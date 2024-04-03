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فوربس عدد المليارديرات يسجل مستوى قياسيا وبرنارد أرنو الأكثر ثراء بالعالم

4/3/2024 2:08:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظ الفرنسي برنارد أرنو رئيس مجموعة السلع الفخمة «إل في إم إتش» - التي تشمل العلامات التجارية «لوي فيتون» و«ديور» - وعائلته على صدارة قائمة «فوربس» السنوية لأثرياء العالم، بثروة قدرها 233 مليار دولار، متفوقا على «إيلون ماسك» المدير التنفيذي لـ «تسلا» و«سبيس إكس»، وجاء بعدهما في المركز الثالث «جيف بيزوس» مؤسس شركة التجارة الإلكترونية «أمازون» الذي بلغت ثروته 194 مليار دولار.
واستمرت ثروات أثرياء العالم في التضخم والنمو مع تجاهل أسواق الأسهم العالمية للتوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية وارتفاع أسعار المستهلكين.
وسجل عدد المليارديرات مستوى قياسيا بلغ 2781 شخصا، بارتفاع 141 مليارديرا عن العام الماضي، ووصل إجمالي قيمة ثرواتهم لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.2 تريليون دولار، بارتفاع تريليوني دولار عن عام 2023.
وحاليا، تضم الولايات المتحدة عددا قياسيا من المليارديرات 813 ثريا بإجمالي ثروة 5.7 تريليونات دولار، بعدها تأتي الصين (بما يشمل هونغ كونغ) 473 مليارديرا بثروة 1.7 تريليون دولار، على الرغم من ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي تشهده البلاد وأزمة العقارات التي محت 300 مليار دولار من الثروات.
وحصلت فرانسواز بينتكور مايرز حفيدة مؤسس «لوريال» على لقب السيدة الأكثر ثراء في العالم بثروة قدرها 99.5 مليار دولار، وجاء «حسين سجواني» رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية» في المركز 597 بقائمة أثرياء العالم بثروة 5.1 مليارات دولار، وعبدالله الغرير عضو مجلس إدارة «بنك المشرق» في الترتيب 809 بصافي ثروة 3.9 مليارات دولار، وعبدالله الفطيم في المركز 991 بثروة 3.3 مليارات دولار.
ومن بين المليارديرات المصريين، جاء ناصف ساويرس في المرتبة 287 على مستوى العالم بثروة قدرها 8.8 مليارات دولار، ونجيب ساويرس بالمركز 835 بثروة 3.8 مليارات دولار، ومحمد منصور في الترتيب 991 بصافي ثروة 3.3 مليارات دولار.

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