عماد العتيقي قرار الكويت بتمديد خفضها الطوعي ساهم في استقرار أسواق النفط

MENAFN - Al-Anbaa) شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي، بالاجتماع 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج JMMC في تحالف «أوپيك+» والذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بحضور محافظ الكويت لدى «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى «أوپيك» الشيخ عبدالله الصباح.

في هذا السياق، قال د.عماد العتيقي، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، إن قرارات «أوپيك+»استباقية واحترازية لحماية الأسواق النفطية، مشيدا بامتثال الدول الأعضاء لحصصهم المقررة داخل «أوپيك+»، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالحصص المقررة لتحقيق توازن السوق النفطية، وان هذا يحظى باهتمام «أوپيك+».

وأعرب العتيقي عن تفاؤله بكل القرارات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور «أوپيك+» الرائد بتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة من الدول الأعضاء، موضحا أن تحالف «أوپيك+» يتابع عن كثب التطورات في السوق النفطية ويتخذ ما يناسب من إجراءات تضمن توازن السوق النفطية.

وذكر ان قرار الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ساهم في دعم الأسواق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في التحالف، ليستمر إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا، حتى نهاية شهر يونيو 2024. وكانت ثلاثة مصادر من تحالف «أوپيك+» قالت لـ «رويترز» أمس إن اجتماع كبار وزراء التحالف، أبقى سياسة إنتاج النفط من دون تغيير.