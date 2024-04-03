الكرملين: لا توجد حالياً خطط لحظر تطبيق تيليجرام في روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية“الكرملين”، دميتري بيسكوف، أن تكون لدى السلطات حاليا أي خطط لحظر تطبيق“تيليجرام” في روسيا.
وقال بيسكوف – في تصريح صحفي اليوم الخميس رداً على سؤال بهذا الصدد:“لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي”، داعيا مبتكر“تيليجرام” بمتابعة التطبيق عن كثب، حيث أنه أصبح أداة في أيدي الإرهابيين.
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وأضاف:” ندعو مبتكر تطبيق“تيليجرام” بافيل دوروف بمتابعة التطبيق عن كثب لأنه أصبح أداة في أيدي الإرهابيين”.
وتابع:“بالطبع، نتوقع المزيد من الاهتمام من قبل بافيل دوروف، لأن هذا التطبيق الفريد والرائع من الناحية التكنولوجية الذي تتطور أمام أعين جيلنا، أصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين ويجري استخدامه لأغراض إرهابية”.
يُذكر أن منفذي الهجوم الإرهابي على مركز تسوق“كروكوس” بضواحي موسكو استخدموا هذا التطبيق في التواصل.
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