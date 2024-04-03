شركة Sprints تجمع 3 ملايين دولار فى جولة تمويلية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت“Sprints” الشركة المصرية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى مجال التعليم، عن جمع 3 ملايين دولار فى جولة تمويلية جديدة بقيادة صندوق ديسربتيك، بالإضافة إلى استثمارات من“EdVentures” و”CFYE”، ومستثمرين آخرين.
وقام أيمن بازرعة وبسام شرقاوى بتأسيس شركة“Sprints” فى عام 2020 باعتبارها شركة داعمة للمواهب فى قطاع التكنولوجيا، وتقدم حلًا شاملًا لسد الفجوة فى هذا المجال، بدءًا من تقييم مجموعات المواهب، وتقديم رحلة تعليمية مخصصة، وضمان الحصول على وظيفة بأعلى أجر، ودعم النمو الوظيفى للخريجين، ومنذ انطلاقها قامت“Sprints” بتقديم أكثر من 2.5 مليون ساعة تعليمية وضمان عملية التوظيف لخريجين من أكثر من 300 شركة حول العالم.
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وقال أيمن بازرعة الرئيس التنفيذى لشركة Sprints، إن الجولة التمويلية الجديدة تأتى لتعزيز رؤية الشركة وخططتها الاستراتيجية للتوسع والاستمرار، حيث يضم فريق الشركة أكثر من 100 موظف و300 مدرب من 12 دولة يستهدفون جميعا دمج الذكاء الاصطناعى بالعملية التعليمية.
وأكد يحيى أبو الوفا المؤسس المشارك فى صندوق ديسربتيك، أن ما قامت به Sprints خلال الفترة الماضية مكنها من حصاد جولة تمويلية جديدة تضاف إلى نجاحاتها السابقة منذ انطلاقها فى السوق المصرية.
يذكر أن Sprints نجحت فى تقديم أكثر من 52000 تجربة تعليمية، إلى جانب عملها لتنمية المواهب التقنية والتوظيفية مع حكومات مصر والسعودية والإمارات وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، علاوة على منظمات الأمم المتحدة الرئيسية لنشرها على الصعيد الوطنى.
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