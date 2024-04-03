محمد الشريف لـ الأنباء KIB أطلق 3 منصات رقمية وبرنامجا للابتكار الرقمي في 3 أشهر



نحرص بشكل مستمر على أمن المعلومات ومنح الأولوية لكل الإجراءات الاحتياطية الخاصة بهذا القطاع

KIB يقدم العديد من الخدمات التي ترتبط بالتحويل الدولي ولدينا خدمات السويفت والتحويل الخليجي

عملنا على تحديد معالم خطتنا الإستراتيجية المتكاملة للتحول الرقمي مع أحد كبار المستشارين جدّدنا تطبيق KIB المصمم للعملاء الأفراد وقدمناه بحلّة جديدة وعصرية لإثراء تجربة العملاء





رباب الجوهري

استعرض مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في بنك الكويت الدولي «KIB» محمد الشريف في مقابلة مع «الأنباء» نقاط القوة التي تميز البنك عن المؤسسات المصرفية الأخرى، والتي تمنح البنك ميزة تنافسية في عملية التحول الرقمي، حيث قال: «ندرك المعنى الحقيقي للتحول الرقمي، والذي لا يكمن في التكنولوجيا المستخدمة وأدوات الرقمنة المطبقة حسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى تغيير طريقة التفكير السائد بما يتطلب ابتكار أساليب عمل مختلفة وفريدة، واتباع طرق تنفيذ جديدة تجعل العميل شريكا في عملية التطوير».

ولم يجزم الشريف بإمكانية أن يقل الطلب على الوظائف التقليدية بالتزامن مع التقدم في التكنولوجيا المالية، لكنه قال: من الممكن أن يتم توظيف هذا الأثر بشكل إيجابي عبر الاستفادة من الموظفين في مواقع عمل مختلفة لزيادة حجم المبيعات.

وحول أبرز البرامج الرقمية التي أطلقها البنك وكان لها أثر واضح لدى العملاء، قال الشريف: «أطلقنا خلال فترة زمنية قصيرة في الربع الثالث من العام الفائت 3 منصات رقمية، إضافة إلى برنامج الابتكار الرقمي الخاص بنا تحت مسمى الذكاء البشري».

وأشار إلى تأسيس شراكة إستراتيجية مع شركة فيزا، ليصبح KIB أول بنك كويتي ينظم برنامج Visa Ready لتمكين التكامل مع الشركات المالية التكنولوجية. وتطرق الشريف إلى المنصة التسويقية التي أطلقها بنك الكويت الدولي والتي تقدم عروضا تمويلية حصرية لدى أكثر من 100 شركة، حيث يوفر تمويلا مرنا يتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار، كما تناول العديد والعديد من المواضيع المتعلقة بالبنك. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ما إستراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها بنك الكويت الدولي (KIB) ويعمل على تطبيقها؟

٭ تهدف إستراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي يتبناها البنك إلى زيادة الكفاءة والاستمرار في التطوير لتلبية احتياجات العملاء المتنامية في ظل الثورة الهائلة التي نشهدها في مجال التقدم الرقمي. وهذه الاستراتيجية مبنية على عوامل أساسية مختلفة، وهي: تقديم منصات رقمية شاملة ومتطورة لكل القطاعات، وتوفير تجربة استثنائية للعملاء، القدرة على تحليل البيانات والمعلومات بشكل دقيق وتوظيفها في تقديم خدمات ذات جودة أعلى للعملاء، العمل على ترسيخ شراكات البنك الاستراتيجية مع الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة في مجالات الصيرفة الرقمية، خلق منظومة عمل وهيكل تنظيمي يتميز بالكفاءات وطرق العمل الحديثة التي تهدف إلى تسريع الإنجاز، الحرص بشكل مستمر على أمن المعلومات ومنح الأولوية لكل الإجراءات الاحتياطية الخاصة بهذا القطاع، خلق بيئة عمل إيجابية تسهم في تشجيع الابتكار الدائم وتكافؤ فرص المشاركين فيه.

