الأفنيوز يوفر أجهزة سحب آلي لصرف العيادي

(MENAFN
- Al-Anbaa) تزامنا مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي، أعلنت إدارة الأفنيوز عن توفير 10 أجهزة للسحب الآلي لصرف «العيادي» بمختلف الفئات من الدينار الكويتي، وذلك في القبة الثانية من منطقة سكند أفنيو ومقابل مطعم تشيزكيك فاكتوري، والتي تستمر في العمل حتى ثاني أيام عيد الفطر السعيد.
وقد أوضحت إدارة الأفنيوز أن هذه الخدمة التي تقدم بالتعاون مع بنك الكويت المركزي قد لاقت ترحيبا وإقبالا من الزوار خلال الأعوام الماضية، حيث يحرص الأفنيوز دائما على توفير هذه الخدمة للزوار مباشرة بهدف مشاركتهم فرحة العيد، وتسهيل وسرعة الحصول على العيادي، كما تساعد على الاستجابة لزيادة الطلب المتوقع على أوراق النقد الجديدة، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى لتوزيعها بمناسبة العيد.
وإذ تهنئ إدارة الأفنيوز كل الزوار بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتدعو الله أن يعيدها على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير.
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