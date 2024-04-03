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طقس غائم وفرصة سقوط أمطار على الإمارات غداً

4/3/2024 10:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر غداً السحب المتوسطة، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية نهاراً وتقل السحب ليلاً.

كما توقع المركز أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:15، والثاني عند الساعة 23:32، والجزر الأول عند الساعة 16:16، والثاني عند الساعة 03:09.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون أيضاً خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:05، والثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 11:41، والثاني عند الساعة 01:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 21 85 30

دبي 31 22 80 30

الشارقة 30 19 85 40

عجمان 30 20 90 35

أم القيوين 30 18 90 40

رأس الخيمة 32 17 75 30

الفجيرة 31 24 50 20

العـين 32 20 80 20

ليوا 34 19 85 10

الرويس 33 19 80 30

السلع 32 21 90 15

دلـمـا 29 22 90 25

طنب الكبرى 29 22 90 70

طنب الصغرى 29 22 90 70

أبو موسى 29 21 90 70.

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