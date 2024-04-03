المحافظ ابو عليا يطلع ممثل كندا لدى فلسطين على اوضاع بيت لحم في ظل تزايد الاعتداءات الاسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اطلع محافظ محافظة بيت لحم السفير الكندي لدى دولة فلسطين ديفيد دا سلفا اخر تطورات الاوضاع الميدانية في المحافظة في ظل تزايد الاعتداءات الاسرائيلية.

و أعرب ابو عليا عن تقديره لهذه الزيارة

وتقدير الحكومة الفلسطينية الرئيس لدعم الحكومة الكندية للشعب الفلسطيني، ورحب بهم في مدينة بيت لحم ودار المحافظة.

وقدم شرحاً عن واقع الحال الذي تعايشه بيت لحم ونتائج الحرب السلبية على الشعب الفلسطيني بشكل عام وبيت لحم بشكل خاص، حيث تعتبر

محافظة بيت لحم هي الاعلى في فلسطين في نسبة البطالة مشيرا الى تزايد العدد اضعاف مضاعفة بعد السابع من اكتوبر كون بيت لحم تعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي.

واشار المحافظ ابو عليا ان بيت لحم منطقة محاطة بكثير من المستوطنات والبؤر الاستيطاني، موضحا ان القرى و الارياف مفصولة عن مركز المحافظة والمدن حيث تفصل سلطات الاحتلال بينهما بالحواجز العسكرية الى جانب اغلاق العديد من المداخل بالكتل الاسمنتية مما يقيد حركة المواطنين ويصعب وصولهم لمدينة بيت لحم حيث المشافي والاسواق مشددا على ان الشوارع الالتفافية تعتبر مناطق تماس يتعرض فيها المواطنين لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال.

واشار المحافظ لارتفاع نسبة الاعتداءات المستمرة على مختلف مناطق المحافظة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين داعيا لتحرك دولي للحد من الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا.

و شكر محافظ بيت لحم كندا لتراجعها عن قرار وقف المساعدات لوكالة الغوث مشيرا لعمق العلاقة والصداقة مع كندا حكومة وشعب مضيفا ان لكندا دور مهم في تعزيز

ودعم الحق الفلسطيني على مختلف الاصعدة وعبر عن أمله في وقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكداً على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياتهم في تحقيق السلام والعدالة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني

من جانبه، عبر السفير الكندي عن سعادته الكبيرة وشكره لوجوده في مدينة بيت لحم مثمنا حسن الاستقبال الذي حظي به.

وهنأ السفير الكندي المحافظ لتوليه منصب المحافظ ووجوده وقيادة المحافظة واشاد بعطوفته وبشخصه الكريم، مؤكدا على أهمية الاستمرار في التواصل والتشبيك وتعزيز مفاهيم العدالة والعمل المشترك .

واكد على ان الارهاب من قبل المستوطنين مرفوض بجميع اشكاله موضحا انه وكل سفراء الدول الغربية يتابعون جميع الاحداث والاعتداءات مشددا على ضرورة اتخاذ السلطات الاسرائيلية مزيد من الاجراءات لوقف هذه الاعتداءات .

واكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل ما نشهده من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مُبدياً استعداده للتعاون في كافة المجالات ومد جسور التواصل بين الطرفين.

و اتفق الطرفين على مزيد من بحث فرص التعاون بهدف خدمة القطاعات المختلفة بين البلدين في مجالات

التعليم والزراعة حيث ان كندا من اكبر الدول المانحة للمشاريع الزراعية.



