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، ومعظمهم بنظام“الفرنشايز”.

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لفت إلى أن الشركة ركزت على التوسع فى الوجه البحرى أولًا ثم اتجهت للقبلى، وأن مبيعات الفروع تتراوح بين 250 ألفا و1.2 مليون جنيه للفرع الواحد.

أوضح أن الشركة تستورد 30% من المواد الخام مثل الزبدة وغيرها، وتدرس زيادة الاعتماد على المكون المحلى خلال الفترة المقبلة لتصل إلي 80% من المنتج النهائى.

وقال مدحت الفيومى، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، إن زيادة مكونات الإنتاج بنسبة تصل إلى 70% فى بعض الأصناف، دفعت إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائى.

أضاف لـ”البورصة”، أن هناك أصناف من الكعك لعلامات تجارية كبيرة تتخطى الألف جنيه للكليو الواحد، وتوجه لفئة معينة من المستهلكين، بينما متوسط الأسعار حاليًا بين 160 و230 جنيهًا للكيلو.

لفت إلى أن أبرز مدخلات الانتاج التى ارتفعت المسلى، والزبدة والذى تعتمد عليه صناعة الكعك بشكل أساسى ليسجل سعر الكيلو نحو 110 جنيهات، مقارنة بنحو85 جنيهًا.

وصعدت أسعار الدقيق لتسجل نحو 28 جنيها للكيلو، مقارنة بنحو 16 جنيها خلال العام الماضى، وارتفعت باقى المكونات من خميرة وملح بنسب تصل إلى 20%.

وقال سيد الحفناوى، مدير سلسلة سوبر ماركت أولاد الحفناوى، إن كيلو الكعك تبدأ أسعاره من 120 جنيهًا وتصل إلى 250 جنيهًا، مقارنة بنحو 80 و190 جنيها للكيلو العام الماضى، وذلك حسب الجودة والخامات المستخدمة.

ولفت إلى أن القدرة الشرائية للمستهلك خلال العام انخفضت مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم القساسية التى تشهدها البلاد.

أوضح أن شريحة كبيرة من المستهلكين لجأ لترشيد انفاقها، وبات يبحث عن أوزان تبدأ من نصف كيلو أو كيلو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار ملابس وأحذية الأطفال.

وارتفع سعر كيلو كعك إلى 230 جنيها مقابل 170 جنيها العام الماضى، وكيلو البسكوت السادة نحو 200 جنيه مقابل من 170 جنيهًا من 2023، فيما بلغ كيلو كعك عين الجمل نحو 290 جنيها مقابل 220 جنيها.

وسجل سعر كيلو كحك الفسدق 330 جنيها مقابل 240 جنيها، ووصل سعر كيلو الغريبة باللوز إلى 330 جنيها مقابل 230 جنيها، كما سجل كيلو بسكوت مشكل نحو 210 جنيهات مقابل 145 جنيها، ووصل سعر علبة البيتى فور إلى 250 جنيها مقابل 180 جنيها.

وقال أحد المسئولين بمحلات إيتوال للحلويات، إن الأسعار خلال العام الجارى شهدت ارتفاعات متأثرة بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والخدمات.

وأضاف أن نسبة الإقبال على شراء الكعك والبسكوت هذا العام لم تتأثر نتيجة إرتفاع الأسعار لكن كمية الشراء تأثرت.

وأوضح أن سعر كيلو البسكويت السادة 64 قطعة سجل 200 جنيه، وسجلت سعر علبة الغريبة السادة نحو 27 قطعة بـ 280 جنيها، وبيتي فور 64 قطعة سجل نحو 300 جنيه.