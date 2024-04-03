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شركة Sprints تجمع 3 ملايين دولار فى جولة تمويلية جديدة

4/3/2024 2:05:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت“Sprints” الشركة المصرية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى مجال التعليم، عن جمع 3 ملايين دولار فى جولة تمويلية جديدة بقيادة صندوق ديسربتيك، بالإضافة إلى استثمارات من“EdVentures” و”CFYE”، ومستثمرين آخرين.

وقام أيمن بازرعة وبسام شرقاوى بتأسيس شركة“Sprints” فى عام 2020 باعتبارها شركة داعمة للمواهب فى قطاع التكنولوجيا، وتقدم حلًا شاملًا لسد الفجوة فى هذا المجال، بدءًا من تقييم مجموعات المواهب، وتقديم رحلة تعليمية مخصصة، وضمان الحصول على وظيفة بأعلى أجر، ودعم النمو الوظيفى للخريجين، ومنذ انطلاقها قامت“Sprints” بتقديم أكثر من 2.5 مليون ساعة تعليمية وضمان عملية التوظيف لخريجين من أكثر من 300 شركة حول العالم.

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وقال أيمن بازرعة الرئيس التنفيذى لشركة Sprints، إن الجولة التمويلية الجديدة تأتى لتعزيز رؤية الشركة وخططتها الاستراتيجية للتوسع والاستمرار، حيث يضم فريق الشركة أكثر من 100 موظف و300 مدرب من 12 دولة يستهدفون جميعا دمج الذكاء الاصطناعى بالعملية التعليمية.

وأكد يحيى أبو الوفا المؤسس المشارك فى صندوق ديسربتيك، أن ما قامت به Sprints خلال الفترة الماضية مكنها من حصاد جولة تمويلية جديدة تضاف إلى نجاحاتها السابقة منذ انطلاقها فى السوق المصرية.

يذكر أن Sprints نجحت فى تقديم أكثر من 52000 تجربة تعليمية، إلى جانب عملها لتنمية المواهب التقنية والتوظيفية مع حكومات مصر والسعودية والإمارات وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، علاوة على منظمات الأمم المتحدة الرئيسية لنشرها على الصعيد الوطنى.

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