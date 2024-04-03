وزير الخارجية يهنئ نظيره اليمني بتعيينه وزيرا للخارجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، خلال اتصالاً هاتفياً وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع الزنداني بتعيينه وزيراً للخارجية في اليمن، متمنيا له التوفيق في خدمة مصالح اليمن.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة اليمنية، بم يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والازدهار.
وأكّد الصفدي حرصه للعمل مع نظيره اليمني لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعمه للجهود المستهدفة لحل الأزمة اليمنية.
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