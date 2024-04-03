ڤاليو تطلق بطاقات مسبقة الدفع مع فيزا

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة“ڤاليو” لخدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بطاقة جديدة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة“فيزا”، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.

وتتيح البطاقة الجديدة للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل سهولة إتمام المعاملات المالية، سواء سداد المشتريات أو الفواتير، ويمكن للعملاء تحويل الأموال للبطاقة من أرصدتهم لدى ڤاليو، وذلك إلى جانب إطلاق أحدث منتجاتها 'Spark it'، وهو منتج ابتكاري يتيح للعملاء إتمام مدفوعاتهم بدون مصاريف إضافية خلال فترة شهر واحد للسداد.

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وتستهدف“فاليو” من خلال إطلاق البطاقة الجديدة، أن تعزز أطر التعاون مع“فيزا”، وذلك بعد قيامهما مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو، وتتميز البطاقة الجديدة مسبقة الدفع بسهولة استخدامها فضلًا عن التخطيط بذكاء لنفقاتهم وذلك إلى جانب الاستفادة من تطبيق ڤاليو لمعرفة الرصيد وتتبع سجل المعاملات أولًا بأول.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة“ڤاليو”، فى هذا السياق، إن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع الجديدة، تعتبر علامة فارقة تساهم في تسهيل سداد المدفوعات في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح حسونة أن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع الجديدة ستثمر عن التوسع بنطاق الخدمات المقدمة في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للعملاء استخدامها لإجراء عمليات الدفع والشراء في أي مكان دون قيود.

وأشار حسونة أن شركة ڤاليو تهدف من هذه الخدمة الجديدة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها السوق، وتعزيز كفاءة النفقات التشغيلية، وتسهيل حصول العملاء على مختلف الخدمات المالية، مؤكدا أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في تزويد العملاء بمرونة عالية من خلال تمكينهم من إجراء عمليات الشراء والدفع في مختلف المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات وبالتالي الوصول إلى نموذج أعمال أكثر استدامة.

وأشارت ملك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في مصر، إلى أن أن البطاقة الجديدة ستساهم في تمكين عملاء ڤاليو من التسوق في مختلف المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية بأعلى وسائل الراحة والأمان، مدعومة بشبكة فيزا واسعة الانتشار.

وأضافت البابا أن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع ستوفر للعملاء آفاق جديدة من الراحة والتميز، لأنها تعكس الرؤية المشتركة لكلا الطرفين فيما يتعلق بإعادة صياغة تجربة العملاء بما يلبي توقعاتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث الحلول المالية في مصر.

وتابعت أن البطاقة الجديدة ستتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة المالية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر.