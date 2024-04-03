كابجيمينى مصر للتعهيد تصدر 100% من خدماتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط

قال حسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر للتعهيد، إن الشركة تصدر كل خدماتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط

وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة استفادت بشكل كبير من تخفيض سعر الجنيه، حيث أعطت زيادة بالميزة التنافسية للشركة، ولكن من الصعب حساب هذه الزيادة لعدم استقرار سعر الصرف، موضحًا أن استقرار سعر الصرف من أهم العوامل المؤثرة فى جميع الشركات حول تكوين رؤية مستقبلية والقدرة على تسعير الخدمات وحساب التكلفة على الشركة.

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وقال إن الشركة الأم لديها تواجد كبير فى الهند حيث توظف هناك أكثر من 100 ألف شخص، وتسعى لتواجد قوى فى مصر حيث أن الشركة مركز خدمى لـ((كابجيمينى العالمية)).

وتدرس“كابجيمينى مصر” خطة للشراكة مع عدة جامعات خلال العام الحالى، حيث تدرس تعليم وتدريب الطلاب من خلال الكوادر والذين لديهم الخبرات اللازمة، حيث يوجد العديد من الأفكار التى تساعد وتشجع الطلاب على تعلم اللغات المختلفة، قد تكون من خلال إضافة تقييمات لهم ترفع من درجاتهم بالجامعة او من خلال تقديم مبلغ رمزى عند استكمالهم لتعلم لغة لتحفيزهم.

وأشار إلى أن فريق العمل يصل حالياً إلى 350 موظفا فى مصر وتستهدف زيادتهم إلى 3 آلاف موظف خلال 3 سنوات. وقال إن ((كابجيمينى العالمية)) تخدم أكثر من 20 عميل من الشركات فى أوروبا من خلال فرعها الرئيسى.

وأضاف أن الشركة تعمل بالذكاء الاصطناعى باللغات المختلفة مع العملاء مثل المدفوعات والتحصيلات الإلكترونية، السيارات وتستهدف بالفترة القادمة العمل على عمليات الموارد البشرية، موضحًا أن سوق خدمات التعهيد العالمى يجنى 550 مليار دولار خلال العام، مما يشكل نسبة كبيرة، ويتنامى هذا القطاع مع نمو التكنولوجيا والحاجة لهذه الخدمات.

وأوضح سيف الدين، أن شركة كابجيمينى العالمية تقوم بمساعدة الشركات على توظيف تكنولوجيا مختلفة وتتعاون مع عدة شركات عالمية مثل ((IBM))، ((مايكروسوفت))، ((أوراكل))، و((جوجل)) و((شات بوت)) وتساعد الشركة عملاءها على استخدام هذه التكنولوجيا من خلال موظفيها.

وتابع أن حجم استثمارات الشركة العالمية وصل إلى مليار دولار من خلال استثمارات بعدة دول، وتحصل“كابجيمينى مصر” على حصة من تلك الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الهند قدمت تجربة فى سوق التعهيد حيث يتراوح حجم صادراتها بين 150 و160 مليار دولار سنوياً، ويحتاج سوق التعهيد بمصر لبعض الوقت للوصول الى هذا المستوى.

وقال إن“كابجيمينى” حصلت على 10 آلاف متر مربع مساحة للعمل بمبنى داخل ((كايرو فيستيفال سيتى)) بالتجمع الخامس، وتسمح هذه المساحة بتعيين 1600 موظف، بالإضافة إلى قابلية العمل من المنزل وقد تم تعيين الإدارة وتجهيز الشركة بشكل كامل للعمل.

وأوضح سيف الدين أن الشركة تركز على العمل بعدة لغات فى مقدمتها اللغة العربية خاصة بدول الخليج، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والتى تركز الشركة على جذب عملاء بها واللغة الألمانية.

وأوضح أن الشركة تواجه تحدى فى العثور على الكوادر التى لديها الخبرة والدراسة اللازمة بمجال الذكاء الاصطناعى، ولذلك تقبل الشركة بالموظفين على أن يكون لديهم الحد الادنى من المعرفة وتضيف الشركة لهم التعليم اللازم لتنمية مهاراتهم.

وتابع أن الموظفين يحصلون على التدريب اللازم لتزويدهم بالمعلومات والمهارات مع بدء عملهم بالشركة، مما يتيح لهم التعلم من خلال العمل، وبدأت الشركة التوظيف فى 2023 من خلال أول برنامج تعيين لحديثى التخرج، والذين يعملون تحت إدارة الكوادر وذوى الخبرات لتعليمهم من مختلف محافظات مصر وخاصة بحصولهم على عوائد مادية مجزية والتى تعود بالنفع على الاقتصاد.

وأشار سيف الدين إلى أن عمل الموظفين وتدريبهم يسمح لهم بالانفتاح على مشروعات مختلفة مما يزيد من قيمة الموظف بسوق العمل، خاصة مع ارسالهم للحصول على خبرات من خارج مصر.

وأشاد بدور وزارة الاتصالات فى مجال التعهيد، وقال إنه من المهم التنسيق بين الوزارات وبعضها مثل وزارة الهجرة والتى تساعد ويكون لديها دور فى سفر العاملين للتدريب بالخارج مما ينعكس على الدولة بشكل ايجابى ويشكل التكامل.

وأوضح أن الشركة تستطيع قياس متطلبات سوق العمل بالخدمات المختلفة التى تقدمها والخبرة التى تحتاجها كل خدمة والتكنولوجيا اللازمة، فالسوق يتميز بضخامته فى هذا المجال وتركز الشركة على الشركات الكبيرة والمتخصصة.

وقال إن الشركة قامت بخطوات إيجابية للظهور بالسوق، وتكوين فريق العمل وجذب المشروعات مما يحتاج الى الوقت لتنفيذه، فمنذ البداية وهى تعمل على التطوير وإنشاء السياسات سواء سياسات العمل داخل الشركة أو سياسات السفر للتدريب بالخارج، ومواعيد العمل ومعايير الصحة والجودة والأمان بالإضافة الى توفير الشهادات اللازمة للعمل، وتعمل على تحقيق متطلبات الخصوصية وحماية البيانات، وتحقيق التوازن بالعمل للموظفين حيث تستهدف على المدى الطويل أن تصبح الأولى بمجال التعهيد فى مصر.