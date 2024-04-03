يوتيوب ينافس تيك توك بصرف أرباح لمنشئي المحتوى تصل إلى آلاف الدولارات

MENAFN - Al-Borsa News) قال موقع يوتيوب إن مئات الآلاف من منشئي المحتوى يتقاضون الآن رواتبهم من نشر مقاطع فيديو قصيرة على المنصة، في ظل سعيه لمنافسة تطبيقي تيك توك وإنستغرام.

لم يكن الأمر بسعر تنافسي، فقد دفع يوتيوب التابع لشركة غوغل عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً لبعض أفضل منشئي محتوى الفيديوهات القصيرة، مثل سيدني مورغان المؤثرة الاجتماعية في عالم التجميل؛ التي أكدت أن الفيديوهات القصيرة (شورتس) هي الآن مصدر الدخل الأساسي لها، إذ تصل أرباحها منها إلى نحو 20 ألف دولار شهرياً، أي ثلثي إجمالي أرباحها من يوتيوب.

موضوعاتمسؤول ياباني يؤكد الالتزام بالتحرك لمنع التقلبات المفرطة لـ”الين” أمريكا تتخذ مزيدًا من الخطوات لوقف تدفق تكنولوجيا الأسلحة إلى روسيا “كيا” تستدعي 427 ألف سيارة بسبب خلل في عجلة القيادة

بدأ يوتيوب في تقديم حصة من عائدات الإعلانات لمقاطع الفيديو القصيرة لمنشئي المحتوى في العام الماضي، إذ كافحت الميزة المقلدة لتيك توك حتى تبرز في المشهد التنافسي الشرس للفيديو القصير عبر الإنترنت.

الآن، أكثر من ربع منشئي المحتوى الذين يزيد عددهم على ثلاثة ملايين في برنامج شركاء يوتيوب يكسبون المال من خلال الفيديوهات القصيرة، هذا بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التقليدية الطويلة، حسبما أعلنت الشركة في منشور بالمدونة يوم الخميس.

يشير موقع يوتيوب إلى البيانات الجديدة لقدرته على تحفيز منشئي المحتوى الحاليين على جذب مستخدمين جدد، كما يعتمد على موارده المالية الكبيرة وتاريخه الطويل من الشراكة مع منشئي المحتوى في جهوده لمواصلة تطوير فيديوهات (شورتس).

من جهته، قال نائب رئيس يوتيوب لقسم المحتوى، أمجد حنيف، لشبكة CNN ((نحن ننظر إلى الأمر على أنه يمنح منشئي المحتوى الأدوات التي يحتاجونها للوصول إلى المشاهدين حيثما كانوا، ومن المؤكد أن المشاهدين يتجهون بالتأكيد إلى المحتوى القصير والسهل، إضافة إلى جميع التنسيقات الأخرى التي نقدمها)).

كان يوتيوب القوة المهيمنة في مجال الفيديو عبر الإنترنت لفترة طويلة، لذلك يعد تطوير الفيديوهات القصيرة أمراً بالغ الأهمية للبقاء على صلة بالموضوع والحفاظ على أعماله في مواجهة شعبية تيك توك، فضلاً عن المنافسة المتزايدة من إنستغرام وسناب شات وإكس.

أوضح يوتيوب يوم الخميس أن مقاطع الفيديو القصيرة (شورتس) تصل إلى 70 مليار مشاهدة يومية في المتوسط، في حين قالت ميتا العام الماضي إن مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) وصلت إلى 200 مليار متوسط تشغيل يومي عبر فيسبوك وإنستغرام.

وتوقعت شركة ميتا في يوليو تموز أن تحقق فيديوهات (ريلز) 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات السنوية.

من جهته، رفض موقع يوتيوب مشاركة أرقام مبيعات محددة لفيديوهات (شورتس)، علماً أنه حقق أكثر من 31 مليار دولار من إجمالي إيرادات الإعلانات عبر المنصة العام الماضي.

بدوره، تعرض تطبيق تيك توك لانتقادات من بعض المبدعين العام الماضي لتغيير قواعده حول كيفية الدفع للمبدعين مقابل المحتوى الخاص بهم، كما أثار احتمال حظره في الولايات المتحدة تساؤلات حول إمكانية حصول المنصات المنافسة على حصة أكبر من المنافسة.

على الرغم من رواج الفيديوهات القصيرة (شورتس) على يوتيوب، فإن بعض المستخدمين اتجهوا إلى منصة ريديت للتعبير عن إحباطهم من انتشار هذه الفيديوهات القصيرة لتشغل الآن مساحة على صفحة يوتيوب الرئيسية.





المصدر: