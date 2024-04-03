اتفاقية بين المصرية للاتصالات وشركة أوروبية لتعزيز حركة البيانات الدولية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تجارية، مع شركة إكسا إنفراستركتشر الأوروبية؛ لإعادة رسم خريطة حركة البيانات الدولية بين الشرق والغرب مروراً بالبحر المتوسط، وتعزيز دور مصر كمركز حيوى للربط الدولى مباشرة إلى أوروبا.

ومن خلال الاتفاقية، ستمتد البنية التحتية لشركة“EXA Infrastructure” من داخل أوروبا إلى سواحل مصر لتكوين نقطة خدمات موحدة للحركة الدولية من الشرق الأوسط وآسيا إلى أوروبا، تجمع بين التعددية فى حلول المسارات وحلول الحماية للسعات الدولية بين مصر ومئات النقاط فى أوروبا وأمريكا الشمالية.

موضوعات“راية” تدرس الاستحواذ على شركة للتعهيد وتطوير التطبيقات “كابجيمينى مصر للتعهيد” تصدر 100% من خدماتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط “كونتكت” و”OPay” تتعاونان لتقديم حلول دفع مبتكرة وتحسين تجربة العملاء

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الأوروبية باستخدام نظام“WeConnect”، الذى أطلقته الشركة المصرية للاتصالات فى سبتمبر الماضي، والذى يدعم مرونة الربط على البنية التحتية للكابلات البحرية الممتدة فى مصر، ويتيح للمستخدمين التنقل بشكل سريع وفعّال بين أنظمة الكابلات البحرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدًا نموذجًا محايدًا.

وسيعزز الاتفاق التجارى للمصرية للاتصالات من قدرتها على تقديم حلول متكاملة للعملاء الدوليين من آسيا مباشرة إلى مراكز حركة الانترنت بأوروبا.