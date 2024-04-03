مصر تتعاون مع الهند لتعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات

(MENAFN
- Al-Borsa News) طلعت: الاتفاق على ضخ استثمارات هندية جديدة وخلق فرص عمل فى مصر
وقعت الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، والمعهد القومى للاتصالات، وشركة تيجاس TEJAS الهندية، مذكرة تفاهم فى مجال تصميم وتصنيع منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية، بهدف تعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات فى مصر، وإنشاء أكاديمية لشركة تيجاس لبناء القدرات وفقا لأحدث تقنيات الشبكات والاتصالات.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مذكرة التفاهم تعد أحد ثمار المباحثات التى بدأت فى يناير 2023 لتعزيز التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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وأضاف أن مذكرة التفاهم تعد متكاملة حيث تشمل تصنيع منتجات الاتصالات فى مصر وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 45%، بالإضافة إلى تدريب الشباب على صيانة هذه المنتجات وتقديم الدعم الفنى لها عند تشغيلها، وإنشاء وحدة للبحث والتطوير فى مجال الاتصالات بالتعاون بين شركة تيجاس والمعهد القومى للاتصالات.
وأوضح أن التعاون يستهدف ضخ استثمارات هندية فى مصر، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات بما يسهم فى زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخفض الواردات الدولارية وخلق فرص تصدير لهذه المنتجات للأسواق المحيطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فى مجال الدعم الفنى وتقديم خدمات الصيانة والتركيب للمنتجات عند تشغيلها، وتنمية الكوادر البحثية فى مختلف مجالات الاتصالات.
وأشار السفير وائل حامد سفير مصر لدى الهند، إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد الأعمدة الرئيسية للتعاون المشترك بين مصر والهند فى ضوء توافر إرادة مشتركة من البلدين لدعم التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى هذا المجال.
وقال السفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند لدى مصر، إن تزايد أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتيح فرصة كبيرة للشركات الهندية للتواجد فى مصر؛ موضحا أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والهند فى مجال التصنيع حيث تضيف هذه المذكرة بعدا جديدا للتعاون وهو الخاص بتصنيع منتجات الاتصالات.
وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات:“لا تتوقف المصرية للاتصالات عن جهودها نحو تطوير بنيتها التحتية وتطوير قدراتها الفنية من خلال التعاون مع أكبر الشركات فى العالم”.
وأضاف:“تؤسس مذكرة التفاهم مع شركة تيجاس شراكة استراتيجية طويلة المدى تستهدف تزويد المصرية للاتصالات بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات فى العالم وتضمن لها تقديم أفضل مستوى من خدمات البنية التحتية لعملائها”.
وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: هذا التعاون سيساهم فى تعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات الإلكترونية وسنساعد شركة“تيجاس” فى تسريع إجراءات وعمليات التصنيع المحلى مع الشركاء المحليين أو بأنفسهم بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم وتوفير المهارات الفنية المطلوبة وتأهيل الكوادر المتخصصة فى عمليات البحث والتطوير.
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