ايتيدا والمصرية للاتصالات تتعاونان مع القطاع الخاص لتطوير أجهزة الراوتر

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عقود تنفيذ مشروع تصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية CPE Router“راوتر” الداعمة للإنترنت الأرضى فائق السرعة، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا”، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات الفائزة بتنفيذ المشروع.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم بموجب هذه العقود التعاون مع الشركات الفائزة لتصميم منتج مصرى عالى الجودة واقتصادى لاستخدامه فى السوق المحلى بما يساعد على تنمية صناعة الإلكترونيات فى مصر.

موضوعات3 شركات صرافة تجذب نقدا أجنبيا يعادل 7.2 مليار جنيه منذ التعويم الأحد المقبل.. آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا “الكرملين”: لا توجد حالياً خطط لحظر تطبيق“تيليجرام” في روسيا

وأكد المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، على دعم المصرية للاتصالات الكامل للصناعة المحلية وللمبادرات التى تعزز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل تطوير البنية التكنولوجية للبلاد.

كما أوضح المهندس عماد ذكى السويدى الرئيس التنفيذى لشركة السويدى الكتروميتر مصر، أن الشركة تعمل فى مجال البحث والتطوير والتصنيع فى مجال العدادات الذكية والرقمية؛ حيث يمثل هذا المشروع تحقيق لحلم الشركة فى التنوع فى مجالاتها والدخول فى مجال تصنيع تكنولوجيا أجهزة الاتصالات؛ مشيرا إلى أن الشركة لديها الكوادر القادرة على تصميم وتطوير منتجات عالية القيمة، مضيفا أن للشركة تنفذ مشروع فى مجال تصميم وتصنيع أجهزة توجيه الشبكات الذكية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأعرب الدكتور ممدوح محمود العربى نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربى للتجارة والصناعة عن سعادته بهذه الشراكة التى تتوافق مع رؤية مجموعة العربى التى ترتكز على البحوث والتطوير فى تصميم منتجات تتوائم مع متطلبات السوق؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل شراكة على أرض الواقع بين القطاعين الحكومى والخاص بما يساهم فى تعظيم النتائج المستهدفة.

وأشار الدكتور محمد نوفل رئيس مجلس إدارة شركة هايتكنوفل اوبتكس، إلى أن الشركة تعمل فى مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية وتستهدف تطوير المنتج المحلى؛ موضحا أن مشروع تطوير وتصنيع أجهزة الراوتر يمثل فرصة للشركة لزيادة عمق التصنيع المحلى ودعم شبكات الألياف الضوئية التى تمثل البنية الأساسية للاتصالات فى مصر كما يمثل فرصة للدخول فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط؛ لافتا إلى أن الشركة لديها مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.