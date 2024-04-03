اتفاقية بين المصرية للاتصالات وشركة أوروبية لتعزيز حركة البيانات الدولية

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- Al-Borsa News) وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تجارية، مع شركة إكسا إنفراستركتشر الأوروبية؛ لإعادة رسم خريطة حركة البيانات الدولية بين الشرق والغرب مروراً بالبحر المتوسط، وتعزيز دور مصر كمركز حيوى للربط الدولى مباشرة إلى أوروبا.
ومن خلال الاتفاقية، ستمتد البنية التحتية لشركة“EXA Infrastructure” من داخل أوروبا إلى سواحل مصر لتكوين نقطة خدمات موحدة للحركة الدولية من الشرق الأوسط وآسيا إلى أوروبا، تجمع بين التعددية فى حلول المسارات وحلول الحماية للسعات الدولية بين مصر ومئات النقاط فى أوروبا وأمريكا الشمالية.
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وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الأوروبية باستخدام نظام“WeConnect”، الذى أطلقته الشركة المصرية للاتصالات فى سبتمبر الماضي، والذى يدعم مرونة الربط على البنية التحتية للكابلات البحرية الممتدة فى مصر، ويتيح للمستخدمين التنقل بشكل سريع وفعّال بين أنظمة الكابلات البحرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدًا نموذجًا محايدًا.
وسيعزز الاتفاق التجارى للمصرية للاتصالات من قدرتها على تقديم حلول متكاملة للعملاء الدوليين من آسيا مباشرة إلى مراكز حركة الانترنت بأوروبا.
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