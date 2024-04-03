ترامب يحذّر مجدداً من حمام دم مقبل في الولايات المتحدة

شدد دونالد ترامب الثلاثاء على تحذيره المثير للجدل من "حمام دم" مقبل في الولايات المتحدة، قائلاً لأنصاره إن المجتمعات الأمريكية تواجه خطر التعرض إلى "النهب والاغتصاب والقتل" بأيدي مهاجرين غير شرعيين.

وفي تصريحات تعد من الأكثر تحريضية التي تصدر عنه حتى اللحظة بشأن أمن الحدود، اتّهم ترامب الرئيس جو بايدن بإطلاق العنان لـ"مذبحة وفوضى وقتل" في بلد قال إنه غارق بالمخدرات ومحاصر من قبل عصابات إجرامية أجنبية.

وقال في خطاب في إطار حملته الانتخابية من غراند رابيدز في ميشيغان "أقف أمامكم اليوم للإعلان بأن حمام دم جو بايدن عند الحدود.. إنه حمام دم ويدمّر بلدنا ويعد أمراً سيئاً جداً".

وأضاف "سينتهي ذلك لدى تسلمي السلطة".

وتحدّث الرئيس السابق الذي يتوقع بأن يواجه بايدن مجددا في انتخابات نوفمبر في وقت أطلقت "اللجنة الوطنية الجمهورية" موقع BidenBloodbath الذي يحذّر من "غزو يدعمه جو بايدن ويحرض عليه".

وبينما تحدّث عن احتمال خسارة وظائف قطاع صناعة السيارات لصالح بلدان أجنبية في أوهايو الشهر الماضي، حذّر ترامب من أنه ما لم تتم إعادة انتخابه، "فسيشكّل الأمر حمام دم بالنسبة للبلاد".

وبعد ساعات على خطابه في غراند رابيدز، كرر رسالته الحادة خلال تجمّع في ويسكونسن حيث هاجم بايدن لسماحه بما وصفه ترامب بـ"غزو لبلادنا".

وقال لأنصاره الذين رفعوا لافتات كتب عليها "اطردوا بايدن" في غرين باي "سنحرر هذه الأمة من جو الفاسد وجيوشه من المهاجرين من المجرمين الخطيرين إلى الأبد".

واتّهمته حملة بايدن والديموقراطيون بإثارة "العنف السياسي"، ما أدى إلى رد غاضب من مساعدي ترامب الذين قالوا إنه من الواضح أن الرئيس السابق يستخدم هذا المصطلح لوصف الدمار الاقتصادي.

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