ما نقاط القوة التي تميز KIB عن المؤسسات المصرفية الأخرى من حيث تنفيذ عملية التحول الرقمي؟

٭ هناك العديد من نقاط القوة الجديرة بالذكر، والتي تمنح البنك ميزة التنافسية في عملية التحول الرقمي، ولعل أبرز هذه النقاط أننا في KIB ندرك المعنى الحقيقي للتحول الرقمي، والذي لا يكمن في التكنولوجيا المستخدمة و/ أو أدوات الرقمنة المطبقة، حسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى تغيير طريقة التفكير السائد بما يتطلب ابتكار أساليب عمل مختلفة وفريدة، واتباع طرق تنفيذ جديدة تجعل العميل شريكا في عملية التطوير. ومن نقاط القوة أيضا نظرة قياديي البنك لمفهوم التحول الرقمي، ودعمهم المستمر لكل فرق العمل، إضافة إلى المساهمة الفعالة في طرح الأفكار والمشاركة في خلق الحلول وتذليل التحديات بشكل دائم.

ما الأثر الذي تحدثه تلك التغييرات في المفاهيم الرقمية لدى العملاء وكيف يمكن للبنك الحفاظ على مكانته القيادية في هذا المجال؟

٭ لكي يحافظ البنك على موقعه المتقدم ومكانته القيادية لابد من توافر فكر متجدد ومتطور ولتطبيق هذه الرؤية عملنا على إنشاء المصنع الرقمي الذي يعد من بيئات العمل التي تمتاز بالسرعة والمرونة من حيث إنجاز كل الأعمال. كما يعتبر هذا المصنع الرقمي، من جهة ثانية، فريدا من نوعه في القطاع المصرفي لما يضمه من نخبة التقنيين ومطوري البرامج ومصممي تجربة العملاء الأقوى في فئتها، إلى جانب نخبة من مدراء المنتجات الرقمية.

ولضمان إنجاز العمل بأكمل صورة، يتعاون فريق العمل في المصنع الرقمي مع كافة القطاعات في البنك، وخاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

ومن مزايا هذا المصنع الرقمي كذلك عمله الدائم مع العملاء بصورة وثيقة، حيث يستفيد من تقييمهم للمنتجات الرقمية ويشركهم في عمليات الاختبار، وهذا يلعب دورا أساسيا في حفاظه على موقع متصدر وطليعي من حيث تفهم حاجات العملاء الرقمية والقدرة على تلبية التغيرات التي تطرأ عليها.

هل يمكن أن تؤثر تلك التغييرات والابتكارات في أعداد الموظفين مستقبلا؟

٭ في الحقيقة لا يمكن الجزم على الإطلاق بما إذا كانت التقنيات الرقمية تؤدي بشكل مباشر إلى تقليص عدد الموظفين في المؤسسات، إذ يمكن أن يقل الطلب على الوظائف التقليدية بالتزامن مع التقدم في التكنولوجيا المالية. لكن يمكن أن يتم توظيف هذا الأثر بشكل إيجابي عبر الاستفادة من الموظفين في مواقع عمل مختلفة لزيادة حجم المبيعات، مثلا، أو غير ذلك. كما ان التقدم الذي تشهده التقنيات التكنولوجية والرقمية من شأنها خلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات خاصة ومتنوعة، والبنك لا يألو جهدا في هذا المجال من حيث الالتزام بتدريب وتطوير الكفاءات وتمكينهم من أداء أدوار جديدة تحت مظلة رؤيته الإستراتيجية الرقمية.

