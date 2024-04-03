إكس إيه آي التابعة لـإيلون ماسك تطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة جروك

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي التابعة لـ”إيلون ماسك” أمس الخميس إنها ستطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة جروك.
وذكرت إكس.إيه.آي في بيان أن الإصدار الجديد، واسمه جروك 1.5، سيكون متاحا للمختبرين الأوائل ومستخدمي جروك الحاليين على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، في الأيام المقبلة.
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وأضافت الشركة الناشئة أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو الأداء في المهام المتعلقة بالبرمجة والرياضيات.
وأطلق ماسك إكس.إيه.آي العام الماضي لإنشاء ما قال إنه سيكون“أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة”، سعيا لإيجاد بديل لبرنامج أوبن إيه.آي المدعوم من مايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابت.
وفي ديسمبر كانون الأول، طرحت الشركة الناشئة جروك لمشتركي إكس بريميوم+.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108055193
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