تعلّم أن تكون استثناءً

الاختلاف شيء جميل، والتنوع قد يكون أمراً ثرياً ويكشف مختلف الجوانب في الحياة، ويساعدك كثيراً في تنمية مهاراتك. قد نختلف في الأفكار ونمط الحياة والمراتب والكلمات والمعاني وحتى في اللهجات، قد نختلف في اللبس وطريقة التعبير عن ذواتنا وأنفسنا، قد نختلف في أعمالنا ووظائفنا وحتى في أسمائنا، قد نختلف في طريقة السلام والتحية، ولكن تجمعنا الإنسانية؛ لذلك فلنجعل من الاختلاف جسراً للمحبة والترابط والتسامح، ولنجعل من الاستثناء شعاراً لنا، دعونا نتعلم أن نكون استثناءً، فالحياة مليئة بالتكرار، فعندما يشعر الآخرون بالإحباط من حولك لا تكن مثلهم، بل ابحث عن حبل النجاة، وعندما تزدحم الشوارع وتختنق بالسيارات وينفد صبر الآخرين، كن صبوراً، وعندما يصيبك المرض توكل على الله واصبر على الابتلاء، عندما يشكك الآخرون بنجاحك واصل طريقك ولا تقف عند مرحلة معينة، فالنجاح يحتاج منك الصبر والعزيمة والقوة والشجاعة، عندما تثبط عزيمة الناس من حولك كرر أنت المحاولة ولا تستسلم للفشل، أعط بحب وإيمان، أنصت واجتهد وثابر واعمل وكافح وتحمس عندما يفتر الآخرون، ابتكر وعش في الخيال، واجعل لك جناحين كبيرين للتحليق في العالم، واستخدم عقلك وحواسك في الإبداع والتميز، وتذكر دائماً أن أفضل لاعبي كرة القدم المحترفين هم الذين يستخدمون القدم اليسرى فيصنعون لأنفسهم استثناءً من القاعدة، وأفضل الملاكمين هم الذين برعوا في استخدام قبضاتهم اليسرى بالكفاءة نفسها التي يستخدم بها نظراؤهم اليد اليمنى، فيخسرون القاعدة الأساسية الشائعة باستثنائهم الذي وضعوه بأنفسهم، كن أنت دائماً وأبداً الاستثناء الذي ترضاه لنفسك، واجعل من الاستثناء قاعدتك الأساسية حتى تضمن التميز واللحاق بالمبدعين والمبتكرين والمتميزين، ويبقى السؤال هنا: ما الاستثناءات التي ستتفرد بها عن غيرك في المستقبل؟

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