ما مزايا مبادرات التحول الرقمي؟

٭ بالنسبة للعميل لمبادرات التحول الرقمي مزايا عديدة، فعلى سبيل المثال تمكنه من إنجاز أكثر من عملية مصرفية على مدار الساعة ومن دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك، كما انها فعالة من حيث التكلفة، إذ إنها توفر إمكانية تطبيق وتنفيذ العمليات برسوم منخفضة أو من دون تكلفة أحيانا كثيرة. وبالنسبة للبنك تبرز أهم مزايا التحول الرقمي في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، إلى جانب زيادة مستوى الشفافية والوصول إلى تجربة عملاء أفضل، ما يؤدي إلى رفع مستوى رضا العملاء وكسب ثقتهم وولائهم للعلامة التجارية.

ما رؤيتكم بخصوص التحويلات العابرة للحدود والخدمات التي يقدمها KIB في هذا النطاق؟

٭ إن KIB يقدم العديد من الخدمات التي ترتبط بالتحويل الدولي، إذ تتوافر حاليا خدمات السويفت (SWIFT)، وخدمة التحويل الخليجي (Afaq)، كما يعكف البنك حاليا على إضافة 3 خدمات جديد للتحويل الدولي لتكون قيمة مضافة تثري تجربة العملاء وتمنحهم مساحة أكبر من الراحة والسرعة والأمان.

ما تقييمك للجاهزية والإمكانات التقنية التي يمتلكها البنك في رحلته لإنجاز التحول الرقمي الشامل؟

٭ كما ذكرت سابقا، نحن في KIB تمكنا خلال فترة وجيزة من تطبيق الإستراتيجية بمحوريها الأساسيين، وأنشأنا المصنع الرقمي وعملنا على توفير كل الأدوات التقنية المتنوعة، كما فتحنا المجال بشكل أكبر للعملاء للمشاركة في تقييم وتجربة ما تم، أو سيتم إطلاقه من منتجات رقمية، وبهذا يمكنني التأكيد أن KIB على أتم الاستعداد والجاهزية ويتمتع بقدرات تقنية متقدمة، ساعدته على الانطلاق في رحلة التحول الرقمي ولاتزال تسهم في استمراره بتطبيقها.

ما الأدوات والتقنيات التي تعتبرها ضرورية لقيادة التحول الرقمي؟

٭ تتوافر لدينا العديد من الأدوات والتقنيات الضرورية لقيادة مسيرة التحول الرقمي، سواء من خلال استخدام البنى التحتية السحابية، أدوات تحليل البيانات الكبيرة، حلول الأمن السيبراني، وكذلك واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح بتحقيق التكامل السلس بين الخدمات المختلفة. هذا إضافة إلى الأدوات المستخدمة في تطوير وتخطيط تجربة العملاء Design Thinking، والوسائل التي تضمن التطوير المستمر، الاختبار المستمر والإطلاق المستمر SDCD، وغيرها من الأدوات التي تسهل آلية العمل بطريقة مختلفة مثل Jira وConfluence وGit lab وغيرها.

كيف يتعامل البنك مع دمج التقنيات الجديدة في الأنظمة والعمليات الحالية؟

٭ يتطلب هذا الأمر نهجا دقيقا ومدروسا يضمن التقليل من المخاطر واستمرارية الأعمال (الاستمرارية التشغيلية)، وكما هو منصوص عليه في إستراتيجية التحول الرقمي، فإن جميع الإجراءات محددة وصارمة فيما يتعلق بإجراء اختبارات شاملة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

ما أبرز البرامج الرقمية التي أطلقها البنك وكان لها أثر واضح لدى العملاء؟

٭ بفضل الدعم الكبير والمستمر من الإدارة التنفيذية وتضافر جهود كل قطاعات البنك، وكذلك مساهمة عملائه، أطلقنا خلال فترة زمنية قصيرة في الربع الثالث من العام الفائت 3 منصات رقمية، إضافة إلى برنامج الابتكار الرقمي الخاص بنا تحت مسمى «الذكاء البشري»، كما أسسنا شراكة إستراتيجية مع شركة فيزا، لنصبح أول بنك كويتي ينظم برنامج Visa Ready لتمكين التكامل مع الشركات المالية التكنولوجية.

