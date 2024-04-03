كابجيمينى مصر للتعهيد تصدر 100% من خدماتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تستهدف الوصول بالعاملين إلى 3 آلاف موظف خلال 3 سنوات
قال حسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر للتعهيد، إن الشركة تصدر كل خدماتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة استفادت بشكل كبير من تخفيض سعر الجنيه، حيث أعطت زيادة بالميزة التنافسية للشركة، ولكن من الصعب حساب هذه الزيادة لعدم استقرار سعر الصرف، موضحًا أن استقرار سعر الصرف من أهم العوامل المؤثرة فى جميع الشركات حول تكوين رؤية مستقبلية والقدرة على تسعير الخدمات وحساب التكلفة على الشركة.
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وقال إن الشركة الأم لديها تواجد كبير فى الهند حيث توظف هناك أكثر من 100 ألف شخص، وتسعى لتواجد قوى فى مصر حيث أن الشركة مركز خدمى لـ((كابجيمينى العالمية)).
وتدرس“كابجيمينى مصر” خطة للشراكة مع عدة جامعات خلال العام الحالى، حيث تدرس تعليم وتدريب الطلاب من خلال الكوادر والذين لديهم الخبرات اللازمة، حيث يوجد العديد من الأفكار التى تساعد وتشجع الطلاب على تعلم اللغات المختلفة، قد تكون من خلال إضافة تقييمات لهم ترفع من درجاتهم بالجامعة او من خلال تقديم مبلغ رمزى عند استكمالهم لتعلم لغة لتحفيزهم.
وأشار إلى أن فريق العمل يصل حالياً إلى 350 موظفا فى مصر وتستهدف زيادتهم إلى 3 آلاف موظف خلال 3 سنوات. وقال إن ((كابجيمينى العالمية)) تخدم أكثر من 20 عميل من الشركات فى أوروبا من خلال فرعها الرئيسى. “كابجيمينى مصر” تسعى لتوطين عمليات الذكاء الاصطناعى فى المنتجات المقدمة
وأضاف أن الشركة تعمل بالذكاء الاصطناعى باللغات المختلفة مع العملاء مثل المدفوعات والتحصيلات الإلكترونية، السيارات وتستهدف بالفترة القادمة العمل على عمليات الموارد البشرية، موضحًا أن سوق خدمات التعهيد العالمى يجنى 550 مليار دولار خلال العام، مما يشكل نسبة كبيرة، ويتنامى هذا القطاع مع نمو التكنولوجيا والحاجة لهذه الخدمات.
وأوضح سيف الدين، أن شركة كابجيمينى العالمية تقوم بمساعدة الشركات على توظيف تكنولوجيا مختلفة وتتعاون مع عدة شركات عالمية مثل ((IBM))، ((مايكروسوفت))، ((أوراكل))، و((جوجل)) و((شات بوت)) وتساعد الشركة عملاءها على استخدام هذه التكنولوجيا من خلال موظفيها.
وتابع أن حجم استثمارات الشركة العالمية وصل إلى مليار دولار من خلال استثمارات بعدة دول، وتحصل“كابجيمينى مصر” على حصة من تلك الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الهند قدمت تجربة فى سوق التعهيد حيث يتراوح حجم صادراتها بين 150 و160 مليار دولار سنوياً، ويحتاج سوق التعهيد بمصر لبعض الوقت للوصول الى هذا المستوى.
وقال إن“كابجيمينى” حصلت على 10 آلاف متر مربع مساحة للعمل بمبنى داخل ((كايرو فيستيفال سيتى)) بالتجمع الخامس، وتسمح هذه المساحة بتعيين 1600 موظف، بالإضافة إلى قابلية العمل من المنزل وقد تم تعيين الإدارة وتجهيز الشركة بشكل كامل للعمل.
وأوضح سيف الدين أن الشركة تركز على العمل بعدة لغات فى مقدمتها اللغة العربية خاصة بدول الخليج، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والتى تركز الشركة على جذب عملاء بها واللغة الألمانية. هل تنافس إيرادات مصر من“التعهيد” التدفقات من تحويلات المغتربين؟
وأوضح أن الشركة تواجه تحدى فى العثور على الكوادر التى لديها الخبرة والدراسة اللازمة بمجال الذكاء الاصطناعى، ولذلك تقبل الشركة بالموظفين على أن يكون لديهم الحد الادنى من المعرفة وتضيف الشركة لهم التعليم اللازم لتنمية مهاراتهم.
وتابع أن الموظفين يحصلون على التدريب اللازم لتزويدهم بالمعلومات والمهارات مع بدء عملهم بالشركة، مما يتيح لهم التعلم من خلال العمل، وبدأت الشركة التوظيف فى 2023 من خلال أول برنامج تعيين لحديثى التخرج، والذين يعملون تحت إدارة الكوادر وذوى الخبرات لتعليمهم من مختلف محافظات مصر وخاصة بحصولهم على عوائد مادية مجزية والتى تعود بالنفع على الاقتصاد.
وأشار سيف الدين إلى أن عمل الموظفين وتدريبهم يسمح لهم بالانفتاح على مشروعات مختلفة مما يزيد من قيمة الموظف بسوق العمل، خاصة مع ارسالهم للحصول على خبرات من خارج مصر.
وأشاد بدور وزارة الاتصالات فى مجال التعهيد، وقال إنه من المهم التنسيق بين الوزارات وبعضها مثل وزارة الهجرة والتى تساعد ويكون لديها دور فى سفر العاملين للتدريب بالخارج مما ينعكس على الدولة بشكل ايجابى ويشكل التكامل.
وأوضح أن الشركة تستطيع قياس متطلبات سوق العمل بالخدمات المختلفة التى تقدمها والخبرة التى تحتاجها كل خدمة والتكنولوجيا اللازمة، فالسوق يتميز بضخامته فى هذا المجال وتركز الشركة على الشركات الكبيرة والمتخصصة.
وقال إن الشركة قامت بخطوات إيجابية للظهور بالسوق، وتكوين فريق العمل وجذب المشروعات مما يحتاج الى الوقت لتنفيذه، فمنذ البداية وهى تعمل على التطوير وإنشاء السياسات سواء سياسات العمل داخل الشركة أو سياسات السفر للتدريب بالخارج، ومواعيد العمل ومعايير الصحة والجودة والأمان بالإضافة الى توفير الشهادات اللازمة للعمل، وتعمل على تحقيق متطلبات الخصوصية وحماية البيانات، وتحقيق التوازن بالعمل للموظفين حيث تستهدف على المدى الطويل أن تصبح الأولى بمجال التعهيد فى مصر.
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