أستر دي إم للرعاية الصحية تنتهي من فصل أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند

أعلنت شركة أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية، وهي شركة متعددة الجنسيات في مجال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، عن الفصل الناجح لأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى كيانين متميزين ومستقلين. وبموجب خطة الانفصال، استحوذ تحالفٌ من المستثمرين بقيادة فجر كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة مدعومة سيادياً، على حصة 65% في أستر دول مجلس التعاون الخليجي، مع احتفاظ عائلة موبين بحصة 35% إلى جانب الحقوق الإدارية والتشغيلية. كما تم إبرام الصفقة التي قيّمت الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة مؤسسية قدرها 1.7 مليار دولار .

تأسست أستر في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وتم تأسيسها كعيادة واحدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة مدفوعة برؤية لجعل الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول كل مريض. ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة لتصبح واحدة من العلامات التجارية الأكثر ثقة في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، حيث تضم شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي 15 مستشفى و117 عيادة و285 صيدلية، منتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والبحرين. واليوم، تعد أستر شركة رائدة في مجال توفير الرعاية الصحية المتكاملة، والتي تواصل الابتكار والتطور لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة للمرضى خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر «Aster» وميدكير «Medcare» وآكسيس «Access».

وفي نوفمبر 2023، حصلت الشركة على موافقات مجلس الإدارة لفصل أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي والهند لتأسيس شركتين متميزتين في مجال الرعاية الصحية ستستفيدان من المرونة الاستراتيجية والمالية لتلبية أولويات المرضى والتركيز على الطلب المتزايد في الأسواق الخاصة بهما. كما تمت الموافقة على الخطة أيضاً من قبل مساهمي الشركة في يناير 2024. وكانت هذه الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية المعتادة وشروط الإغلاق، وقد تم استيفاء جميع هذه الشروط وإتمامها.

هذا وسيظل المؤسس الدكتور آزاد موبين رئيساً لمجلس الإدارة، وستتولى أليشا موبين منصب المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستستمر عائلة موبين في الاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية على الشركة.

ويضم التحالف الذي تقوده فجر كابيتال هيئة الإمارات للاستثمار، وشركة الداو القابضة (الذراع الاستثمارية لمجموعة الساير)، وشركة هنا للاستثمار (إحدى الشركات التابعة لشركة العليان للتمويل)، وشركة الوفرة الدولية للاستثمار، بالإضافة إلى مستثمرين إقليميين ودوليين آخرين. وبالتعاون مع المساهمين الجدد، ستبدأ عائلة موبين وفريق إدارة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ استراتيجية توسع إقليمية طموحة. وستكشف الشركة قريباً عن مستشفى ميدكير الملكي في منطقة القصيص في دولة الإمارات، وهو مستشفى متخصص للغاية يضم 126 سريراً وسيكون بمثابة وجهة عالمية لمستوى للرعاية الثالثية والرباعية التي تلبي احتياجات المرضى المحليين والدوليين. وفي الوقت نفسه، تستعد أعمال صيدلية أستر في المملكة العربية السعودية لتحقيق نمو كبير، حيث من المقرر افتتاح 180 صيدلية جديدة خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقوم مستشفى أستر سند بالرياض بتوسيع سعته السريرية لخدمة شريحة أكبر من السكان.

وقال الدكتور آزاد موبين، المؤسس ورئيس مجلس إدارة أستر دي إم للرعاية الصحية: «لقد أدى هذا الانفصال إلى إنشاء شركة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانات نمو هائلة وستركز على استغلال الفرص المتاحة في المنطقة. كما يسعدنا أن شركة فجر كابيتال واتحاد شركائها قد اختاروا الشراكة معنا في رحلة النمو هذه، ونحن واثقون من أن خبرتهم المثبتة ستعزز خططنا التوسعية في مشهد الرعاية الصحية النشط في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وسوف نتصور معاً مستقبلاً تستمر فيه أعمال أستر في دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمرضاها في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف إقبال خان، الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال: «يمثل إعلان اليوم بداية فصل جديد ومثير لشركة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي. لا تزال الرعاية الصحية واحدة من أكبر القطاعات وأكثرها حيوية وديناميكية في الاقتصاد الإقليمي. وبفضل جذورها الإقليمية العميقة، برزت أستر كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وتستفيد من حضورها القوي في السوق والقوى العاملة الاستثنائية والالتزام الثابت بتوفير أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية لسكان المنطقة. كما يسعدنا أن تتاح لنا فرصة الشراكة مع د. آزاد وأليشا وعائلة موبين، الذين يشاركوننا قيمنا ورؤيتنا في الأعمال، ونتطلع إلى العمل معهم ومع فريق القيادة لإطلاق إمكانات أستر الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي».

وقالت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن متحمسون حقاً للشروع في المرحلة التالية من النمو، والتي من شأنها أن تجعلنا نوسع بصمتنا في دول مجلس التعاون الخليجي مع تعزيز وجودنا عبر القنوات العادية والرقمية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة لمرضانا وعملائنا. نحن نعمل بنشاط على تطوير استراتيجية السوق المناسبة للمملكة العربية السعودية لتوسيع أعمال الرعاية الأولية والمستشفيات لدينا، بدعم من شركائنا الجدد، وسوف نستمر في تعزيز مكانتنا الرائدة في الوقت ذاته. نحن نؤمن بأن خبرة فجر كابيتال في مجال الاندماج والاستحواذ ومستشارها الاستراتيجي ستكون ذات أهمية قصوى في هذه الرحلة».

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