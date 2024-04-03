بوقماز عمار للتمويل والإجارة حافظت على استقرارها بفضل تنويع وتطوير أنشطتها

MENAFN - Al-Anbaa) عقدت شركة عمار للتمويل والإجارة اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 81.285%.وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتمويل والإجارة عبدالله بوقماز: «لقد توالت الأزمات على الاقتصاد العالمي على مدار الأعوام السابقة بدءا من جائحة كورونا إلى أسوء هبوط اقتصادي عالمي شهده العالم خلال عام 2022 بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وانتهاء بعام 2023 الذي عانى من صعوبات عدة تمثلت في تشديد السياسة النقدية من البنوك المركزية ورفع لأسعار الفائدة بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض إنتاج أسعار النفط وارتفاع سعر الفائدة والتشدد في السياسة النقدية من قبل الفدرالي الأميركي ناهيك عن ارتفاع معدلات التضخم والأداء السلبي للبورصة وضعف النشاط العقاري».وأضاف بوقماز أنه في ظل كل ما تقدم، حافظت الشركة على استقرارها الاقتصادي بفضل سياستها الحصيفة واستراتيجيتها في تنويع وتطوير أنشطتها الاستثمارية والتمويلية والعقارية والتركيز على الفرص الواعدة وتمكنت من تجاوز الخسائر السابقة وتحقيق أرباح خلال عام 2023 بلغت 1.13 مليون دينار، بما يعادل 5.8 فلوس للسهم مقابل خسارة (238.05 ألف دينار) ما يعادل (1.2) فلس/ للسهم لعام 2022 في حين ارتفعت الإيرادات إلى 1.97 مليون دينار بزيادة 378% عن عام 2022.

وأوضح أن حقوق مساهمي الشركة ارتفعت لتصل إلى ما يقارب 21.92 مليون دينار بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق وبقيمة دفترية للسهم بلغت 112 فلسا مقابل 106 فلوس لعام 2022.وأكد بوقماز أن الشركة تمتلك استثمارات عقارية مباشرة في الكويت بقيمة إجمالية 13.81 مليون دينار، وهي محفظة متنوعة، حيث تشمل قطاعات مختلفة وبنسبة عائد إجمالي حالي 4.1% من قيمة جميع العقارات، ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة بعد تشغيل أحد العقارات التجارية حيث تم الانتهاء من الإنشاء وتم البدء في تأجير جميع الوحدات الشاغرة.أما فيما يتعلق بالمحفظتين الاستثمارية والتمويلية، أوضح أن عمار تمتلك محفظة استثمار للأسهم بلغت قيمتها وفق تقييم ديسمبر 2023 مبلغ 1.21 مليون دينار، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى إلى زيادة حجم المحفظة وتنويعها لانتهاز الفرص المتاحة وتحقيق عوائد مجزية.واختتم بوقماز حديثه مؤكدا على استمرار «عمار» في بذل أقصى جهودها للتطوير أعمالها وتنمية أرباحها من خلال تنمية محافظها الاستثمارية والعقارية والتمويلية، وناشد مساهمي الشركة استمرار دعمهم سعيا لتحقيق أهداف عمار ومواجهة التحديات، داعيا المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ويسدد خطاه لما يحقق الخير والازدهار والنمو لبلدنا الحبيبة الكويت.