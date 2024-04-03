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جنرال إلكتريك تتحول رسميا إلى 3 شركات بعد 132 عاما من تأسيسها

4/3/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتهى عهد شركة جنرال إلكتريك- «GE» كما نعرفها؛ وتحولت إلى 3 شركات بعد أكثر من 132 عاما من تأسيسها واحتلالها مكانة مرموقة بين عمالقة الشركات الأميركية، لدرجة أنها وُصفت بـ «شركة كل شيء» من مصابيح الإنارة إلى محركات الطائرات مرورا بالأدوات المنزلية وتوربينات الغاز.
وبدأ أول من أمس التداول على أسهم «GE Aerospace» و«GE Vernova» بينما أسهم «GE Healthcare» تم فصلها كشركة مستقلة العام الماضي.
وبدأت فكرة التقسيم منذ عام 2019 مع تغيير الرئيس التنفيذي واستلام الرئيس الحالي لاري كولب ثم تأكدت فكرة التقسيم بعد الخسائر الكبيرة نتيجة توقف قطاع الطيران خلال جائحة كورونا في 2020 حتى اضطرت لبيع الكثير من أصولها وعلى رأسها وحدة إنتاج مصابيح الإنارة وهي التي تأسست الشركة لإنتاجها في القرن التاسع عشر من قبل توماس أديسون الذي اخترع هذه المصابيح.
كانت الشركة في 2018 قد غادرت مؤشر داوجونز لأكبر 30 شركة مدرجة، إثر تراجع قيمتها السوقية، وهي التي كانت من الشركات المؤسسة للمؤشر ومتواجدة فيه منذ العام 1907.
وجاء كولب بعد عام ونصف مضطرب بقيادة جون فلانري لم تنجح فيه الشركة بتحقيق العودة إلى النمو، من بعد 16 عاما صعبة منذ استلام جيف إيميلت منصب الرئيس التنفيذي في 2001 ركز فيها على استحواذات معظمها كان خاسرا، وتخارج من استثمارات كثيرة، وخسرت الشركة خلال فترة رئاسة إيميلت 30% من قيمتها السوقية في حين كان مؤشر «S&P500» قد قفز بـ 134% بينما قفز مؤشر داو جونز بنحو 100%.
وكان العصر الذهبي لشركة جنرال إلكتريك في عهد جاك ويلش الرئيس التنفيذي الذي استلم من 1981 إلى 2001 حيث تضاعفت فيه قيمة الشركة بـ 4000% وأصبحت عملاق الصناعة الأول في أميركا.
فيما أدت خطط كولب إلى ارتفاع السهم بنسبة 95% في 2023 وحوالي 40% هذا العام.
ووفق التقسيم الجديد، ستكون شركة «GE Aerospace» مختصة بصناعة محركات الطائرات والصناعات الدفاعية، حيث صنعت نحو 44 ألف محرك لطائرات تجارية و26 ألف محرك لطائرات عسكرية.
وبلغت إيراداتها العام الماضي 32 مليار دولار منها 70% لخدمات ما بعد البيع لمحركات الطائرات. وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بنحو 10 مليارات دولار بحلول 2028 وتنوي توزيع 75% من الأموال المتاحة للمساهمين.
وتختص «GE Vernova» بصناعة توربينات الغاز وطاقة الرياح والطاقات المتجددة بالإضافة إلى قسم صناعة التكنولوجيا. وصنعت «GE Vernova» نحو 7000 توربين غاز لتوليد الكهرباء و55 توربين لطاقة الرياح، وتقول الشركة إنها تسهم في توليد 30% من الكهرباء في العالم.

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