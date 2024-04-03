شهيد وجرحى بقصف إسرائيلي بخان يونس

شهيد وجرحى بقصف إسرائيلي بخان يونس
التاريخ
4/3/2024 10:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس.
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