اندماج شركات النفط بالكويت سيخفض التكاليف ويسرع اتخاذ القرار



65 % انخفاض قيمة مشاريع النفط والغاز في البلاد إلى 23.5 مليار دولار فقط.. من 67.1 ملياراً

الحكومة تعمل على تحسين الاستقرار وتحقيق تقدم في الإصلاحات الاقتصادية المهمة بالبلاد

«ميد»: الشيخ نواف السعود نجح في التكيف مع تعقيدات المشهد الاقتصادي المتغير في الكويت زيادة التفاؤل بشأن مشاريع قطاع النفط والغاز الكبرى.. بعد سنوات من التوقف والركود

محمود عيسىذكرت مجلة «ميد» أنه من المرجح أن تؤدي التغييرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في القيادات العليا لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) إلى رفع المعنويات في القطاع النفطي الكويتي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة عمليات الاندماج المخطط لها في قطاع النفط والغاز في البلاد، كما عززت المعنويات في أوساط شركات المقاولات.وقالت المجلة إن تعيين وضحة أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، رئيسا تنفيذيا بالوكالة لشركة (كيبك)، كان إشارة قوية على أن الكويت جادة في تنفيذ عمليات الاندماج المخطط لها منذ فترة طويلة في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض التكاليف وتسريع عملية اتخاذ القرار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.ويوجد في القطاع النفطي نحو 8 شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ومن شأن عمليات الاندماج التي تم تحديدها أن تخفض عدد هذه الشركات الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة من ثماني إلى أربع.وفي عام 2020، كلفت مؤسسة البترول الكويتية شركة الاستشارات الأميركية استراتيجي & بإجراء دراسة لإعادة هيكلة قطاع النفط، ويعتقد أن إعادة الهيكلة يمكن أن يكون لها فوائد كبيرة لمؤسسة البترول الكويتية على المدى الطويل.وساقت المجلة مثالا على ذلك وهو إعادة هيكلة مماثلة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ما ساعد على فتح الباب أمام زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة في الإمارات، وقالت ميد إن التعيينات الأخيرة للمديرين التنفيذيين من فريق القيادة في شركة البترول الوطنية الكويتية في مناصب قيادية في (كيبك) تجعل من المرجح أن يكون اندماج الأخيرة في شركة البترول الوطنية الكويتية هو أول عمليات الاندماج المخطط لها التي يتم إنجازها.وبمجرد اكتمال عملية الدمج، من المتوقع أن تتوقف شركة «كيبك» عن كونها كيانا ماليا وقانونيا منفصلا ليتم استيعاب عملياتها ضمن شركة البترول الوطنية الكويتية.وذكرت صحف محلية أن اندماج الشركتين قد يتحقق قبل نهاية أبريل، ومع ذلك، ونظرا للتعقيد الذي ينطوي عليه دمج شركتين بهذا الحجم، فإن هذا يبدو مستبعدا إلى حد كبير.وقالت مجلة «ميد» ان وضحة الخطيب ليست الوحيدة التي تم الإعلان عن تعيينها حديثا في شركة «كيبك» والتي تشغل بالفعل منصبا قياديا في «البترول الوطنية».فقد تم تعيين بندر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية، نائبا بالوكالة للرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة «كيبك»، وفي سياق استعراضها عددا من التعيينات، قالت المجلة ان هذه التغييرات تمثل دليلا على أن الحكومة الكويتية الأخيرة، التي تم تعيينها في وقت سابق من هذا العام، تعمل على تحسين الاستقرار والمساعدة على تحقيق تقدم في الإصلاحات المهمة التي التي لم يحالفها الحظ في الماضي، كما زادت من التفاؤل بشأن مشاريع قطاع النفط والغاز الكبرى التي تحرز تقدما بعد سنوات من التوقف والركود بسبب عدم الاستقرار السياسي.وشهدت الكويت انكماشا في قيمة سوق مشاريع النفط والغاز، فخلال الفترة بين بداية عام 2020 وبداية مايو 2023، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط.ومن المأمول أن تكون الخطوات الأخيرة للاندماج المخطط له بين شركة كيبك والبترول الوطنية خطوة نحو الابتعاد عن مشاكل السنوات الأخيرة وأن تنعكس بشكل جيد على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وبهذه الصفة كان الشيخ نواف السعود صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق باستثمارات الكويت في مجال الطاقة في الخارج مع انتشار جائحة كورونا في العالم، قبل ان يتقلد مهام منصبه الحالي.وختمت «ميد» بالقول إن الشيخ نواف السعود نجح خلال هذه الفترة في التكيف مع التعقيدات التي يتسم بها المشهد الاقتصادي المتغير في الكويت، وكان من المأمول أن يجلب معه مهارات قيادية قوية عندما يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.