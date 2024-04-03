الكرملين: لا توجد حالياً خطط لحظر تطبيق تيليجرام في روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية“الكرملين”، دميتري بيسكوف، أن تكون لدى السلطات حاليا أي خطط لحظر تطبيق“تيليجرام” في روسيا.

وقال بيسكوف – في تصريح صحفي اليوم الخميس رداً على سؤال بهذا الصدد:“لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي”، داعيا مبتكر“تيليجرام” بمتابعة التطبيق عن كثب، حيث أنه أصبح أداة في أيدي الإرهابيين.

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وأضاف:” ندعو مبتكر تطبيق“تيليجرام” بافيل دوروف بمتابعة التطبيق عن كثب لأنه أصبح أداة في أيدي الإرهابيين”.

وتابع:“بالطبع، نتوقع المزيد من الاهتمام من قبل بافيل دوروف، لأن هذا التطبيق الفريد والرائع من الناحية التكنولوجية الذي تتطور أمام أعين جيلنا، أصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين ويجري استخدامه لأغراض إرهابية”.

يُذكر أن منفذي الهجوم الإرهابي على مركز تسوق“كروكوس” بضواحي موسكو استخدموا هذا التطبيق في التواصل.