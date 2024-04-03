المبعوث الأميركي لليمن: نفضل الحل الدبلوماسي وليس العسكري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ ان تصرفات الحوثي تعرض حياة المدنيين للخطر وتعطل تدفق السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.
واضاف "الحوثيون يدّعون أن أفعالهم رد على الصراع في غزة لكن هجماتهم لا تؤذي سوى سكان المنطقة .. نفضل الحل الدبلوماسي ونعلم أنه لا يوجد حل عسكري".
وتابع :" هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تقوض التقدم في عملية السلام في اليمن..أوضحنا أننا نسعى إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر وأن هجمات الحوثيين لا يمكن أن تستمر".
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