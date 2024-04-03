نهضة مصر تتعاقد مع منصة أخضر لتطوير محتوى تعليمى رقمى

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتفقت شركة“نهضة مصر للنشر” مع تطبيق“أخضر” المتخصص فى ملخصات الكتب المسموعة، على تطوير محتوى تعليمى رقمى تفاعلى لمنصات الأضواء الإلكترونية التابعة لنهضة مصر.
وبموجب الاتفاقية، يقوم“أخضر” بتطوير محتوى تعليمى رقمى عالى الجودة يتضمن ملخصات تفاعلية وفيديوهات قصيرة ومسلية تُقدم ملخصًا للأفكار الرئيسية للمحتوى التعليمى من خلال رسوم وأشكال تجذب انتباه الطلاب، وذلك لمراحل التعليم الأساسى.
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وتمثل هذه الشراكة امتدادًا للدعم الذى تقدمه“نهضة مصر” للشركات الناشئة، حيث قامت الذراع الاستثمارى لنهضة مصر EdVentures فى الاستثمار فى منصة“أخضر” فى عام 2021 حتى تتمكن من التوسع فى الخدمات التى تقدمها، وساعدتها على تطوير حلولها التعليمية المبتكرة، مما أدى إلى نموها بشكلٍ ملحوظ ووصولها إلى جمهورٍ واسع من الطلاب والشباب.
وبلغ عدد مستخدمى تطبيق“أخضر” نحو مليون مشترك من جميع أنحاء العالم، ويتم استخدامه فى أكثر من 173 دولة، وقامت شركة Apple بتصنيفه كواحد من أكثر التطبيقات تحميلًا من قبل مستخدمى نظام iOS.
وقالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة للنشر: نؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية ومتطورة تواكب العصر الحالى و”أخضر” من أبرز مطورى المحتوى الرقمى التثقيفى، ونحن على ثقة بأنه سيثرى محتوى الأضواء التعليمى؛ مما سيضمن لنا تقديم تجربة تعليمية فريدة وجذابة للطلاب.
وأكد محمد أسامة المدير التنفيذى والشريك المؤسس لـ”أخضر”، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية“أخضر” فى إثراء المحتوى التعليمى الرقمى باللغة العربية وجعله متاحًا وسهل الوصول إليه.
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