يدور مقال اليوم في فلك التميز، وبداية رحلتنا جولة في بستان اللغة العربية. لغوياً، يقال: «تميز الرجل: امتاز، وانفرد»، وكذلك: «يتميز الولد بصفات النبل والشهامة: يتصف، ويشتهر بها»، وقولهم أيضاً: «تميز القوم: ساروا في ناحية أو انفردوا». كما يستخدم مصطلح التميز لوصف الأعمال الاستثنائية، في ذلك يقال: «عمل مميز: ذو امتياز، فهو مفضل»، وفي السياق ذاته: «تمايز في عمله على الآخرين: أي اختلف، وتفرد، وتميز عنهم، ونافسهم». وفي وصف الملامح، يقال: «له ملامح مميزة: أي له ملامح ذات خصائص معينة، فهي فارقة، وذات علامة مميزة».

من خلال المبحث اللغوي، نستنتج أن مصطلح التميز يحمل معاني التفرد، والرفعة، والتفوق على الآخرين. والسؤال المهم في هذا الشأن، وفي ما يتعلق بالعمل المؤسسي، وأداء الأعمال الوظيفية، هل يعتمد مفهوم التميز على بداية معينة يتم الانطلاق منها، وصولاً إلى محطة محددة في نهاية الطريق، وتنتهي القصة بهذا الوصول. أم أن التميز يعبّر عن رحلة مستمرة ولا نهائية من العمل والاجتهاد، والتحسين المستمر للأداء «Infinite process»؟.



بشأن السؤال السابق، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «التميز رحلة، وليست وجهة، وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، ونحن في سباق للاقتراب منها».



وقال سموه: «أسسنا نهج التميز وتكريم أصحابه قبل قرابة ثلاثة عقود، واليوم نجني ثماره محلياً وعالمياً». وأضاف: «نجحنا في جعل التميز مرادفاً لاسم دبي». جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين، والمؤسسات المتميزة، بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024.

عندما يكون رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، هذا يعني أن أداء المؤسسات الحكومية وموظفيها، ينبغي أن يكون متحركاً بشكل مستمر للإمام، كي يتحقق عنصر المواكبة أولاً، مع الاجتهاد في تجاوز توقعات الناس ثانياً، من خلال إبهارهم بمستوى عالٍ من الخدمات تفوق توقعاتهم، وتسمو على تصوراتهم. في هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على أن قصة نجاح دبي استندت في جوهرها إلى نهج واضح من التطوير والتحسين المستمر للإمكانات البشرية والتجهيزات التقنية، لرفع مستويات الكفاءة في كافة التخصصات، وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وأن العمل الحكومي فيها أصبح نموذجاً عالمياً، بسعيه الدائم نحو تحقيق مراكز الصدارة والريادة والفوز بها، فيما يبقى الهدف الأسمى هو خدمة الناس.



جدير بالذكر أن حفل جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، شهد إعلان جوائز البرنامج، بناءً على تقييم أداء 30 جهة حكومية بدبي، ضمن 12 فئة مؤسسية، و8 فئات لأوسمة دبي للتميز. وتضمّنت جوائز البرنامج لهذا العام 3 فئات مؤسسية جديدة، هي الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التمكين الرقمي، وأفضل مبادرة مشتركة.

ختاماً نقول: مسيرة التميز الحكومي، وكل ما يرتبط بها من مبادرات ومشاريع، ينبغي جعلها منهجية ثابتة، وقيمة راسخة في العمل المؤسسي. في هذا الشأن يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في الفصل الثاني عشر من كتاب «رؤيتي: التحديات في سباق التميز»، والذي يحمل عنوان: «مأسسة الامتياز»: «عندما نتحدث عن برامج تطوير الأداء الحكومي في دبي، فنحن لا نتحدث عن مجرد تجربة ناجحة على أي مستوى يريد المرء أن يفكر به، بل عن مؤسسة تطويرية، أصبح نظامها جزءاً أساسياً من منهج عمل الدوائر الحكومية».