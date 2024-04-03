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وزير الخارجية يهنئ نظيره اليمني بتعيينه وزيرا للخارجية

4/3/2024 10:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، خلال اتصالاً هاتفياً وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع الزنداني بتعيينه وزيراً للخارجية في اليمن، متمنيا له التوفيق في خدمة مصالح اليمن.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة اليمنية، بم يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والازدهار.
وأكّد الصفدي حرصه للعمل مع نظيره اليمني لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعمه للجهود المستهدفة لحل الأزمة اليمنية.













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