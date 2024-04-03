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المبعوث الأميركي لليمن: نفضل الحل الدبلوماسي وليس العسكري

4/3/2024 10:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ ان تصرفات الحوثي تعرض حياة المدنيين للخطر وتعطل تدفق السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.


واضاف "الحوثيون يدّعون أن أفعالهم رد على الصراع في غزة لكن هجماتهم لا تؤذي سوى سكان المنطقة .. نفضل الحل الدبلوماسي ونعلم أنه لا يوجد حل عسكري".

وتابع :" هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تقوض التقدم في عملية السلام في اليمن..أوضحنا أننا نسعى إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر وأن هجمات الحوثيين لا يمكن أن تستمر".

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