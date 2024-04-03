بوقماز عمار للتمويل والإجارة حافظت على استقرارها بفضل تنويع وتطوير أنشطتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت شركة عمار للتمويل والإجارة اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 81.285%.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتمويل والإجارة عبدالله بوقماز: «لقد توالت الأزمات على الاقتصاد العالمي على مدار الأعوام السابقة بدءا من جائحة كورونا إلى أسوء هبوط اقتصادي عالمي شهده العالم خلال عام 2022 بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وانتهاء بعام 2023 الذي عانى من صعوبات عدة تمثلت في تشديد السياسة النقدية من البنوك المركزية ورفع لأسعار الفائدة بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض إنتاج أسعار النفط وارتفاع سعر الفائدة والتشدد في السياسة النقدية من قبل الفدرالي الأميركي ناهيك عن ارتفاع معدلات التضخم والأداء السلبي للبورصة وضعف النشاط العقاري».
وأضاف بوقماز أنه في ظل كل ما تقدم، حافظت الشركة على استقرارها الاقتصادي بفضل سياستها الحصيفة واستراتيجيتها في تنويع وتطوير أنشطتها الاستثمارية والتمويلية والعقارية والتركيز على الفرص الواعدة وتمكنت من تجاوز الخسائر السابقة وتحقيق أرباح خلال عام 2023 بلغت 1.13 مليون دينار، بما يعادل 5.8 فلوس للسهم مقابل خسارة (238.05 ألف دينار) ما يعادل (1.2) فلس/ للسهم لعام 2022 في حين ارتفعت الإيرادات إلى 1.97 مليون دينار بزيادة 378% عن عام 2022.
وأوضح أن حقوق مساهمي الشركة ارتفعت لتصل إلى ما يقارب 21.92 مليون دينار بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق وبقيمة دفترية للسهم بلغت 112 فلسا مقابل 106 فلوس لعام 2022.
وأكد بوقماز أن الشركة تمتلك استثمارات عقارية مباشرة في الكويت بقيمة إجمالية 13.81 مليون دينار، وهي محفظة متنوعة، حيث تشمل قطاعات مختلفة وبنسبة عائد إجمالي حالي 4.1% من قيمة جميع العقارات، ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة بعد تشغيل أحد العقارات التجارية حيث تم الانتهاء من الإنشاء وتم البدء في تأجير جميع الوحدات الشاغرة.
أما فيما يتعلق بالمحفظتين الاستثمارية والتمويلية، أوضح أن عمار تمتلك محفظة استثمار للأسهم بلغت قيمتها وفق تقييم ديسمبر 2023 مبلغ 1.21 مليون دينار، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى إلى زيادة حجم المحفظة وتنويعها لانتهاز الفرص المتاحة وتحقيق عوائد مجزية.
واختتم بوقماز حديثه مؤكدا على استمرار «عمار» في بذل أقصى جهودها للتطوير أعمالها وتنمية أرباحها من خلال تنمية محافظها الاستثمارية والعقارية والتمويلية، وناشد مساهمي الشركة استمرار دعمهم سعيا لتحقيق أهداف عمار ومواجهة التحديات، داعيا المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ويسدد خطاه لما يحقق الخير والازدهار والنمو لبلدنا الحبيبة الكويت.
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