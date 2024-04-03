خدمة الوطني عبر الموبايل فرعك أثناء السفر

(MENAFN
- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الوطني توفير تجربة رقمية ثرية لعملائه من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، تمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراءات معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان، وفي أي وقت ومن أي مكان، على مدار الساعة، دون الحاجة لزيارة الفروع.
ويشكل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وعبر خدماته المتنوعة ومزاياه المتعددة وتحسيناته المستمرة، الرفيق المثالي لعملاء البنك في مواسم العطلات والأعياد والسفر.
ويتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء عرض حساباتهم وإدارة بطاقاتهم (الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع) أثناء السفر، كما يمكنهم اختيار البطاقات التي يرغبون في استخدامها أثناء تواجدهم بالخارج.
وتوفر الخدمة للعميل أيضا إمكانية الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة في خطوة واحدة، ليتم إصدار بطاقة بديلة تلقائيا بمجرد الإبلاغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة، إضافة إلى السماح للعملاء بحظر بطاقاتهم بشكل مؤقت وإلغاء حظرها بخطوات بسيطة.
كما أن التحويلات، سواء كانت محلية أو دولية، أصبحت أكثر سهولة مع برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، عبر إتاحته إجراءها على مدار الساعة دون الحاجة إلى كلمة مرور لمرة واحدة OTP، حيث يمكن للعميل بدلا من ذلك المصادقة باستخدام كلمة المرور أو التقنيات البيومترية مثل بصمة الوجه، إضافة إلى الحصول على «إيصال الحوالة» بعد إنهاء التحويلات، مع إمكانية الرجوع إلى كشف الحساب والانتقال إلى معاملة التحويل.
ويمكن للعميل أيضا عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل زيادة الحد الشهري للتحويلات حتى 30 ألف دينار بسهولة ودون عناء الاتصال بمركز الاتصال أو الذهاب إلى الفرع. ويمكن البرنامج العملاء من إجراء مدفوعاتهم بسهولة، إذ يستطيعون الدفع لبطاقات الائتمان ووزارة المواصلات، إضافة للمدفوعات الإلكترونية التي تشمل الاتصالات المحلية والدولية، واشتراكات القنوات التلفزيونية، وشراء بطاقات التسوق عبر الإنترنت والألعاب الرقمية وأكثر من ذلك بكثير، كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة FlexiPay عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل التي تسمح لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة سداد قيمة مشترياتهم على أقساط من دون فوائد عند التسوق «أونلاين» أو في المتاجر، داخل الكويت وخارجها.
ويوفر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل كذلك خدمة الدفع السريع المحسنة التي تتيح للعملاء إرسال الروابط واستلام الأموال في أي وقت حتى خلال العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، مع اختيار الطريقة المفضلة لمشاركة الرابط، كما يمكن للعميل عرض أسعار صرف العملات العالمية المختلفة واستخدام حاسبة العملات في التعرف على الأسعار.
ويمكن للعميل أثناء سفره تلقي التنبيهات عبر إشعارات فورية من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بسهولة، بدلا من الحصول على التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة والذي يتطلب منه تغيير بطاقة SIM لتلقي الرسائل على خط الاتصال الكويتي الخاص به، ما يمكنه من التعامل السريع مع كل ما يتعلق بحساباته ومعاملاته المصرفية.
وتعليقا على ذلك، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد الدخيل إن بنك الكويت الوطني يواصل تطوير برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بهدف تزويد عملائه بوسائل جديدة ومبتكرة توفر لهم أفضل تجربة مصرفية على الإطلاق عبر اتمام معاملاتهم المصرفية المختلفة أينما كانوا وفي أي وقت.
وأضاف: نسعى خلال مواسم العطلات الرسمية والسفر، إلى تسهيل تعاملات عملائنا أثناء وجودهم في الخارج ليتمكنوا من إتمامها رقميا بكل سهولة وأمان، مؤكدا حرص بنك الكويت الوطني على مواصلة إطلاق خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء باستخدام برنامج خدمة «الوطني عبر الموبايل»، بما يسهم في إثراء تجربتهم المصرفية ومنحهم المزيد من الرفاهية.
ويهدف البنك من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، والاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، وعلى مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، فضلا عن وتحديث البيانات وغيرها من الأمور. ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوافر حاليا على متاجر: Apple Store وGoogle Play وHuawei App Gallery.
MENAFN03042024000130011022ID1108055224