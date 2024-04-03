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الخالد طفل المستقبل عززت تواجدها كأحد أكبر شركات الترفيه محليا وإقليميا

4/3/2024 2:08:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
عقدت شركة طفل المستقبل اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 55.57%، حيث أقرت العمومية جميع البنود الواردة على جدول أعمالها ومنها توزيع 8% نقدا، ما يعادل 8 فلوس لكل سهم عن عام 2023.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية وائل الخالد، على أن المجموعة شهدت نموا وتطورا كبيرا في عملها خلال عام 2023، كما أنها قد عززت تواجدها لتصبح واحدة من أكبر الشركات المتخصصة بعالم الترفيه المتميز في السوق على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشار الخالد إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2023، تعكس مدى إصرار الشركة في المحافظة على ريادتها في مجال صناعة الترفيه العائلي الآمن في الصالات المغلقة، حيث استطاعت الشركة أن تحقق نتائج طيبة والتي ظهرت جليا خلال نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ولفت إلى أن الشركة حافظت على نتائج ربحيتها عام 2023 مقارنة بعام 2022، من خلال تطبيق عدة عناصر رئيسية أهمها: زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي للشركة مقارنة بعام 2022، كما تم خلال عام 2023 افتتاح فرع صفاة المباركية وافتتاح فرع بجمعية الدعية، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى للمدينة المائية (بي زيرو) في مايو 2023.
وخلال العام الحالي قامت الإدارة التنفيذية وتحت إشراف وموافقة مجلس الإدارة بالموافقة على تعزيز أصول الشركة من خلال الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد أحد قطاعات الاستثمار الأمن، حيث سيتم العمل على اقتناص الفرص العقارية ذات العائد الجيد.

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