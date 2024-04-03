انطلاقة الكتيب الرقمي لمرابع «رحلة المرأة الإماراتية» لتمكين رؤية قيمة المرأة لـ50 عاماً قادمة

أطلقت شركة مرابع لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية كتيب مرابع الاول لتمكين رؤية قيمة المرأة لـ50 عاماً قادمة بعنوان «رحلة المرأة الإماراتية»، وذلك بتاريخ 29 مارس 2024 في معرض الفن لسعادة هدى النويس في العاصمة أبوظبي برعاية وحضور من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حفظه الله، عضو مجلس الوزراء، وزير التعايش والتسامح.

والكتيب هو ملخص عن قيمة المؤتمر السابق الذي عقد في أكتوبر 2023 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وبحضور وزير الاقتصاد الروماني السابق رزفان غابرييل والعديد من القادة الرومانيين ورجال الاعمال والمستثمرين، ولقد لبى الدعوة شاكرين الشيخ علي بن عبد الله المعلا والشيخ راشد بن ناصر النعيمي ومكتب الشيخ محمد بن خليفة ال نهيان وأيضاً 9 من السفراء لمختلف الدول، والعديد من اصحاب المعالي والسعادات الكرام.

وقد شمل الكتيب أكثر عن 30 نموذجاً عن المرأة الناجحة والفعالة في المجتمع من جميع بلدان العالم ليكونوا قدوة للجيل القادم من النساء وكانت فكرة الكتيب استلهاماً من قائدنا ووالدنا مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، عندما أسس دولتنا الحبيبة منذ الاتحاد حتى 50 عاماً، حيث كانت لديه رحمه الله نظرة ثاقبة ورؤية سديدة في النهضة حتى وصولنا إلى الفضاء، ومن هناك أدركنا بأنه يجب أن يكون هناك كتيب لتحقيق الرؤية والهدف والقيمة العميقة للمرأة من خلال نصائح عديدة من نماذج كفؤة في المجتمع لكي نبعد الجيل القادم عن سلبيات ما يرونه ويقتدون بالنخبة المطروحة في الكتيب ليكونوا فعالين في المجتمع، وأن يردوا الجميل لدولتنا الحبيبة بما فيه النفع العام لأن المرأة أساس المجتمع.

الكتيب مجاني للجميع، وسيتوفر قريباً في جميع الجهات الحكومية والخاصة، وستصدر منه فقط 30 نسخة مطبوعة حصرية جداً.

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