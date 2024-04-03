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التجاري يوفر خدماته خلال عطلة الانتخابات

4/3/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة الانتخابات يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي على مدار الساعة ما عدا الأوقات التالية، من الساعة 1:30 صباحا إلى الساعة 2:30 صباحا ومن 5:30 مساء إلى الساعة 8:30 مساء. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل فرع الأفنيوز على فترتين الأولى من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 3:30 عصرا والفترة الثانية من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 11:30 مساء ما عدا يوم الجمعة على فترة واحدة من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 11:30 مساء وفرع الخيران (فرع خدمات ذاتية) على فترتين الأولى من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا والفترة الثانية من الساعة 9:00 مساء إلى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.
كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع شرق، فرع الري، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال وفرع شارع فهد السالم، وفرع الفروانية وفرع الشويخ، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت، ويمكن للعملاء أيضا الحصول على العيادي من خلال الخزائن الذكية T-Locker الموجودة بفروع التجاري.
ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني ، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل. هذا، وسيباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024.

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