Wednesday, 03 April 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما لم ينجزه في 86 عاما ملياردير ثروته تضاعفت 4 مرات خلال شهرين!

4/3/2024 2:08:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوتري ستيفنز، ملياردير أميركي ليس بنفس الشهرة التي يتمتع بها الكثير غيره من المليارديرات، إذ يرتبط عمله بمجال النفط ولا يبرز كثيرا للعامة، ارتفعت ثروته من 5.9 مليارات دولار فقط في بداية عام 2024، إلى أكثر من 23 مليار دولار بزيادة 4 أضعاف تقريبا.
يبلغ أوتري ستيفنز من العمر 86 عاما، هو مؤسس ومالك شركة إنديفور إنيرجي ريسورسز، وهي أكبر شركة منتجة للنفط في ولاية تكساس. تمتلك الشركة التي يقع مقرها في ميدلاند حقوق الحفر على أكثر من 350 ألف فدان في حوض بيرميان، بحسب «بلومبيرغ».
وتعد صافي ثروة ستيفنز مستمدة بشكل أساسي من ملكيته لشركة Endeavour Energy Resources، وهي شركة استكشاف وإنتاج مقرها ميدلاند بولاية تكساس. عائلته المباشرة هي المالك الوحيد للشركة، وفقا للمدير المالي لشركة Endeavour، دامون باتون. كما أن إنديفور هي أكبر شركة منتجة للنفط في ولاية تكساس من حيث حجم الإنتاج، وفقا لبيانات من شركة تحليلات الطاقة إنفيروس.
ويأتي الارتفاع الصاروخي لصافي ثروته، بعدما أعلنت شركة Diamondback Energy في فبراير 2024 أنها تخطط لشراء شركة Endeavour في صفقة قدرت قيمة شركة Stephens بمبلغ 26 مليار دولار بما في ذلك صافي الديون. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأخير من عام 2024، بشرط موافقة المساهمين في Diamondback.
وقبل الانتهاء من المشروع، قالت شركة Diamondback إنها ستدفع لعائلة ستيفنز 8 مليارات دولار نقدا. وبالإضافة إلى ذلك، ستمتلك عائلة ستيفنز 39.5% من الشركة المندمجة، والتي سيستمر تداولها علنا.
ويتم تقييم Endeavour بناء على عرض Diamondback ويتضمن خصم سيولة بنسبة 10% نظرا لأن الصفقة لم يتم إغلاقها بعد.
ولد أوتري ستيفنز عام 1938 في وسط تكساس. نشأ في مزرعة عائلته للبطيخ والفول السوداني في ديليون، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 90 ميلا جنوب غرب فورت وورث.
وقد جذبته فرصة العمل في أماكن غريبة، مثل إندونيسيا أو فنزويلا، إلى صناعة النفط، وفقا لملف شخصي على موقع جامعة تكساس في أوستن. لذلك عندما التحق بجامعة UT اختار دراسة هندسة البترول. بعد التخرج، عمل ستيفنز في شركة Humble Oil، التي أصبحت جزءا من شركة Exxon Mobil، تليها فترات مع فيلق المهندسين بالجيش وبنك محلي في ميدلاند. هناك قرر أن يبدأ العمل بمفرده، مستوحى من العملاء من رواد الأعمال الذين التقى بهم.
وعلى مدى العقود التالية، انتقل من مهندس مأجور ليس له سوى القليل من اسمه إلى أحد أقطاب النفط، حيث اشترى حقوق الحفر وتفرع إلى العديد من الأعمال المساعدة مثل النقل بالشاحنات وخدمات الآبار وبناء الحمالات. لقد أعاد أرباح حفر الآبار إلى العمل واستخدمها لشراء المزيد من الأراضي.
وحظي ستيفنس بشهرة غير متوقعة كنجم واقع في المسلسل الوثائقي Black Gold الذي أنتجته قناة truTV، والذي قام بإنتاجه منتج Deadliest Catch. كان الملياردير شخصية رئيسية في مؤامرة الموسم الثاني، والتي تركزت على العمال في إحدى منصاته وهم يتسابقون لإنهاء أربعة آبار في 50 يوما.

MENAFN03042024000130011022ID1108055230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث