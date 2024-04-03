كونتكت وopay تتعاونان لتقديم حلول دفع مبتكرة وتحسين تجربة العملاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة“كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني” اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة“OPay”، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم حلول دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُحسّن من تجربتهم بشكل كبير.
بموجب الاتفاقية، ستعمل“أوباى” كذراع تحصيل جديد لـ“كونتكت” على الأرض، مما سيُوسّع من نطاق تواجدها ووصولها إلى العملاء في مختلف أنحاء مصر.
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وستُتيح الشراكة لـ“كونتكت” الاستفادة من شبكة” أوباى” الواسعة من نقاط البيع وأكشاك الدفع، والتي تُقدّر بأكثر من 90 ألف نقطة موزعة جغرافياً في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال عمرو جوهر، رئيس قطاع تطوير الأعمال في أوباى، إن الشراكة مع كونتكت باي خطوة استراتيجية هامة لتعزيز تجربة الدفع الرقمية للمستهلكين والشركات على حد سواء.
تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في مصر وتعاونها مع كل أطراف القطاع المالي في مصر.
وتقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع الرقمية المبتكرة، مثل الدفع بدون اتكظصال، والدفع عبر الإنترنت، وخدمة المحفظة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ستُتيح هذه الحلول لعملاء“كونتكت” الاستمتاع بتجربة دفع سلسة وسهلة وآمنة، دون الحاجة إلى حمل النقود أو البطاقات البنكية.”
ومن جانبه قال أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لـ“كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني”، إن الشراكة الاستراتيجية مع أوباى ستساهم بشكل كبير في تعزيز خدمات الدفع المقدمة للعملاء وتحسين تجربتهم، وتسهيل تحصيل مدفوعاتهم عبر إضافة وسيلة دفع جديدة تنضم لمحفظة وسائل تحصيل كونتكت، التي حرصت دائما على راحة عمليها وتسهيل معاملاتها المالية.
وأضاف محمود خضر، الرئيس التنفيذي لشركة أوباى، إن الشراكة خطوة استراتيجية هامة في رحلة تطوير الدفع الرقمي في مصر.
وأكد على أن أوباى ملتزمة بتقديم أحدث وأفضل التقنيات والحلول في مجال التكنولوجيا المالية، وهذه الشراكة تعكس تفانيهم في توفير تجربة دفع سلسة ومبتكرة للعملاء.
وأنها ستفتح أبوابًا جديدة للابتكار والنمو في قطاع الدفع الرقمي، حيث ستجمع القوتين والخبرات لتطوير حلول دفع متقدمة تلبي احتياجات العملاء وتحسن تجربتهم بشكل ملحوظ.
وأضاف السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة:“إن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الرؤية في تحسين تجربة الدفع الإلكتروني في مصر وتقديم حلول دفع مبتكرة، ستساهم في تعزيز التكنولوجيا المالية في السوق المصرية.”
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