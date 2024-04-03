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إكس إيه آي التابعة لـإيلون ماسك تطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة جروك

4/3/2024 2:05:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي التابعة لـ”إيلون ماسك” أمس الخميس إنها ستطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة جروك.

وذكرت إكس.إيه.آي في بيان أن الإصدار الجديد، واسمه جروك 1.5، سيكون متاحا للمختبرين الأوائل ومستخدمي جروك الحاليين على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، في الأيام المقبلة.

موضوعات متعلقة تباطؤ التضخم في طوكيو دون تأثير متوقع على مسار رفع الفائدة “الكرملين” بعد تقرير عن تأخر مدفوعات نفط: نعمل مع الشركاء وسط ضغوط غير مسبوقة ماكرون يدعو مجموعة العشرين إلى التوافق قبل دعوة بوتين إلى قمة ريو دي جانيرو

وأضافت الشركة الناشئة أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو الأداء في المهام المتعلقة بالبرمجة والرياضيات.

وأطلق ماسك إكس.إيه.آي العام الماضي لإنشاء ما قال إنه سيكون“أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة”، سعيا لإيجاد بديل لبرنامج أوبن إيه.آي المدعوم من مايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابت.

وفي ديسمبر كانون الأول، طرحت الشركة الناشئة جروك لمشتركي إكس بريميوم+.


المصدر:

MENAFN03042024000202011048ID1108055193

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