وفي بعض التفاصيل حول هذه الخطوات، جددنا تطبيق KIB موبايل المصمم للعملاء الأفراد، وقدمناه بحلة جديدة وعصرية من أجل إثراء تجربة العملاء عبر إضافة العديد من المزايا والخدمات إليه، على غرار التحويل والمدفوعات وإدارة البطاقات، وإمكانية فتح الحسابات والودائع وإدارة التمويلات، ثم أضفنا إليه أواخر العام ذاته خدمة تحديث البيانات البنكية وإدارة المصروفات وفق الميزانية التي يحددها العميل، وغيرها الكثير مما يلائم أسلوب حياة عملائنا ويحقق طموحاتهم وتطلعاتهم.

وفي صعيد مقابل، أطلقنا منصة KIB الرقمية للشركات مدعومة بطيف واسع من الخدمات، وفي مقدمتها إمكانية تحديد أدوار المستخدمين، وضع سياسات الاستخدام وتفعيل حدوده. كما تم تصميم هذه المنصة المبتكرة لتوفر تجربة مصرفية استثنائية من حيث واجهة المستخدم وأسلوب عرض المعلومات واستخراج التقارير المالية بشكل رسوم بيانيـــة تتناسب وجميــــع شرائح المستخدمين من عملائنـــــا الشركــــات.

وفي مطلع العام الحالي أطلقنا تطبيق KIB للشركات على الهواتف النقالة للشركات، بحيث تتوافر عبره كل الخدمات والمزايا الموجودة في المنصة الرقمية ومن أبرزها خدمات الموافقة على استكمال وتنفيذ المعاملات من الجهاز الذكي للأشخاص الذين تفوضهم شركاتهم بذلك.

أما المنصة الثالثة، فكانت KIB Aqari العقارية الرقمية التي تتوفر على الأجهزة الذكية والمتصفح الإلكتروني، وتعتبر هذه المنصة خدمة عقارية مبتكرة ومتطورة يتم إطلاقها لأول مرة في الكويت، وهي توفر خدمتين أساسيتين إلى جانب مجموعة متعددة من المزايا، وهما: خدمة طلب التقييم العقاري رقميا التي تمكن العميل من استكمال العملية عبر المنصة من دون زيارة فرع البنك، بما في ذلك دفع رسوم الطلب وتعبئة نموذج المعلومات وإنجاز مهمة التقييم العقاري من قبل فريق البنك وإصدار التقييم رقميا على شكل رمز QR يمكن للعميل تقديمه للجهات التي تطلب منه التقييم العقاري. أما الخدمة الأساسية الثانية فهي خدمة التحصيل المجاني للإيجارات لأصحاب العقارات، حيث يقوم العميل بتعريف العقار ومستأجريه وتحديد القيمة الإيجارية الشهرية، وبمجرد تفعيل خدمة التحصيل التلقائي تتم عملية تحصيل الإيجارات وإيداعها مباشرة في حسابه المصرفي من دون أي رسوم بالمقابل. وتوفر هذه المنصة المتطورة والفريدة من نوعها كل التقارير اللازمة لمتابعة عملية تحصيل الإيجارات والمدفوعات الخاصة بالعقار، ما يضمن للعميل الحصول على كل المعلومات المتعلقة بعقاراته في وجهة واحدة.

تطوير البنية التحتية التكنولوجية

ذكر محمد الشريف أنه منذ مطلع العام 2023 عمل البنك على تحديد معالم خطته الإستراتيجية المتكاملة والشاملة للتحول الرقمي مع أحد كبار المستشارين العالميين، وكانت هذه الخطة قائمة على محورين أساسيين، يتمثل الأول بتعزيز القدرات الرقمية للبنك وضمان السرعة والمرونة في إطلاق المنتجات الرقمية المتنوعة التي تناسب متطلبات العملاء، بينما يركز الثاني على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وجعلها أكثر سرعة وكفاءة وأمانا، وذلك بهدف تسريع مهمة توفير المنتجات المصرفية المختلفة ومواكبة مفهوم التغييرات الرقمية لدى العملاء.

