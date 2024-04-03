الخالد طفل المستقبل عززت تواجدها كأحد أكبر شركات الترفيه محليا وإقليميا

(MENAFN
- Al-Anbaa) طارق عرابي
عقدت شركة طفل المستقبل اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 55.57%، حيث أقرت العمومية جميع البنود الواردة على جدول أعمالها ومنها توزيع 8% نقدا، ما يعادل 8 فلوس لكل سهم عن عام 2023.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية وائل الخالد، على أن المجموعة شهدت نموا وتطورا كبيرا في عملها خلال عام 2023، كما أنها قد عززت تواجدها لتصبح واحدة من أكبر الشركات المتخصصة بعالم الترفيه المتميز في السوق على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشار الخالد إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2023، تعكس مدى إصرار الشركة في المحافظة على ريادتها في مجال صناعة الترفيه العائلي الآمن في الصالات المغلقة، حيث استطاعت الشركة أن تحقق نتائج طيبة والتي ظهرت جليا خلال نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ولفت إلى أن الشركة حافظت على نتائج ربحيتها عام 2023 مقارنة بعام 2022، من خلال تطبيق عدة عناصر رئيسية أهمها: زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي للشركة مقارنة بعام 2022، كما تم خلال عام 2023 افتتاح فرع صفاة المباركية وافتتاح فرع بجمعية الدعية، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى للمدينة المائية (بي زيرو) في مايو 2023.
وخلال العام الحالي قامت الإدارة التنفيذية وتحت إشراف وموافقة مجلس الإدارة بالموافقة على تعزيز أصول الشركة من خلال الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد أحد قطاعات الاستثمار الأمن، حيث سيتم العمل على اقتناص الفرص العقارية ذات العائد الجيد.
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