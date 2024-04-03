عمليات جني أرباح واسعة ومؤشر السوق الأول دون 8 آلاف نقطة

(MENAFN
- Al-Anbaa) شريف حمدي
تراجعت مؤشرات البورصة أمس بشكل لافت جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح تشهدها خلال الفترة الحالية، لتخسر القيمة السوقية نحو 567 مليون دينار، وهو ما أدى إلى انخفاض القيمة على مدار جلسات الأسبوع الذي انتهت جلساته أمس لتعطل البورصة اليوم الخميس بسبب انتخابات مجلس الأمة، إلى دون 43 مليار دينار.
وتقدر خسائر القيمة خلال الأسبوع بنحو 602 مليون دينار لتصل إلى 42.784 مليار دينار انخفاضا من 43.386 مليار دينار الأسبوع الماضي، علما بأن القيمة السوقية لبورصة الكويت تشهد ارتفاعات تدريجية لافتة منذ بداية العام الحالي وصلت لنحو 3 مليارات دينار على وقع الزخم الشرائي الذي استهدف العديد من الأسهم في كافة القطاعات قبل وأثناء الكشف عن النتائج المالية للعام الماضي وتوصيات مجالس الإدارات بالتوزيعات النقدية والمنحة.
وشهدت السيولة الأسبوعية تراجعا بنسبة 14.5% بمحصلة 180 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار، مقابل 211 مليون دينار بمتوسط يومي 42 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويبرر هذا الانخفاض في إجمالي القيمة لاقتصار تعاملات الأسبوع على 4 جلسات تداول، وتراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 14%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 673 مليون سهم انخفاضا من 786 مليون سهم الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى المؤشرات، انخفض الأداء بنهاية تعاملات الأسبوع على مستوى مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% بخسائر 105 نقاط ليخسر مستوى الـ 8 نقطة ويصل المؤشر إلى 7976 نقطة مقارنة مع 8081 نقطة الأسبوع الماضي، وكان المؤشر قد تخطى 8000 نقطة خلال فبراير الماضي باستمرار زخم العمليات الشرائية.
كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.8% بخسائر 109 نقاط ليصل المؤشر إلى 5937 نقطة مقارنة مع 6046 نقطة الأسبوع الماضي ليخسر هو الآخر مستوى الـ 6000 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بتراجع 103 نقاط ليصل إلى 7271 نقطة انخفاضا من 7374 نقطة الأسبوع الماضي.
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