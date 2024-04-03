تعاون بين ITI ومعهد الإلكترونيات الهندى فى مجال بناء القدرات الرقمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع معهد تكنولوجيا المعلومات“ITI”، مذكرة تفاهم، مع المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند، للتعاون المشترك فى مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد كوادر بشرية متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات.
ويتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم، تبادل المناهج والمواد التدريبية، وتبادل المدربين والخبراء، كما سيوفر المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى معامل افتراضية، وبرنامج دبلوم الدراسات العليا للمتدربين الذين يتم ترشيحهم من قبل معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر، وكذلك تنفيذ أكاديمية افتراضية سيتم من خلالها توفير برنامج مجانى لمحو الأمية الرقمية.
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وأوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى خاصة فى ضوء تلاقى الرؤى بين المعهدين فى كل من نموذج التشغيل والادارة والحوكمة.
وأوضحت أنه تم التعاون بين الجانبين فى إعداد المحتوى التدريبى وسيتم العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية فى مجالات متخصصة مع التركيز على مجالات الطباعة ثلاثية الابعاد والتصنيع الرقمى.
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