طرح 5 خدمات مميزة خلال 2024

قال محمد الشريف: «نؤمن في KIB بدورنا الحيوي في التغيير والتطور، وسوف نواصل العمل على تعزيز إستراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي بشكل دائم وفي كل المجالات، كما أننا ملتزمون بطرح المزيد من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تغطي أوسع شريحة ممكنة من العملاء، أفرادا وشركات، وكذلك أصحاب العقارات.

وخلال العام الحالي 2024 سيتم طرح ما يزيد على 5 خدمة متميزة نأمل أن تحقق تطلعات العملاء وتعزز ثقتهم وتنال رضاهم».

وأشار إلى أن البنك مازال يمضي قدما نحو مستقبل أكثر تميزا عبر استكشاف المزيد من الحلول والارتقاء ببرامجه المتخصصة والتوسع في أهدافها لتشمل مشاركة العملاء من مختلف الشرائح والقطاعات، كما سيستمر البنك في ترسيخ وتجديد شراكاته الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات المختلفة بهدف تقديم خدمات حقيقية وأفكار لامعة تثري تجربة عملائه باستمرار.





«KIB PayTally».. منصة فريدة ومميزة

قال محمد الشريف: «لا ندخر فرصة في دراسة كل احتياجات السوق واتجاهاته فيما يتعلق بالمنتجات الرقمية والمزايا المتوافرة. وبناء على ذلك شهدنا، مؤخرا، إطلاقا ناجحا ومميزا لمنصة فريدة من نوعها في السوق المحلي، وهي KIB PayTally التي تعتبر أول تطبيق بنكي للتسوق في الكويت يقوم بتقديم عروض تمويل حصرية لدى أكثر من 100 شركة حيث يوفر تمويلا مرنا، يتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار، ويدفع على مدى 3 أشهر إلى 60 شهرا».

ويتميز هذا التطبيق الجديد بأنه أول مركز تسوق رقمي مقدم من بنك في الكويت يتيح لمستخدميه فرصة التسوق وطلب التمويل ومتابعته بسهولة، كما إنه مصمم لتحقيق إنجاز نوعي في طريقة وصول العملاء إلى خدمات التمويل والتمتع بتجربة تسوق شاملة من دون الحاجة إلى تصفح وزيارة مواقع إلكترونية وفروع متعددة، ما يوفر وقتهم وجهدهم ويضمن تمتعهم بتجربة استثنائية. ومن مزايا التطبيق أيضا أنه بمنزلة منصة سهلة الاستخدام ومدعومة بتقنيات وخدمات فريدة ومصممة خصيصا للارتقاء بمفهوم التسوق الرقمي من خلال العروض الحصرية التي لا تتوفر في أي وجهة تسوق أخرى، وتمكين العملاء من مقارنة المنتجات وفقا لفئاتها المختلفة ما يضمن الموثوقية والدقة في الاختيار قبل الشراء، ومن أبرز حلول التمويل المبتكرة والمرنة التي تتوفر عبر التطبيق، تمويل السيارات، التمويل الطبي، تمويل العلاج في الخارج، التمويل التعليمي، تمويل الأثاث والإلكترونيات والقيمز (الألعاب الرقمية)، وغيرها الكثير.

من جهة ثانية، وفي إطار إستراتيجيتنا الشاملة والهادفة إلى ابتكار منتجات رقمية مستدامة، عملنا على تقديم منتج رقمي جديد ومبتكر يتمثل في بطاقة فيزا متعددة العملات مسبقة الدفع، لتكون قيمة مضافة في تجربة عملائنا وتضمن تمتعهم بتجربة دفع وتسوق آمنة ومريحة خلال السفر وعند إنجاز معاملاتهم الدولية، سواء كانت عمليات التسوق عبر الإنترنت، أو معاملات الطلاب الدراسين في الخارج، وغير ذلك من الاحتياجات الحيوية التي تناسب أسلوب حياتهم العصري.