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المركز 5 مليارات دينار مشاريع متوقعة ترسيتها بالكويت في 2024

4/3/2024 2:08:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري لأداء الأسواق الخليجية خلال مارس، إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف التقرير أن الكويت سجلت عجزا ماليا قدره 1.7 مليار دينار أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالتناسب في الأشهر التسعة الأولى (أبريل-ديسمبر) من السنة المالية 2023/2024، بعد أن سجلت فائضا قدره 10.1 مليارات دينار في نفس الفترة من السنة المالية 2022/2023.
وأشار «المركز» إلى أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها بالكويت في فبراير سجلت نحو 43 مليون دينار (-54% على أساس سنوي)، ليصل المجموع التراكمي منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 81 مليون دينار (-72% على أساس سنوي) وفقا لمشاريع ميد. إلا أنه من المتوقع أن يظل نشاط المشاريع قويا في عام 2024، حيث تتوقع مشاريع ميد أن تصل قيمة الترسيات إلى نحو 5 مليارات دينار (باستثناء مشروع الزور).
وعلى صعيد آخر، قال التقرير إن معدل التضخم في الكويت ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في فبراير مقارنة بـ 3.3% في الشهر السابق، مما يغير اتجاه التباطؤ المستمر للتضخم منذ ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن التضخم كان مدفوعا بأسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 5.0% على أساس سنوي خلال الشهر.
وذكر التقرير أن أداء معظم الأسواق الخليجية جاء سلبيا خلال الشهر رغم ارتفاع النفط، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول التعاون تراجعا بنسبة 2.6% خلال الشهر، وساهم تمديد خفض إنتاج النفط من جانب أوپيك+ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل رئيسي في تراجع مؤشرات الأسواق الخليجية.
وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.8% خلال مارس. إلا أن تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيفها السيادي عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تواصل تحسين المرونة الاقتصادية، مما عزز ثقة المستثمرين وقلص خسائر سوق الأسهم.
وشهد مؤشر سوق دبي تراجعا بنسبة 1.5% خلال الشهر على الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم العقارية. وارتفع سهما إعمار للتطوير وإعمار العقارية 5.4% و0.6% على التوالي، بدعم من رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
ومن المتوقع أن تؤدي العودة إلى الوضع التقليدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في دولة الإمارات كمركز تجاري ومالي بالمنطقة، مما يؤدي إلى زيادة في رأس المال وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا وارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية.
وسجل مؤشر سوق أبوظبي تراجعا هامشيا بنسبة 0.3% خلال الشهر. وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 3.1% خلال الشهر. وارتفع سهم أدنوك للحفر بنسبة 7.3% خلال الشهر، حيث أعلنت الشركة الأم أنها حققت قيمة قدرها 500 مليون دولار من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مراقبة العمليات عن بُعد وتقليل وقت التعطل عن العمل ورسم خرائط لحقول النفط والغاز ودعم خدمات الحفر. وانخفض مؤشر السوق القطري بنسبة 6% مدفوعا بالتراجع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي وتراجع مؤشر القطاع المصرفي.
وحافظت موديز على توقعاتها الإيجابية للقطاع المصرفي السعودي لاستقرار بيئة التشغيل المدفوعة بنشاط غير نفطي قوي وبرامج التنويع الاقتصادي. ووفقا لوزارة المالية الإماراتية، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% في عام 2024، مقارنة بنسبة 3.4% التي تحققت في العام الماضي.
ولفت «المركز» في تقريره إلى أن الأسواق العالمية والأميركية اختتمت الشهر بأداء إيجابي على الرغم من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يلتزم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتنفيذ ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام مع تأكيد على استمرار النمو الاقتصادي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 3.2% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.1% على أساس سنوي في الشهر السابق، متقدما بنسبة بسيطة عن توقعات 3.1% من إجماع داو جونز. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3% و3.1% على التوالي في مارس.
وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا خلال الشهر كما يتضح من ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% خلال الشهر. وأفادت تقارير بأن شركة آبل قد تتعاون مع شركة ألفابيت، وهي الشركة الأم لشركة جوجل، في تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ساهم في المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا.
وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 2.2% خلال الشهر. كما ارتفع مؤشر السوق الصيني بنسبة 0.9% خلال الشهر، حيث أدت الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحقيق استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين على الرغم من عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية.
ورفعت فيتش توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024 بنسبة 0.3% إلى 2.4% في ضوء تغير توقعات النمو في الولايات المتحدة الأميركية إلى 2.1% من 1.2% في تقرير ديسمبر 2023. وتفوق المراجعة الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية الخفض الهامشي لتوقعات النمو في الصين لعام 2024 إلى 4.5% من 4.6%.
وظل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات متفاوتا خلال الشهر وأغلق عند 4.20%. كما ارتفعت العائدات في وقت سابق من الشهر وبلغت ذروتها عند 4.34%، حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الثابتة وتوقعوا تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي تغطيته لأسواق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن سعر النفط استقر عند مستوى 87.48 دولارا للبرميل، مسجلا مكاسب شهرية بنسبة 4.6%. وتعتزم أوپيك+ تمديد العمل بسياسة الخفض الطوعي التي تعهدت بها في نوفمبر الماضي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024.
وتعهد العراق بخفض صادرات النفط الخام إلى 3.3 ملايين برميل يوميا في الأشهر المقبلة للتعويض عن تجاوز حصته في أوپيك + منذ يناير، وهو قرار تخفيض بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وأدت الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والبنية التحتية للطاقة الأوكرانية والسفن التي تعبر البحر الأحمر إلى إثارة المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 9.3% لتغلق عند 2.232.4 دولار للأونصة نتيجة تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2024. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.2% من 1.86 دولار إلى 1.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية خلال الشهر بسبب حجم الإنتاج القوي ودفء الشتاء هذا العام، مما أدى إلى تراجع الطلب.
وعلى جانب آخر، ارتفعت أسعار بيتكوين بنسبة 16.6% إلى 71.285 دولارا خلال الشهر بسبب الخفض المتوقع في أسعار الفائدة والإقبال على صناديق بيتكوين المتداولة وتوقع تراجع عائدات تعدين بيتكوين إلى النصف في أبريل.
وتوقع تقرير «المركز» الشهري أن يتتبع المشاركون في السوق البيانات الاقتصادية الرئيسية الأميركية وتقييم تأثيرها في حجم وتوقيت التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط والتأثير في أداء الأسواق الخليجية.

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