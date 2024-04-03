وزير الاتصالات يتوقع تسجيل الصادرات الرقمية 9 مليارات دولار بنهاية 2026

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن معدلات النمو بقطاع الاتصالات وصلت إلى 16%، ليصبح القطاع الأعلى نموا في قطاعات الدولة خلال الستة أعوام الماضية، وبنسبة مساهمة بلغت 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف وزير الاتصالات ـ في تصريحات له ـ أن صادرات مصر الرقمية تجاوزت 5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، متوقعا أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026.

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وأشار إلى أنه جار حاليا إتاحة نحو 250 ألف فرصة تدريب للشباب بتكلفة نحو 1.8 مليار دولار سنويا تتحملها الدولة بالكامل؛ لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية، وبناء القدرات لسد متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال إن الوزارة تتوسع في خدمات التعهيد؛ حيث تم الاتفاق مع نحو 65 شركة عالمية ومحلية لتوسيع مراكز خدمة العملاء، وإنشاء مراكز جديدة خلال آلاف فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات.

وأوضح أن منصة مصر الرقمية تستهدف إتاحة 170 خدمة للحكومة الإلكترونية للمواطنين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الوزارة لديها عدة محاور وفق الاستراتيجية القومية للقطاع المواطن ركيزتها الأساسية والرقمنة وإتاحة الخدمات الحكومية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن عدد مكاتب البريد تجاوز 4616 مكتب بريد حتى الآن، مشيرا إلى أنه يوجد مكاتب متنقلة وأكشاك وسيارات للتيسير علي المواطنين، موضحا أنه تم تركيب نحو 1000 ماكينة صراف آلي ليصل إجمالي الماكينات إلى نحو 2600 ماكينة.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه الوزارة شرعت في التعاقد مع شركات لتنفيذ مشروع“أحمس” الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية، لتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة.

وأشار إلى أن مشروع أحمس وثيق الصلة بكل الأحداث الحياتية للمواطن منذ الميلاد والتعليم والعمل وتلقي العلاج والمعاش حتى الوفاة والميراث وانتقال أملاكه.

ولفت إلى أنه تم تقسيم كل الخدمات الحكومية إلى 13 منصة داخلية بالمشروع؛ منها منصة الحماية الاجتماعية تتضمن وزارات التموين، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات أنفقت نحو 13 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة، متضمنا خطة إحلال الكابلات النحاسية على مستوى المدن بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 100 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضح أنه تمت إتاحة سرعات إنترنت غير مسبوقة حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر نحو 64 ميجا بايت لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن السرعات تضاعفت أكثر من 10 أضعاف.

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