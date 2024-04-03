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Ooredoo تطلق عروضها الاستثنائية على خدمة التجوال داخل السعودية

4/3/2024 2:08:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامناً مع حلول موسم السفر لزيارة المملكة العربية السعودية في أواخر شهر رمضان وأداء مناسك العمرة، كشفت Ooredoo الكويت عن إطلاق عروضها الجديدة والمتميزة على خدمة التجوال الشاملة للعملاء المقبلين على زيارة المملكة خلال الفترة المقبلة. ولتضمن لهؤلاء المسافرين البقاء على اتصال دائم بأحبائهم وأصدقائهم في الكويت دون القلق، تقدم Ooredoo في شهر الخير وأثناء عيد الفطر، عرضا يمنحهم خدمة تجوال أفضل في رمضان، لتجربة سفر مريحة ويسري هذا العرض على خطوط الدفع المسبق والدفع الآجل.
كما يجدر بالذكر، إمكانية تفعيل عرض التجوال بسهولة عن طريق تطبيق Ooredoo الكويت، والذي يضمن عملية تفعيل سهلة وسريعة.
وختاما، تحرص Ooredoo الكويت في كل موسم يدعو للسفر خارج البلاد، على نشر قيم التواصل في المجتمع، من خلال تصميم عروض وباقات تجوال وافرة تضمن للعملاء مرونة في الاتصال وصلاحية خدمة تعزز الشعور بالأمان أثناء السفر خارج البلاد.
ويعكس ذلك مدى اهتمام Ooredoo الكويت بأن تصبح الخيار الأول والمفضل لعملائها الذين يبحثون عن حلول تجوال فعالة، وكذلك على قيمتها من حيث التكلفة، مع زيادة معدلات السفر خلال موسم العطلات.
كما تبرز هذه العروض التزام Ooredoo بتطوير عالم عملائها، وتقديم تجربة اتصال موثوقة ورفيعة المستوى، سواء داخل البلاد أو خارجها، مدفوعة بخدمات تقنية وعروض مجزية تؤكد قدرة Ooredoo على الاستجابة لمتطلبات المستخدمين المتغيرة، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، بما يتناسب مع متطلباتهم ويلاقي تطلعاتهم في الحصول على أعلى معايير الجودة من Ooredoo.

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