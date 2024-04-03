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الولايات المتحدة تلغي خطة إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بسبب ارتفاع النفط

4/3/2024 2:08:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لن تمضي الإدارة الأميركية قدما في أحدث خططها لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي المعلنة منتصف مارس بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أنها تمنح الأولوية لمصلحة دافعي الضرائب في قرارها بعدم شراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط لموقع احتياطي البترول الاستراتيجي في لويزيانا.
ويأتي ذلك القرار بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط والذي دفع سعر الخام الأميركي لأعلى مستوى عند 85 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر، وكانت إدارة «بايدن» تستهدف شراء النفط عند مستوى 75 دولارا للبرميل أو أقل لإعادة ملء الاحتياطي، لكنها أنفقت متوسط 81 دولارا للبرميل عندما اشترت 2.8 مليون برميل في أواخر مارس.
وتسعى الوزارة لإعادة ملء المخزونات بعدما وصلت لأدنى مستوياتها في 40 عاما بعد سحب 180 مليون برميل منها بسبب الحرب في أوكرانيا، إذ وصل المستوى الحالي إلى 363 مليون برميل، منخفضا من 600 مليون في عام 2022.

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