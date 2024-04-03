كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقع مذكرة تفاهم مع آبكو لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات



وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع شركة "آبكو"، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تندرج ضمن برامج التعليم التنفيذي المتقدم الذي تقدمه الكلية، وتعزيز المهارات الاتصالية للقادة والمدراء في القطاع الحكومي، وتوظيف تقنيات وحلول التكنولوجيا المتقدمة لدعم الجهود البحثية، وتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.



ووقع المذكرة، في مقر الكلية، سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومأمون صبيح، رئيس "آبكو"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور د. آرثر كنج عميد الكلية بالإنابة، و صالحة بو كتارة، و د. فادي سالم, و عائشة الشامسي و غيرهم من الكلية، وعماد لحد، المدير العام لـ"آبكو" في دبي، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبالمناسبة، أعرب سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عن سعادته "بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة "آبكو"، نظرا لمسيرتها المتميزة في إدارة حملات الاتصال لعدد كبير من المؤسسات الحكومية في الإمارات والمنطقة والعالم، وخبرتها الواسعة في تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية ورفدها بالخبرات الضرورية لتعزيز ريادة الأداء الحكومي في دولة الإمارات وإعداد قادة المستقبل".

وقال: "تعكس هذه المذكرة التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز الكفاءات البشرية وتنمية قدراتها وفق آلية معرفية شاملة، لتعزيز منظومة الإدارة الحكومية وتمكينها من مواجهة التحديات بشكل احترافي، مما يساهم في تحقيق الريادة والتميز، ودفع مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية. كما تحرص الكلية على توحيد الجهود مع المؤسسات العالمية التي تتمتع بسمعة عريقة لتبادل المعرفة والخبرات معها، مما يساهم في إثراء معرفة الكوادر الحكومية وتعزيز مهاراتها الاتصالية، استناداً إلى أحدث الأساليب والتقنيات المتقدمة".

ووفقاً للمذكرة، ستتعاون الكلية مع معهد "آبكو"، الذراع التدريبي للشركة والمختص في بناء قدرات التواصل الاستراتيجي لتمكين المختصين في مجال التواصل الإعلامي، بهدف توفير مساقات تدريب لتطوير آليات التخطيط الاستراتيجي والاتصال الحكومي، والإدارة الإعلامية للأزمات لتأهيل القيادات والمتحدثين الرسميين، وإدارة الاتصال الداخلي وإدارة التغيير والتحول المؤسسي، وتعزيز مهارات التواصل في المحافل الدولية ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام الدولية، ومهارات إدارة السمعة الفردية والمؤسسية، وإدارة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في إدارات الاتصال الحكومي.



بدوره، أعرب مأمون صبيح، عن سعادته بهذا التعاون. ونوه إلى دور الكلية المتميز في القطاعات المعرفية والبحثية والأكاديمية داخل دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.



وقال صبيح: "نحرص في "آبكو" على مد جسور التعاون المشترك مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، بما ينعكس ايجاباً على هذه الجهات ويساهم في رفد كوادرها بالخبرات الرائدة التي تضمن التميز المستدام في مختلف المجالات".



من ناحيته، رحب عماد لحد، مدير عام مكتب "آبكو" بدبي ورئيس مختبر الذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال، بهذا التعاون. وقال: "بات الذكاء الاصطناعي اليوم عنصراً فاعلاً في الأعمال بشكل عام وفي العمل الحكومي خاصةً، فهو ركيزة أساسية تشكل ملامح مستقبل هذا القطاع، وترفع مستوى أداء مؤسساته من ناحية الانتاجية والكفاءة والاستجابة السريعة للمتطلبات والمتغيرات، وهذا يتحقق من خلال مواصلة التدريب والتعلم لتطوير سبل التفاعل بين القيادات والموظفين في المؤسسات الحكومية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وبما يساهم في تسريع عجلة تقدم وتطور القطاع الحكومي في دبي والإمارات".



وأضاف: "تحرص آبكو بشكل مستمر على تطوير عملياتها وخدماتها لتواكب المشهد الحكومي المتطور في دولة الإمارات. ويأتي تعاوننا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في إطار تعزيز وتطوير الكوادر الحكومية في دولة الإمارات لبناء كفاءات مُلهمة قادرة على قيادة المستقبل".



وتنص المذكرة على تعاون كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مع "مختبر آبكو للذكاء الاصطناعي لتطوير الاتصال"، لتطوير مساقات تدريبية في مجالات تقديم الاستشارات بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز توافق المؤسسات مع متطلبات التحول الرقمي، والارتقاء بتجربة الموظفين بناءً على البيانات وتحديث قنوات الاتصال الداخلي، والذكاء الاصطناعي وحوكمته والسياسات المنظمة لهذا القطاع، وأساليب التدريب والتعليم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وجمع وتحليل المعلومات الإعلامية من خلال الذكاء الاصطناعي.



وتشمل المذكرة، أيضاً، تعزيز التعاون في مجال تبادل الأكاديميين وذوي الخبرات عالمية المستوى من بينهم كبار مسؤولي آبكو العالمية، وعدد من المحاضرين الضيوف والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتنفيذ المشاريع التدريبية والبحثية، إلى جانب التعاون في مجال تعزيز الجهود البحثية للكلية من خلال توفير مختبر آبكو للذكاء الاصطناعي لتطوير آليات الاتصال وخدمات البحث وجمع البيانات وتحليلها وعرضها بطرق وأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق أفضل مستوى من التواصل مع الجمهور.



يذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، هي المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، والمعنية بدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.

أما "آبكو" فهي شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال استشارات التواصل الاستراتيجي. وتدعم الشركة مؤسسات القطاعين العام والخاص لمساعدتها على العمل بفعالية ومرونة وتعزيز سمعتها وعلاماتها التجارية وتوسيع نطاق علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية.











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