مصر تتعاون مع الهند لتعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، والمعهد القومى للاتصالات، وشركة تيجاس TEJAS الهندية، مذكرة تفاهم فى مجال تصميم وتصنيع منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية، بهدف تعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات فى مصر، وإنشاء أكاديمية لشركة تيجاس لبناء القدرات وفقا لأحدث تقنيات الشبكات والاتصالات.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مذكرة التفاهم تعد أحد ثمار المباحثات التى بدأت فى يناير 2023 لتعزيز التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأضاف أن مذكرة التفاهم تعد متكاملة حيث تشمل تصنيع منتجات الاتصالات فى مصر وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 45%، بالإضافة إلى تدريب الشباب على صيانة هذه المنتجات وتقديم الدعم الفنى لها عند تشغيلها، وإنشاء وحدة للبحث والتطوير فى مجال الاتصالات بالتعاون بين شركة تيجاس والمعهد القومى للاتصالات.

وأوضح أن التعاون يستهدف ضخ استثمارات هندية فى مصر، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات بما يسهم فى زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخفض الواردات الدولارية وخلق فرص تصدير لهذه المنتجات للأسواق المحيطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فى مجال الدعم الفنى وتقديم خدمات الصيانة والتركيب للمنتجات عند تشغيلها، وتنمية الكوادر البحثية فى مختلف مجالات الاتصالات.

وأشار السفير وائل حامد سفير مصر لدى الهند، إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد الأعمدة الرئيسية للتعاون المشترك بين مصر والهند فى ضوء توافر إرادة مشتركة من البلدين لدعم التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى هذا المجال.

وقال السفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند لدى مصر، إن تزايد أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتيح فرصة كبيرة للشركات الهندية للتواجد فى مصر؛ موضحا أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والهند فى مجال التصنيع حيث تضيف هذه المذكرة بعدا جديدا للتعاون وهو الخاص بتصنيع منتجات الاتصالات.

وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات:“لا تتوقف المصرية للاتصالات عن جهودها نحو تطوير بنيتها التحتية وتطوير قدراتها الفنية من خلال التعاون مع أكبر الشركات فى العالم”.

وأضاف:“تؤسس مذكرة التفاهم مع شركة تيجاس شراكة استراتيجية طويلة المدى تستهدف تزويد المصرية للاتصالات بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات فى العالم وتضمن لها تقديم أفضل مستوى من خدمات البنية التحتية لعملائها”.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: هذا التعاون سيساهم فى تعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات الإلكترونية وسنساعد شركة“تيجاس” فى تسريع إجراءات وعمليات التصنيع المحلى مع الشركاء المحليين أو بأنفسهم بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم وتوفير المهارات الفنية المطلوبة وتأهيل الكوادر المتخصصة فى عمليات البحث والتطوير.