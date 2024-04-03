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عمليات جني أرباح واسعة ومؤشر السوق الأول دون 8 آلاف نقطة

4/3/2024 2:08:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
تراجعت مؤشرات البورصة أمس بشكل لافت جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح تشهدها خلال الفترة الحالية، لتخسر القيمة السوقية نحو 567 مليون دينار، وهو ما أدى إلى انخفاض القيمة على مدار جلسات الأسبوع الذي انتهت جلساته أمس لتعطل البورصة اليوم الخميس بسبب انتخابات مجلس الأمة، إلى دون 43 مليار دينار.
وتقدر خسائر القيمة خلال الأسبوع بنحو 602 مليون دينار لتصل إلى 42.784 مليار دينار انخفاضا من 43.386 مليار دينار الأسبوع الماضي، علما بأن القيمة السوقية لبورصة الكويت تشهد ارتفاعات تدريجية لافتة منذ بداية العام الحالي وصلت لنحو 3 مليارات دينار على وقع الزخم الشرائي الذي استهدف العديد من الأسهم في كافة القطاعات قبل وأثناء الكشف عن النتائج المالية للعام الماضي وتوصيات مجالس الإدارات بالتوزيعات النقدية والمنحة.
وشهدت السيولة الأسبوعية تراجعا بنسبة 14.5% بمحصلة 180 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار، مقابل 211 مليون دينار بمتوسط يومي 42 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويبرر هذا الانخفاض في إجمالي القيمة لاقتصار تعاملات الأسبوع على 4 جلسات تداول، وتراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 14%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 673 مليون سهم انخفاضا من 786 مليون سهم الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى المؤشرات، انخفض الأداء بنهاية تعاملات الأسبوع على مستوى مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% بخسائر 105 نقاط ليخسر مستوى الـ 8 نقطة ويصل المؤشر إلى 7976 نقطة مقارنة مع 8081 نقطة الأسبوع الماضي، وكان المؤشر قد تخطى 8000 نقطة خلال فبراير الماضي باستمرار زخم العمليات الشرائية.
كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.8% بخسائر 109 نقاط ليصل المؤشر إلى 5937 نقطة مقارنة مع 6046 نقطة الأسبوع الماضي ليخسر هو الآخر مستوى الـ 6000 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بتراجع 103 نقاط ليصل إلى 7271 نقطة انخفاضا من 7374 نقطة الأسبوع الماضي.

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