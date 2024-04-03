ايتيدا والمصرية للاتصالات تتعاونان مع القطاع الخاص لتطوير أجهزة الراوتر

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- Al-Borsa News) شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عقود تنفيذ مشروع تصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية CPE Router“راوتر” الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا”، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات الفائزة بتنفيذ المشروع.
وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم بموجب هذه العقود التعاون مع الشركات الفائزة لتصميم منتج مصرى عالى الجودة واقتصادى لاستخدامه فى السوق المحلى بما يساعد على تنمية صناعة الإلكترونيات فى مصر.
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وأكد المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، على دعم المصرية للاتصالات الكامل للصناعة المحلية وللمبادرات التى تعزز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل تطوير البنية التكنولوجية للبلاد.
كما أوضح المهندس عماد ذكى السويدى الرئيس التنفيذى لشركة السويدى الكتروميتر مصر، أن الشركة تعمل فى مجال البحث والتطوير والتصنيع فى مجال العدادات الذكية والرقمية؛ حيث يمثل هذا المشروع تحقيق لحلم الشركة فى التنوع فى مجالاتها والدخول فى مجال تصنيع تكنولوجيا أجهزة الاتصالات؛ مشيرا إلى أن الشركة لديها الكوادر القادرة على تصميم وتطوير منتجات عالية القيمة، مضيفا أن للشركة تنفذ مشروع فى مجال تصميم وتصنيع أجهزة توجيه الشبكات الذكية بالعاصمة الادارية الجديدة.
وأعرب الدكتور ممدوح محمود العربى نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربى للتجارة والصناعة عن سعادته بهذه الشراكة التى تتوافق مع رؤية مجموعة العربى التى ترتكز على البحوث والتطوير فى تصميم منتجات تتوائم مع متطلبات السوق؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل شراكة على أرض الواقع بين القطاعين الحكومى والخاص بما يساهم فى تعظيم النتائج المستهدفة.
وأشار الدكتور محمد نوفل رئيس مجلس إدارة شركة هايتكنوفل اوبتكس، إلى أن الشركة تعمل فى مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية وتستهدف تطوير المنتج المحلى؛ موضحا أن مشروع تطوير وتصنيع أجهزة الراوتر يمثل فرصة للشركة لزيادة عمق التصنيع المحلى ودعم شبكات الألياف الضوئية التى تمثل البنية الأساسية للاتصالات فى مصر كما يمثل فرصة للدخول فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط؛ لافتا إلى أن الشركة لديها مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.
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