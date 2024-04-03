نهضة مصر تتعاقد مع منصة أخضر لتطوير محتوى تعليمى رقمى

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت شركة“نهضة مصر للنشر” مع تطبيق“أخضر” المتخصص فى ملخصات الكتب المسموعة، على تطوير محتوى تعليمى رقمى تفاعلى لمنصات الأضواء الإلكترونية التابعة لنهضة مصر.

وبموجب الاتفاقية، يقوم“أخضر” بتطوير محتوى تعليمى رقمى عالى الجودة يتضمن ملخصات تفاعلية وفيديوهات قصيرة ومسلية تُقدم ملخصًا للأفكار الرئيسية للمحتوى التعليمى من خلال رسوم وأشكال تجذب انتباه الطلاب، وذلك لمراحل التعليم الأساسى.

موضوعاتاتفاقية بين“المصرية للاتصالات” وشركة أوروبية لتعزيز حركة البيانات الدولية “راية” تدرس الاستحواذ على شركة للتعهيد وتطوير التطبيقات “كابجيمينى مصر للتعهيد” تصدر 100% من خدماتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط

وتمثل هذه الشراكة امتدادًا للدعم الذى تقدمه“نهضة مصر” للشركات الناشئة، حيث قامت الذراع الاستثمارى لنهضة مصر EdVentures فى الاستثمار فى منصة“أخضر” فى عام 2021 حتى تتمكن من التوسع فى الخدمات التى تقدمها، وساعدتها على تطوير حلولها التعليمية المبتكرة، مما أدى إلى نموها بشكلٍ ملحوظ ووصولها إلى جمهورٍ واسع من الطلاب والشباب.

وبلغ عدد مستخدمى تطبيق“أخضر” نحو مليون مشترك من جميع أنحاء العالم، ويتم استخدامه فى أكثر من 173 دولة، وقامت شركة Apple بتصنيفه كواحد من أكثر التطبيقات تحميلًا من قبل مستخدمى نظام iOS.

وقالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة للنشر: نؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية ومتطورة تواكب العصر الحالى و”أخضر” من أبرز مطورى المحتوى الرقمى التثقيفى، ونحن على ثقة بأنه سيثرى محتوى الأضواء التعليمى؛ مما سيضمن لنا تقديم تجربة تعليمية فريدة وجذابة للطلاب.

وأكد محمد أسامة المدير التنفيذى والشريك المؤسس لـ”أخضر”، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية“أخضر” فى إثراء المحتوى التعليمى الرقمى باللغة العربية وجعله متاحًا وسهل الوصول إليه.