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الأفنيوز يوفر أجهزة سحب آلي لصرف العيادي

4/3/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامنا مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي، أعلنت إدارة الأفنيوز عن توفير 10 أجهزة للسحب الآلي لصرف «العيادي» بمختلف الفئات من الدينار الكويتي، وذلك في القبة الثانية من منطقة سكند أفنيو ومقابل مطعم تشيزكيك فاكتوري، والتي تستمر في العمل حتى ثاني أيام عيد الفطر السعيد.
وقد أوضحت إدارة الأفنيوز أن هذه الخدمة التي تقدم بالتعاون مع بنك الكويت المركزي قد لاقت ترحيبا وإقبالا من الزوار خلال الأعوام الماضية، حيث يحرص الأفنيوز دائما على توفير هذه الخدمة للزوار مباشرة بهدف مشاركتهم فرحة العيد، وتسهيل وسرعة الحصول على العيادي، كما تساعد على الاستجابة لزيادة الطلب المتوقع على أوراق النقد الجديدة، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى لتوزيعها بمناسبة العيد.
وإذ تهنئ إدارة الأفنيوز كل الزوار بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتدعو الله أن يعيدها على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير.

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