كونتكت وopay تتعاونان لتقديم حلول دفع مبتكرة وتحسين تجربة العملاء

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني” اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة“OPay”، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم حلول دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُحسّن من تجربتهم بشكل كبير.

بموجب الاتفاقية، ستعمل“أوباى” كذراع تحصيل جديد لـ“كونتكت” على الأرض، مما سيُوسّع من نطاق تواجدها ووصولها إلى العملاء في مختلف أنحاء مصر.

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وستُتيح الشراكة لـ“كونتكت” الاستفادة من شبكة” أوباى” الواسعة من نقاط البيع وأكشاك الدفع، والتي تُقدّر بأكثر من 90 ألف نقطة موزعة جغرافياً في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال عمرو جوهر، رئيس قطاع تطوير الأعمال في أوباى، إن الشراكة مع كونتكت باي خطوة استراتيجية هامة لتعزيز تجربة الدفع الرقمية للمستهلكين والشركات على حد سواء.

تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في مصر وتعاونها مع كل أطراف القطاع المالي في مصر.

وتقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع الرقمية المبتكرة، مثل الدفع بدون اتكظصال، والدفع عبر الإنترنت، وخدمة المحفظة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ستُتيح هذه الحلول لعملاء“كونتكت” الاستمتاع بتجربة دفع سلسة وسهلة وآمنة، دون الحاجة إلى حمل النقود أو البطاقات البنكية.”

ومن جانبه قال أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لـ“كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني”، إن الشراكة الاستراتيجية مع أوباى ستساهم بشكل كبير في تعزيز خدمات الدفع المقدمة للعملاء وتحسين تجربتهم، وتسهيل تحصيل مدفوعاتهم عبر إضافة وسيلة دفع جديدة تنضم لمحفظة وسائل تحصيل كونتكت، التي حرصت دائما على راحة عمليها وتسهيل معاملاتها المالية.

وأضاف محمود خضر، الرئيس التنفيذي لشركة أوباى، إن الشراكة خطوة استراتيجية هامة في رحلة تطوير الدفع الرقمي في مصر.

وأكد على أن أوباى ملتزمة بتقديم أحدث وأفضل التقنيات والحلول في مجال التكنولوجيا المالية، وهذه الشراكة تعكس تفانيهم في توفير تجربة دفع سلسة ومبتكرة للعملاء.

وأنها ستفتح أبوابًا جديدة للابتكار والنمو في قطاع الدفع الرقمي، حيث ستجمع القوتين والخبرات لتطوير حلول دفع متقدمة تلبي احتياجات العملاء وتحسن تجربتهم بشكل ملحوظ.

وأضاف السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة:“إن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الرؤية في تحسين تجربة الدفع الإلكتروني في مصر وتقديم حلول دفع مبتكرة، ستساهم في تعزيز التكنولوجيا المالية في السوق المصرية.”