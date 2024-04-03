عماد العتيقي قرار الكويت بتمديد خفضها الطوعي ساهم في استقرار أسواق النفط

(MENAFN
- Al-Anbaa) شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي، بالاجتماع 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج JMMC في تحالف «أوپيك+» والذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بحضور محافظ الكويت لدى «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى «أوپيك» الشيخ عبدالله الصباح.
في هذا السياق، قال د.عماد العتيقي، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، إن قرارات «أوپيك+»استباقية واحترازية لحماية الأسواق النفطية، مشيدا بامتثال الدول الأعضاء لحصصهم المقررة داخل «أوپيك+»، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالحصص المقررة لتحقيق توازن السوق النفطية، وان هذا يحظى باهتمام «أوپيك+».
وأعرب العتيقي عن تفاؤله بكل القرارات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور «أوپيك+» الرائد بتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة من الدول الأعضاء، موضحا أن تحالف «أوپيك+» يتابع عن كثب التطورات في السوق النفطية ويتخذ ما يناسب من إجراءات تضمن توازن السوق النفطية.
وذكر ان قرار الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ساهم في دعم الأسواق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في التحالف، ليستمر إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا، حتى نهاية شهر يونيو 2024. وكانت ثلاثة مصادر من تحالف «أوپيك+» قالت لـ «رويترز» أمس إن اجتماع كبار وزراء التحالف، أبقى سياسة إنتاج النفط من دون تغيير.
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