اتحاد المصارف البنوك تعطل أعمالها اليوم بمناسبة انتخابات مجلس الأمة

اتحاد المصارف البنوك تعطل أعمالها اليوم بمناسبة انتخابات مجلس الأمة
التاريخ
4/3/2024 2:08:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت نائب أمين عام اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أنه بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، سيتم تعطيل البنوك المحلية اليوم (الخميس) واعتباره يوم راحة، وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7 أبريل الجاري.
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