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خدمة الوطني عبر الموبايل فرعك أثناء السفر

4/3/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الوطني توفير تجربة رقمية ثرية لعملائه من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، تمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراءات معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان، وفي أي وقت ومن أي مكان، على مدار الساعة، دون الحاجة لزيارة الفروع.
ويشكل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وعبر خدماته المتنوعة ومزاياه المتعددة وتحسيناته المستمرة، الرفيق المثالي لعملاء البنك في مواسم العطلات والأعياد والسفر.
ويتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء عرض حساباتهم وإدارة بطاقاتهم (الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع) أثناء السفر، كما يمكنهم اختيار البطاقات التي يرغبون في استخدامها أثناء تواجدهم بالخارج.
وتوفر الخدمة للعميل أيضا إمكانية الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة في خطوة واحدة، ليتم إصدار بطاقة بديلة تلقائيا بمجرد الإبلاغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة، إضافة إلى السماح للعملاء بحظر بطاقاتهم بشكل مؤقت وإلغاء حظرها بخطوات بسيطة.
كما أن التحويلات، سواء كانت محلية أو دولية، أصبحت أكثر سهولة مع برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، عبر إتاحته إجراءها على مدار الساعة دون الحاجة إلى كلمة مرور لمرة واحدة OTP، حيث يمكن للعميل بدلا من ذلك المصادقة باستخدام كلمة المرور أو التقنيات البيومترية مثل بصمة الوجه، إضافة إلى الحصول على «إيصال الحوالة» بعد إنهاء التحويلات، مع إمكانية الرجوع إلى كشف الحساب والانتقال إلى معاملة التحويل.
ويمكن للعميل أيضا عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل زيادة الحد الشهري للتحويلات حتى 30 ألف دينار بسهولة ودون عناء الاتصال بمركز الاتصال أو الذهاب إلى الفرع. ويمكن البرنامج العملاء من إجراء مدفوعاتهم بسهولة، إذ يستطيعون الدفع لبطاقات الائتمان ووزارة المواصلات، إضافة للمدفوعات الإلكترونية التي تشمل الاتصالات المحلية والدولية، واشتراكات القنوات التلفزيونية، وشراء بطاقات التسوق عبر الإنترنت والألعاب الرقمية وأكثر من ذلك بكثير، كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة FlexiPay عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل التي تسمح لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة سداد قيمة مشترياتهم على أقساط من دون فوائد عند التسوق «أونلاين» أو في المتاجر، داخل الكويت وخارجها.
ويوفر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل كذلك خدمة الدفع السريع المحسنة التي تتيح للعملاء إرسال الروابط واستلام الأموال في أي وقت حتى خلال العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، مع اختيار الطريقة المفضلة لمشاركة الرابط، كما يمكن للعميل عرض أسعار صرف العملات العالمية المختلفة واستخدام حاسبة العملات في التعرف على الأسعار.
ويمكن للعميل أثناء سفره تلقي التنبيهات عبر إشعارات فورية من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بسهولة، بدلا من الحصول على التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة والذي يتطلب منه تغيير بطاقة SIM لتلقي الرسائل على خط الاتصال الكويتي الخاص به، ما يمكنه من التعامل السريع مع كل ما يتعلق بحساباته ومعاملاته المصرفية.
وتعليقا على ذلك، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد الدخيل إن بنك الكويت الوطني يواصل تطوير برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بهدف تزويد عملائه بوسائل جديدة ومبتكرة توفر لهم أفضل تجربة مصرفية على الإطلاق عبر اتمام معاملاتهم المصرفية المختلفة أينما كانوا وفي أي وقت.
وأضاف: نسعى خلال مواسم العطلات الرسمية والسفر، إلى تسهيل تعاملات عملائنا أثناء وجودهم في الخارج ليتمكنوا من إتمامها رقميا بكل سهولة وأمان، مؤكدا حرص بنك الكويت الوطني على مواصلة إطلاق خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء باستخدام برنامج خدمة «الوطني عبر الموبايل»، بما يسهم في إثراء تجربتهم المصرفية ومنحهم المزيد من الرفاهية.
ويهدف البنك من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، والاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، وعلى مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، فضلا عن وتحديث البيانات وغيرها من الأمور. ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوافر حاليا على متاجر: Apple Store وGoogle Play وHuawei App Gallery.

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