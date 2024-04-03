فوربس عدد المليارديرات يسجل مستوى قياسيا وبرنارد أرنو الأكثر ثراء بالعالم

(MENAFN
- Al-Anbaa) حافظ الفرنسي برنارد أرنو رئيس مجموعة السلع الفخمة «إل في إم إتش» - التي تشمل العلامات التجارية «لوي فيتون» و«ديور» - وعائلته على صدارة قائمة «فوربس» السنوية لأثرياء العالم، بثروة قدرها 233 مليار دولار، متفوقا على «إيلون ماسك» المدير التنفيذي لـ «تسلا» و«سبيس إكس»، وجاء بعدهما في المركز الثالث «جيف بيزوس» مؤسس شركة التجارة الإلكترونية «أمازون» الذي بلغت ثروته 194 مليار دولار.
واستمرت ثروات أثرياء العالم في التضخم والنمو مع تجاهل أسواق الأسهم العالمية للتوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية وارتفاع أسعار المستهلكين.
وسجل عدد المليارديرات مستوى قياسيا بلغ 2781 شخصا، بارتفاع 141 مليارديرا عن العام الماضي، ووصل إجمالي قيمة ثرواتهم لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.2 تريليون دولار، بارتفاع تريليوني دولار عن عام 2023.
وحاليا، تضم الولايات المتحدة عددا قياسيا من المليارديرات 813 ثريا بإجمالي ثروة 5.7 تريليونات دولار، بعدها تأتي الصين (بما يشمل هونغ كونغ) 473 مليارديرا بثروة 1.7 تريليون دولار، على الرغم من ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي تشهده البلاد وأزمة العقارات التي محت 300 مليار دولار من الثروات.
وحصلت فرانسواز بينتكور مايرز حفيدة مؤسس «لوريال» على لقب السيدة الأكثر ثراء في العالم بثروة قدرها 99.5 مليار دولار، وجاء «حسين سجواني» رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية» في المركز 597 بقائمة أثرياء العالم بثروة 5.1 مليارات دولار، وعبدالله الغرير عضو مجلس إدارة «بنك المشرق» في الترتيب 809 بصافي ثروة 3.9 مليارات دولار، وعبدالله الفطيم في المركز 991 بثروة 3.3 مليارات دولار.
ومن بين المليارديرات المصريين، جاء ناصف ساويرس في المرتبة 287 على مستوى العالم بثروة قدرها 8.8 مليارات دولار، ونجيب ساويرس بالمركز 835 بثروة 3.8 مليارات دولار، ومحمد منصور في الترتيب 991 بصافي ثروة 3.3 مليارات دولار.
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