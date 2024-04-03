د. معمر شتيوي: تضرر 68 من مباني التعليم العالي بينها 25 مبنى دمرت تدميرا كاملا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN / قال رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي إنه وحتى اللحظة "لدينا 593 شهيدا من قطاع التعليم العالي من بينهم 75 عاملا و518 طالبا وطالبة، إضافة لتضرر 68 مبنى منها 25 مبنى تضرر بشكل كامل مثل الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وجامعة الإسراء، والجزء الأكبر من جامعتي الأقصى والأزهر وفروع جامعة القدس المفتوحة.

وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش" ان ما تبقى من جامعات، بقي منها الجزء الخارجي فقط، ولكن من الداخل مدمرة، وهو ما أدى الى تضرر 88 ألف طالب وطالبة هم عدد طلبة التعليم العالي في قطاع غزة، في مختلف المستويات."

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الى وجود "تعاون مع مؤسسات دولية مهمة خصوصا مع اليونسكو كونها المنظمة الدولية التي تهتم بأمور التعليم والتربية والثقافة، واليونسكو والتي استعانت بمؤسسة متخصصة بالأقمار الصناعية تابعة للأمم المتحدة لتقدير حجم الخسائر" موضحا "أصبح لدينا جميعا تقديرات أولية عن حجم الخسائر، حيث بلغ حجمها في المباني فقط بعيدا عن المحتويات والتجهيزات والتقنيات ما يقارب 137 مليون دولار.

وأكد أن تقدير مجمل الخسائر بدقة غير متاح حاليا لأن العدوان متواصل على أرض الواقع.

وتابع د. شتيوي: الاحتلال استهدف التعليم في قطاع غزة بكل أركانه لأن الفلسطيني معروف عنه اهتمامه البالغ في التعليم.

وقال شتيوي "نسمع رفضا واستنكارا لما يجري في غزة من استهداف المؤسسات التعليمية، لكن على أرض الواقع لا نجد أي أثر لهذه التصريحات، فالتدمير مستمر وبشكل ممنهج لكل المؤسسات التعليمية".

أطلقنا مبادرة..



وأكد أنه ومنذ بداية العدوان فإن وزارة التعليم العالي تفكر في كيفية استمرار العملية التعليمية في ظل هذا الواقع الصعب والمعقد، مضيفا "بناء على ذلك أعددنا وأطلقنا مؤخرا خطة طوارئ تعتمد على مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية والشريكة والمساندة في العالم عبر التعليم عن بُعد".

وأوضح أن الخطوات الطارئة والاستثنائية حظيت بموافقة واسعة من مؤسسات التعليم العالي في كل من الضفة وقطاع غزة على حد سواء، "لذلك أطلقنا مبادرة استئناف التعليم عن بعد لطلبتنا في قطاع غزة".

وتابع شتيوي "في البداية.. كانت الفكرة بأن يكون التعليم الكترونيا لكنه يحتاج الى تزامن الطلبة والمحاضرين في ذات الوقت، وهذا الأمر مستحيل في قطاع غزة نتيجة الحرب وانقطاع الكهرباء وضعف الانترنت، وبالتالي كان البديل التعلم عن بعد، أي أن تكون المحاضرات مسجلة وترسل المواد العلمية عبر التقنيات المختلفة، وعندما يستطيع الطالب أن يشبك جهازه بالأنترنت يستطيع أن يطالع هذه المواد".

وشدد أن الخطة مرنة واستثنائية وتستجيب للواقع الصعب الذي يعانيه طلبتنا في قطاع غزة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الى أن "معظم المؤسسات التعليمية في الضفة أعلنت على منصاتها استقبال طلبة غزة، حيث سجل لغاية يومنا هذا 12 ألف طالب وطالبة، ونتوقع أن يتضاعف الرقم خلال الأيام القليلة المقبلة"، مردفا: متأكدين أننا لن نصل الى جميع الطلبة لكننا نضيء شمعة في ظل هذا الواقع المعقد.

وحول أعداد الطلبة الذين غادروا غزة بعد السابع من أكتوبر، قال شتيوي إن البيانات تشير الى أرقام لا تتجاوز 3 آلاف طالب من طلبة التعليم العالي تشتتوا خارج قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر، مردفا: الجزء الأكبر في مصر، لكن هناك صعوبة في الوصول إليهم، لذلك ننتظر ما يصلنا من سفاراتنا حتى يتسنى لنا إحصاء الأعداد بشكل دقيق.

إعادة إعمار قطاع التعليم العالي..

وحول قضية إعادة إعمار قطاع التعليم العالي المدمر في غزة، قال شتيوي إنه "من الصعب الحديث عن إعادة إعمار مباني التعليم العالي في قطاع غزة الآن وفي هذا التوقيت الذي تتواصل فيه الحرب، مردفا: الحديث عن إعادة الإعمار يجب أن يكون شموليا مع المرافق والمباني والقطاعات الأخرى.

وتابع: حسب التقديرات الأولية حجم الخسائر كبير جدا في غزة، حيث تصل التكلفة التقديرية الأولية الى 90 مليار دولار لجميع القطاعات.

وأضاف شتيوي أن "كل شركائنا وداعمينا أكدوا أنهم جاهزين للمشاركة في إعادة الإعمار لكن بعد انتهاء الحرب، وتواصلت معنا مجموعة من المؤسسات الدولية وأبدت استعدادها للمشاركة في إعادة الإعمار مثل صندوق اليونسكو لمساعدة التعليم في قطاع غزة".

وأكد أنه وفي حال انتهاء العدوان صباح الغد، فإن "أول ما سنقوم به هو التقييم الميداني الدقيق لمجمل الخسائر التي ألمت بقطاع التعليم العالي في قطاع غزة، سواء على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات والإمكانات، وتبدأ بعدها الخطة التنفيذية لإعادة الإعمار".

وتوقع أن اعادة تأهيل قطاع التعليم بشكل كامل في قطاع غزة يحتاج الى قرابة 3 أعوام قادمة.