45 مليار دولار إيرادات متوقعة في صناعة الروبوتات بحلول 2028

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التوقعات المستقبلية للذكاء الاصطناعي وفقًا للمراكز العالمية والتوقعات الدولية المختلقة تشير -وفقًا لبيانات“ستاتيستا”- إلى وصول إيرادات صناعة الروبوتات بحلول عام 2028 إلى نحو 45 مليار دولار مقارنة بإيرادات متوقعة هذا العام عند 37 مليار دولار.

جاء ذلك خلال العدد الجديد من نشرته الدورية“المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي” والتي تصدر بشكل شهري بهدف إلقاء الضوء على التطورات الكبيرة والمتسارعة للذكاء الاصطناعي واستخداماته في مختلف المجالات“الأمنية، والطبية، والتعليمية، والصناعية، والتجارية” وغيرها من المجالات.

موضوعات“ڤاليو” تطلق بطاقات مسبقة الدفع مع“فيزا” “نهضة مصر” تتعاقد مع منصة“أخضر” لتطوير محتوى تعليمى رقمى اتفاقية بين“المصرية للاتصالات” وشركة أوروبية لتعزيز حركة البيانات الدولية

وأشار المركز، إلى أن البيانات أظهرت أن إيرادات صناعة الروبوتات بلغت 23 مليار دولار عام 2016، ويرى“جولدمان ساكس” أن الذكاء الاصطناعي سيرفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى معدل توسع بنسبة 2% في عام 2027 وإلى 2.3% بحلول 2034.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنه ستتم زيادة تمويل“موارد أبحاث الذكاء الاصطناعي” إلى 300 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 363.57 مليون دولار، من 100 مليون إسترليني المعلن عنها سابقاً.

فيما توقَّع بنك“مورجان ستانلي” أن يحقق بائعو البرمجيات مكاسب كبيرة وأن يتمكنوا من الحصول على 5% من تأثير العمالة البالغ 4.1 تريليون دولار، وهو ما يترجم إلى حجم متوقع لسوق البرمجيات مقداره 205 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية أتمتة 30% من ساعات العمل في الاقتصاد الأمريكي باستخدام الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 ومن المتوقع أن تؤدي أتمتة العمل إلى زيادة الإنتاجية وسرعة إتمام العمليات والمهام التجارية المختلفة.

ونوه بأن التقديرات أظهرت وصول حجم الذكاء الاصطناعي في السوق العسكرية إلى 9.2 مليار دولار عام 2023، ومتوقع ارتفاعها لتصل إلى 38.8 مليار دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.3 خلال الفترة المتوقعة، حيث إن العامل الدافع للذكاء الاصطناعي في السوق العسكرية هو زيادة الاستثمارات في تطوير الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات العسكرية، وتطوير شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة، والحاجة إلى أنظمة مراقبة متقدمة.

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