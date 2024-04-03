كأس أم الإمارات للجوجيتسو تنطلق الجمعة بمشاركة نخبة لاعبات الأندية

ينظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو (كأس أم الإمارات للجوجيتسو) يومي 5 و6 أبريل الجاري في مدرسة مبارك بن محمد – الحلقة الثانية بأبوظبي، وسط مشاركة واسعة للاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

تتضمن المنافسات 4 فئات هي تحت 14، و16، و18، وفوق 18 عاما، ومن المتوقع أن تشهد البطولة أجواء من الندية والحماس في ظل مشاركة واسعة لأبرز اللاعبات على الساحة المحلية.

تكتسب بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو أهمية كبرى كونها إحدى أبرز البطولات المحلية التي تتيح للأندية الرياضية والأكاديميات فرصة الفوز بواحد من أهم الألقاب.. وتوفيرها منصة مميزة للاعبات من مختلف الأعمار لاستعراض مهاراتهن أمام جماهير ومحبي رياضة الجوجيتسو.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "نحرص دائماً على تنظيم بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو وإخراجها في أبهى صورة، خاصة أنها تحظى بأهمية كبرى لدى مجتمع الجوجيتسو، وتركز على اللاعبات من بنات الدولة وتتيح لهن فرصة إبراز مواهبهن وإثبات جدارتهن للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني والمساهمة في مسيرة التميز التي تسطرها الدولة في رياضة الجوجيتسو على المستويات القارية والعالمية".

وأضاف : "تساهم هذه البطولة الغالية على قلوبنا في إبراز مساعي الاتحاد لدعم الرياضات النسائية وإتاحة فرصة ممارسة رياضة الجوجيتسو أمام المواهب الصاعدة، وتوفير البيئة الأمثل لتنمية قدرات بطلاتنا وتعزيز استعداداتهن لخوض الاستحقاقات المقبلة ودعم المنتخب الوطني بالمزيد من المواهب القادرة على تحقيق الإنجازات في مسيرة تميز الإمارات العالمية في رياضة الجوجيتسو".

وأوضح أن بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو تواصل منذ انطلاقتها تحقيق التطور المستدام على الأصعدة كافة سواء من حيث حجم المشاركة أو احترافية التنظيم أو الإقبال اللافت من الجماهير، وغدت واحدة من أبرز بطولات أجندة الاتحاد التي تسهم في تطوير مهارات ومستويات اللاعبات واستقطاب المزيد من المواهب النسائية.

ونجح نادي بني ياس في نسخة العام الماضي في الفوز بلقب فئة فوق 18 عاماً متقدماً على أكاديمية نادي الوحدة الوصيف، ونادي العين صاحب المركز الثالث، كما حققت أكاديمية نادي الوحدة اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً متفوقةً على ناديي بني ياس والعين، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أحرز نادي بني ياس اللقب في فئة تحت 16 عاماً، متفوقاً على أكاديمية نادي الوحدة التي حلت وصيفاً، ونادي العين ثالثاً.

بينما تمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً، وحل بعده نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني ثم نادي العين في المركز الثالث.

وأكدت رافاييلا بيرتولوت مدربة نادي الوحدة أهمية البطولة التي تتجاوز المستوى المحلي في ظل مساهمتها في دعم المنتخب الوطني باللاعبات المتميزات وإفساح المجال لاختبار قدراتهن، قبيل انطلاق البطولات القارية والدولية، وقالت: "نجحنا العام الماضي في إحراز لقب فئة تحت 18 عاماً ومركز الوصيف في فئتي فوق 18 عاما وتحت 16 عاماً، ونسعى هذا العام للسيطرة على المراكز الأولى في جميع الفئات.. ونثق بقدرة بطلاتنا على تحقيق هذا الطموح بفضل ما يتمتعن به من روح تنافسية وعزيمة عالية".

بدورها قالت بشاير المطروشي لاعبة أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة والتي تنافس في فئة فوق 18 عاما: "نسعى هذا العام إلى تحقيق اللقب في فئات جديدة وخصوصا في فئة الكبار بعدما واظبنا على التدرب والتحضير للبطولة.. ونتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعمه المتواصل للاعبات ومنحهن اهتماماً خاصاً مع فرصة التنافس في هذه البطولة الغالية".

وقالت دانة البريكي لاعبة نادي الجزيرة في فئة تحت 18 عاماً: "مستعدون لخوض النزالات والمشاركة في هذه البطولة الغالية وتقديم كل ما لدينا لأجل اعتلاء منصة التتويج.. نأمل بأن نوفق في إحراز لقب أكثر من فئة وتقديم صورة مشرفة تليق بنادي الجزيرة".

وتبدأ مرحلة الميزان في بطولة كأس "أم الإمارات" لجوجيتسو السيدات في يوم الجمعة 5 أبريل خلال الفترة من الساعة 4 إلى 6 مساءً.. وجرى تخصيص منافسات اليوم الأول من البطولة للأدوار التأهيلية، على أن تستكمل المنافسات يوم السبت بتحديد أصحاب المركز الثالث والأدوار النهائية وتتويج الفائزين.

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