قبل لقاء «الشياطين الحمر» مع ليفربول.. غوارديولا: أنا مشجع لمانشستر يونايتد

مازح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الصحفيين بعدما زعم أنه مشجع دائم للغريم مانشستر يونايتد، قبل مباراة "الشياطين الحمر" ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول يوم الأحد المقبل في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويمني مانشستر سيتي نفسه، أن يحقق جاره نتيجة إيجابية في قمة الأحد كونها ستصب في صالح الفريق السماوي، الذي ينافس على لقب المسابقة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 64 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما يأتي أرسنال في المركز الثاني بـ 65 نقطة.

وبحسب ما أبرزته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سُئل جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا، المقرر لها اليوم الأربعاء، عن مواجهة اليونايتد وليفربول، فرد ضاحكًا: "أنا دائمًا مشجع لليونايتد!".

بدوره، يسعى مانشستر يونايتد لتعطيل مسيرة ليفربول وحرمانه من تحقيق لقب البريميرليغ، حتى يظل صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري عبر التاريخ، لاسيما وأنه لا يفصله عن الريدز سوى لقب وحيد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

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