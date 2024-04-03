تعاون بين ITI ومعهد الإلكترونيات الهندى فى مجال بناء القدرات الرقمية

MENAFN - Al-Borsa News) وقع معهد تكنولوجيا المعلومات“ITI”، مذكرة تفاهم، مع المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند، للتعاون المشترك فى مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد كوادر بشرية متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات.

ويتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم، تبادل المناهج والمواد التدريبية، وتبادل المدربين والخبراء، كما سيوفر المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى معامل افتراضية، وبرنامج دبلوم الدراسات العليا للمتدربين الذين يتم ترشيحهم من قبل معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر، وكذلك تنفيذ أكاديمية افتراضية سيتم من خلالها توفير برنامج مجانى لمحو الأمية الرقمية.

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وأوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى خاصة فى ضوء تلاقى الرؤى بين المعهدين فى كل من نموذج التشغيل والادارة والحوكمة.

وأوضحت أنه تم التعاون بين الجانبين فى إعداد المحتوى التدريبى وسيتم العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية فى مجالات متخصصة مع التركيز على مجالات الطباعة ثلاثية الابعاد والتصنيع الرقمى.