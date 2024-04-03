التجاري يوفر خدماته خلال عطلة الانتخابات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة الانتخابات يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي على مدار الساعة ما عدا الأوقات التالية، من الساعة 1:30 صباحا إلى الساعة 2:30 صباحا ومن 5:30 مساء إلى الساعة 8:30 مساء. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل فرع الأفنيوز على فترتين الأولى من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 3:30 عصرا والفترة الثانية من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 11:30 مساء ما عدا يوم الجمعة على فترة واحدة من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 11:30 مساء وفرع الخيران (فرع خدمات ذاتية) على فترتين الأولى من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا والفترة الثانية من الساعة 9:00 مساء إلى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.
كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع شرق، فرع الري، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال وفرع شارع فهد السالم، وفرع الفروانية وفرع الشويخ، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت، ويمكن للعملاء أيضا الحصول على العيادي من خلال الخزائن الذكية T-Locker الموجودة بفروع التجاري.
ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني ، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل. هذا، وسيباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024.
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