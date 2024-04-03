ڤاليو تطلق بطاقات مسبقة الدفع مع فيزا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت شركة“ڤاليو” لخدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بطاقة جديدة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة“فيزا”، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.
وتتيح البطاقة الجديدة للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل سهولة إتمام المعاملات المالية، سواء سداد المشتريات أو الفواتير، ويمكن للعملاء تحويل الأموال للبطاقة من أرصدتهم لدى ڤاليو، وذلك إلى جانب إطلاق أحدث منتجاتها 'Spark it'، وهو منتج ابتكاري يتيح للعملاء إتمام مدفوعاتهم بدون مصاريف إضافية خلال فترة شهر واحد للسداد.
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وتستهدف“فاليو” من خلال إطلاق البطاقة الجديدة، أن تعزز أطر التعاون مع“فيزا”، وذلك بعد قيامهما مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو، وتتميز البطاقة الجديدة مسبقة الدفع بسهولة استخدامها فضلًا عن التخطيط بذكاء لنفقاتهم وذلك إلى جانب الاستفادة من تطبيق ڤاليو لمعرفة الرصيد وتتبع سجل المعاملات أولًا بأول.
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة“ڤاليو”، فى هذا السياق، إن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع الجديدة، تعتبر علامة فارقة تساهم في تسهيل سداد المدفوعات في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح حسونة أن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع الجديدة ستثمر عن التوسع بنطاق الخدمات المقدمة في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للعملاء استخدامها لإجراء عمليات الدفع والشراء في أي مكان دون قيود.
وأشار حسونة أن شركة ڤاليو تهدف من هذه الخدمة الجديدة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها السوق، وتعزيز كفاءة النفقات التشغيلية، وتسهيل حصول العملاء على مختلف الخدمات المالية، مؤكدا أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في تزويد العملاء بمرونة عالية من خلال تمكينهم من إجراء عمليات الشراء والدفع في مختلف المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات وبالتالي الوصول إلى نموذج أعمال أكثر استدامة.
وأشارت ملك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في مصر، إلى أن أن البطاقة الجديدة ستساهم في تمكين عملاء ڤاليو من التسوق في مختلف المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية بأعلى وسائل الراحة والأمان، مدعومة بشبكة فيزا واسعة الانتشار.
وأضافت البابا أن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع ستوفر للعملاء آفاق جديدة من الراحة والتميز، لأنها تعكس الرؤية المشتركة لكلا الطرفين فيما يتعلق بإعادة صياغة تجربة العملاء بما يلبي توقعاتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث الحلول المالية في مصر.
وتابعت أن البطاقة الجديدة ستتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة المالية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر.
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