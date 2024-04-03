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اتحاد المصارف البنوك تعطل أعمالها اليوم بمناسبة انتخابات مجلس الأمة

4/3/2024 2:08:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت نائب أمين عام اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أنه بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، سيتم تعطيل البنوك المحلية اليوم (الخميس) واعتباره يوم راحة، وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7 أبريل الجاري.

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