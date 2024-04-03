Ooredoo تطلق عروضها الاستثنائية على خدمة التجوال داخل السعودية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تزامناً مع حلول موسم السفر لزيارة المملكة العربية السعودية في أواخر شهر رمضان وأداء مناسك العمرة، كشفت Ooredoo الكويت عن إطلاق عروضها الجديدة والمتميزة على خدمة التجوال الشاملة للعملاء المقبلين على زيارة المملكة خلال الفترة المقبلة. ولتضمن لهؤلاء المسافرين البقاء على اتصال دائم بأحبائهم وأصدقائهم في الكويت دون القلق، تقدم Ooredoo في شهر الخير وأثناء عيد الفطر، عرضا يمنحهم خدمة تجوال أفضل في رمضان، لتجربة سفر مريحة ويسري هذا العرض على خطوط الدفع المسبق والدفع الآجل.
كما يجدر بالذكر، إمكانية تفعيل عرض التجوال بسهولة عن طريق تطبيق Ooredoo الكويت، والذي يضمن عملية تفعيل سهلة وسريعة.
وختاما، تحرص Ooredoo الكويت في كل موسم يدعو للسفر خارج البلاد، على نشر قيم التواصل في المجتمع، من خلال تصميم عروض وباقات تجوال وافرة تضمن للعملاء مرونة في الاتصال وصلاحية خدمة تعزز الشعور بالأمان أثناء السفر خارج البلاد.
ويعكس ذلك مدى اهتمام Ooredoo الكويت بأن تصبح الخيار الأول والمفضل لعملائها الذين يبحثون عن حلول تجوال فعالة، وكذلك على قيمتها من حيث التكلفة، مع زيادة معدلات السفر خلال موسم العطلات.
كما تبرز هذه العروض التزام Ooredoo بتطوير عالم عملائها، وتقديم تجربة اتصال موثوقة ورفيعة المستوى، سواء داخل البلاد أو خارجها، مدفوعة بخدمات تقنية وعروض مجزية تؤكد قدرة Ooredoo على الاستجابة لمتطلبات المستخدمين المتغيرة، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، بما يتناسب مع متطلباتهم ويلاقي تطلعاتهم في الحصول على أعلى معايير الجودة من Ooredoo.
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