وزير الاتصالات يتوقع تسجيل الصادرات الرقمية 9 مليارات دولار بنهاية 2026

(MENAFN
- Al-Borsa News) جار إتاحة نحو 250 ألف فرصة تدريب للشباب بتكلفة نحو 1.8 مليار دولار سنويا
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن معدلات النمو بقطاع الاتصالات وصلت إلى 16%، ليصبح القطاع الأعلى نموا في قطاعات الدولة خلال الستة أعوام الماضية، وبنسبة مساهمة بلغت 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف وزير الاتصالات ـ في تصريحات له ـ أن صادرات مصر الرقمية تجاوزت 5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، متوقعا أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026.
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وأشار إلى أنه جار حاليا إتاحة نحو 250 ألف فرصة تدريب للشباب بتكلفة نحو 1.8 مليار دولار سنويا تتحملها الدولة بالكامل؛ لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية، وبناء القدرات لسد متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال إن الوزارة تتوسع في خدمات التعهيد؛ حيث تم الاتفاق مع نحو 65 شركة عالمية ومحلية لتوسيع مراكز خدمة العملاء، وإنشاء مراكز جديدة خلال آلاف فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات. وزير الاتصالات يبحث مع السويد تشجيع الاستثمارات والتعاون المشترك
وأوضح أن منصة مصر الرقمية تستهدف إتاحة 170 خدمة للحكومة الإلكترونية للمواطنين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الوزارة لديها عدة محاور وفق الاستراتيجية القومية للقطاع المواطن ركيزتها الأساسية والرقمنة وإتاحة الخدمات الحكومية.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن عدد مكاتب البريد تجاوز 4616 مكتب بريد حتى الآن، مشيرا إلى أنه يوجد مكاتب متنقلة وأكشاك وسيارات للتيسير علي المواطنين، موضحا أنه تم تركيب نحو 1000 ماكينة صراف آلي ليصل إجمالي الماكينات إلى نحو 2600 ماكينة. مشروع أحمس
وأوضح وزير الاتصالات، أنه الوزارة شرعت في التعاقد مع شركات لتنفيذ مشروع“أحمس” الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية، لتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة.
وأشار إلى أن مشروع أحمس وثيق الصلة بكل الأحداث الحياتية للمواطن منذ الميلاد والتعليم والعمل وتلقي العلاج والمعاش حتى الوفاة والميراث وانتقال أملاكه.
ولفت إلى أنه تم تقسيم كل الخدمات الحكومية إلى 13 منصة داخلية بالمشروع؛ منها منصة الحماية الاجتماعية تتضمن وزارات التموين، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات أنفقت نحو 13 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة، متضمنا خطة إحلال الكابلات النحاسية على مستوى المدن بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 100 مليار جنيه حتى الآن.
وأوضح أنه تمت إتاحة سرعات إنترنت غير مسبوقة حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر نحو 64 ميجا بايت لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن السرعات تضاعفت أكثر من 10 أضعاف.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108055196