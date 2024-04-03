الولايات المتحدة تلغي خطة إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بسبب ارتفاع النفط

(MENAFN
- Al-Anbaa) لن تمضي الإدارة الأميركية قدما في أحدث خططها لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي المعلنة منتصف مارس بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أنها تمنح الأولوية لمصلحة دافعي الضرائب في قرارها بعدم شراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط لموقع احتياطي البترول الاستراتيجي في لويزيانا.
ويأتي ذلك القرار بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط والذي دفع سعر الخام الأميركي لأعلى مستوى عند 85 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر، وكانت إدارة «بايدن» تستهدف شراء النفط عند مستوى 75 دولارا للبرميل أو أقل لإعادة ملء الاحتياطي، لكنها أنفقت متوسط 81 دولارا للبرميل عندما اشترت 2.8 مليون برميل في أواخر مارس.
وتسعى الوزارة لإعادة ملء المخزونات بعدما وصلت لأدنى مستوياتها في 40 عاما بعد سحب 180 مليون برميل منها بسبب الحرب في أوكرانيا، إذ وصل المستوى الحالي إلى 363 مليون برميل، منخفضا من 600 مليون في عام 2022.
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